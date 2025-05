Internet bez filtera: Šeraona je zabavila, educirala i promijenila pravila igre

Živimo u vremenu u kojem su društvene mreže često prvi izvor informacija, ali i prostor gdje se lako izgubi granica između istine i laži, šale i uvrede, stvarnog i lažnog identiteta. Posebno su izloženi mladi – generacija Z koja svakodnevno „živi online“, ali često bez alata za prepoznavanje opasnosti koje vrebaju iza filtera. Upravo zato nastala je Šeraona – originalni video format u kojem se obrađuju aktualne teme s interneta, ali i govori otvoreno o važnim pitanjima kao što su lažne vijesti, govor mržnje, pritisak savršenstva i digitalna pismenost.

Šeraona nije klasičan edukativni program – to je sadržaj koji razumije publiku kojoj se obraća. Kroz humor, trendove i relevantne goste, serijal nudi prostor za razmjenu mišljenja i stavova, ali i daje jasne poruke o tome kako biti odgovoran digitalni građanin. Na JoomBoosu je serijal vodio influencer Alen Žigić, koji kroz osobne priče i izazove osvještava najmlađe korisnike društvenih mreža. Na 24sata kanalu domaćin je bio poznati glumac i trener Mario Valentić, koji je isti sadržaj približio nešto starijoj publici – roditeljima, učiteljima i svima koji odgajaju digitalne generacije.

Zagreb: Joomboos voditelji Alen Žigić i Petra Dimić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Šeraona je bila više od serije – bila je pokret od devet epizoda. Sadržaj se plasirao na YouTubeu, Facebooku, TikToku i Instagramu, a svaki video bio je popraćen člancima na 24sata.hr i joomboos.hr. Kampanja je zahvatila sve ključne digitalne točke i publici ponudila ono što rijetko dobivaju: kvalitetan, koristan i zabavan sadržaj koji educira i pomaže.

"Iznimno smo ponosni na uspjeh projekta Šeraona koji je prepoznat i na globalnoj i na domaćoj razini. Ulazak u čak četiri finala potvrda je kvalitetne i uspješne suradnje kroz koju smo promovirali odgovorno korištenje tehnologije, što nam je kao pružatelju iste iznimno važno. Hvala našim dugogodišnjim partnerima koji su ovaj projekt učinili mogućim i pomogli nam da prenesemo iznimno važne poruke današnjem društvu.“ - izjavila je Emanuela Marin, Senior Marketing Communications Specialist u A1.

Emanuela Marin | Foto: Ivo Gaon

Serijal je svojim pristupom uspio ono što mnogima ne polazi za rukom – zainteresirati i tinejdžere i roditelje, i stručnjake i slučajne scrollere. I zato nije iznenađenje što su Šeraonu prepoznale i struke – ušla je u finale prestižne globalne nagrade Native Advertising Awards 2025. u čak tri kategorije – Best Use of Online Media, Best Use of Video i Best Use of Social Media. Također, projekt je bio finalist MIXX Awards Croatia 2025. u kategoriji Best Publisher Project, među najinovativnijim digitalnim projektima u Hrvatskoj. Dokaz je to da edukacija ne mora biti dosadna, da internet može biti i sigurno i zabavno mjesto – kad se tome pristupi pametno i s punim razumijevanjem publike.