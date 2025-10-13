Iz sezone požara u sezonu poplava: Posao koji nije lak, a često je i opasan za život

Kod njih nema praznog hoda, ili se bore s vatrom ili s poplavama. Štoviše, njihov posao nije nimalo lak, a često je i opasan za život.

Kako ulazimo u razdoblje pojačanih padalina i nepovoljnih vremenskih uvjeta, vatrogasci se pripremaju za izazove koji im predstoje. O situaciji na terenu razgovaramo s pomoćnikom glavnog vatrogasnog zapovjednika za kontinent Marijem Paluhom.

Na pitanje sjeća li se neke intervencije koja je bila posebno teška naš sugovornik spominje poplave na području Jasenovca 2018. godine.

- Bilo je zimsko doba, borili smo se sa snijegom nekoliko dana, a najzahtjevniji dio intervencije bio je kad smo čamcima po hladnoći i smanjenoj vidljivosti, uz opasnost od popuštanja nasipa, cijele noći prevozili vreće za izradu zečjih nasipa i zaštitu sela Mlaka.

Svaka vatrogasna intervencija tijekom takvog razdoblja nosi dozu opasnosti - kaže Paluh.

- Najčešće se dogodi da u slučaju nevremena imamo više različitih intervencija istodobno. Svaka od njih ima specifične opasnosti i zahtijeva veliku pozornost da bi se izbjegle neželjene posljedice, kako za vatrogasce tako i za građane. Neke intervencije posebno su opasne, kao što su uklanjanje stabala ili objekata s visine, jer to uključuje rad na visini, dodatno osiguranje vatrogasaca i stabilizaciju objekata prije njihova sigurnog uklanjanja.

Područja oko rijeka posebno rizična

Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra (DVOC), od početka godine do rujna na području Republike Hrvatske zabilježeno je ukupno 1477 vatrogasnih intervencija vezanih uz posljedice poplava, pri čemu je angažirano 4750 vatrogasaca s 1861 vatrogasnim vozilom. Od toga je izvan Grada Zagreba zabilježeno 1368 intervencija (uključujući 1011 intervencija ispumpavanja vode u objektima, 246 na otvorenom te 111 izravno vezanih uz poplave), u kojima je sudjelovalo 4359 vatrogasca s 1724 vozila. Na području Grada Zagreba evidentirano je dodatnih 109 tehničkih intervencija ispumpavanja vode, u kojima je sudjelovao 391 vatrogasac sa 137 vozila.

- Najviše su pogođena područja u slivovima velikih rijeka zbog obilnih i dugotrajnih oborina, što uzrokuje povećanje količine kiše. Istodobno, smanjena je mogućnost protoka voda u velikim rijekama zbog taloženja pijeska, mulja i drugih naslaga. Kod manjih vodotoka prisutno je i njihovo zarastanje, što također smanjuje brzinu otjecanja vode - objašnjava zapovjednik Paluh.

Visokorizična područja zbog tih fenomena su: kosinjsko područje, okolica Karlovca, Pokupsko, sisačko područje, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Drava kod Osijeka i Podravina te okolina Jasenovca.

Klimatske promjene pogoršavaju situaciju

Zadnjih godina svjedočimo klimatskim promjenama zbog kojih ni naše područje nisu zaobišle ekstremne vremenske nepogode.

- Broj poplava sve je veći i u skladu je s vremenskim neprilikama i njihovom učestalošću. S obzirom na vidljivo povećanje vremenskih nepogoda i količine padalina koje se sve češće javljaju u kraćem periodu, bilježi se i porast intervencija obrane od poplava, uključujući ispumpavanje vode - objašnjava zapovjednik Paluh.

Pored klasičnih poplava, sve je više bujičnih, takozvanih urbanih poplava, osobito u područjima koja su češće pogođena jakim kišama. Postojeća infrastruktura i prirodni vodotoci više nisu dovoljno kapacitirani za prihvat golemih količina kiše koje padnu u kratkom razdoblju.

Na povećanje učestalosti ovih poplava dodatno utječe urbanizacija, kao i povećana potrošnja vode u kućanstvima. Zbog gradnje i betonizacije urbanih područja veće količine vode tlo ne može upiti, pa se ona slijeva u sustave odvodnje, koji često nisu dovoljno razvijeni da to podnesu.

Mogu li građani kako pomoći?

Građani mogu značajno pomoći redovitim održavanjem svojih odvodnih kanala i cjevovoda.

- Savjetovao bih svima koji grade objekte ili infrastrukturu da predviđaju mogućnost poplave na svojoj imovini te da poduzmu mjere zaštite kako bi se smanjila mogućnost nastanka šteta - ističe Paluh.

Uz podršku građana vatrogasci lakše obavljaju svoj posao. Međutim, ključno je i adekvatno opremanje vatrogasnih postrojbi, koje uključuje pumpe za vodu, čamce, odijela za spašavanje i rad na vodi, mobilne montažne brane, brtve za otvore te adekvatnu rasvjetu za rad u noćnim uvjetima. Zbog toga vatrogasci surađuju i s privatnim sektorom te se uključuju u razne akcije.

Jedna od značajnih inicijativa je Kauflandova kampanja "Tu su za nas. I mi za njih". Naime, ovaj trgovački lanac drugu godinu zaredom donira 5000 eura svakom DVD-u u blizini svojih trgovina i logističko-distributivnog centra. Ova kampanja do sada je podržala više od 100 dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem Hrvatske, s ukupnim iznosom novčane podrške veće od pola milijuna eura.

Paluh hvali ovu inicijativu te napominje da su, osim zbog operativne pomoći, kao što je logistička potpora vatrogascima u vidu nabave pića, hrane, čizama, kabanica i rukavica, ovakve kampanje važne zato što promiču pozitivne vrijednosti vatrogasne službe.