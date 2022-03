Izazov godine: Savjeti iz prve ruke koji će vam pomoći da rasturite na hackathonu

Odlučili ste prihvatiti se izazova i konačno prvi put zakoračiti prema ozbiljnom natjecateljskom programiranju? Čestitamo! Očito ste svoje umijeće pisanja magičnih kodova odlučili iskoristiti za pravu stranu – onu društvenog boljitka. Sve što vam treba za uspjeh je nekoliko savjeta iz prve ruke, koji će vam pomoći na putu do pobjede.

Na Hackathonu 24sata, koji se održava 2. i 3. travnja u ZICER-u, vikend uoči konferencije Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska, razvijat će se rješenja za poboljšanje financijske pismenosti, a najbolja će se ekipa, osim s lovorikama i vječnom slavom, kući vratiti bogatija za 36.000 kuna – dakle, i više no pristojnih 9000 kuna stipendije po članu ekipe. U slučaju da još dvojite, prijave su otvorene do daljnjega.

Provjerena ekipa ključ je uspjeha

Kao i u većini drugih ekipnih natjecanja, u ovom obliku tehno maratona strateški izbor članova ekipe ključan je element uspjeha.

- Idealan tim sastoji se od ljudi različitih vještina i znanja, koji bi mogli biti ključni za potrebe zadatka. Najbolje bi bilo i da se članovi tima znaju, kako bi brže i bolje obavili misiju, odnosno kako bi radili kao jedan. Odabir vođe mogao bi pomoći kad treba prelomiti neku odluku - priča nam Boris Tomaš s FOI-ja, koji je operativni voditelj Hackathona 24sata.

Pritom ne treba zaboraviti niti na praktičnu stranu života u natjecanju koje se odvija puna 24 sata bez pauze. Iskusni hakatonci zbog toga savjetuju da se prigodno odjenete. Udobnost je u ovom slučaju modni izbor s kojim ne možete pogriješiti jer će odjeća koju nosite itekako imati utjecaja na ukupni performans ekipe. Situaciju ćete si dodatno olakšati ponesete li rezervnu odjeću, a vaši će vam sunatjecatelji biti zahvalniji dođete li na hackathon naoružani dezodoransom i vlažnim maramicama.

Upoznajte svoje suborce

Kad ste okupili provjerenu i pouzdanu ekipu te promišljeno raspodijelili zadatke vodeći se time da svakog člana tima zapadne posao koji mu najbolje leži, na redu je drugi korak - trening. Jer, baš kao i u bilo kojem drugom ekipnom sportu, u hackathonu je ključna uigranost ekipe, a ona se može postići jedino kontinuiranim zajedničkim treninzima. Naš sugovornik savjetuje barem jedno testno natjecanje prije glavnog eventa.

- Pripremom uoči natjecanja unaprijed biste mogli postaviti i dogovoriti elemente koji bi vam mogli biti od koristi kasnije, poput raznih alata (Drive, Slack...). Razmišljajte i o mogućoj temi zadatka te idejama i rješenjima. Ponesite svoju razvojnu okolinu, računalo, tipkovnicu, miš, monitor - nastavlja vlastitim iskustvom poučen Boris.

Priprema, pozor, sad

Visinske su pripreme iza nas. Vrijeme je za real deal i savjete koji će vam pomoći prilikom samog natjecanja. Razmišljanje i razrada zadatka su ključni i tome biste, kaže Boris, trebali posvetiti pažnju prije nego što se bacite na kodiranje.

- Za ovaj si korak uzmite barem sat-dva - ističe Boris.

- Razmišljajte o što većem broju ideja i mogućnosti kako biste došli do onih jednostavnih i najboljih. Prođite kroz svaku kako biste vidjeli sve prednosti i mane te je li neka od njih potencijal za pobjedu. Definirajte prioritete i one mogućnosti koje su ključne te sve razradite na papiru. Izađite iz okvira, koristite egzotične tehnologije, ali ne i one koje biste trebali učiti na samom hackathonu - nastavlja naš sugovornik, koji je više nego uspješno sudjelovao u hackathonima.

Strategija za uspjeh

Za početak, imajte na umu da se na hackathonima u relativno ograničenom vremenu razvijaju prototipi, a primarni cilj vašeg sudjelovanja je misija da svijetu dokažete kako vaša ideja može funkcionirati u praksi. Zato svoja očekivanja prilagodite stvarnosti i vremenskim ograničenjima. Definirajte kritični set rješenja koja moraju biti završena kako bi se barem nešto moglo prezentirati.

- Nakon podjele zadataka i bacanja na posao uzmite pauze svakih nekoliko sati kako biste se odmorili i prošli kroz napredak. Imajte na umu da radite prototip nekog rješenja, gdje stvari trebaju biti što jednostavnije i spremne za prezentaciju. Ustanite od stola, rastegnite se, popijte vode i pojedite nešto. Nemojte se previše najesti tijekom natjecanja. Hrana vas može uspavati, a u očuvanju koncentracije pomoći će vam voće i orašasti plodovi. Kratki predah mogao bi vam biti i od velike pomoći i dati svjež pogled na ono što radite. Ako je kritično, odspavajte sat ili dva radije nego da se mučite. Bit ćete mnogo produktivniji poslije – nastavlja Boris.

Nemojte zaboraviti na prezentaciju

Približava se ciljna linija. Ostalo vam je još samo nekoliko dragocjenih sati do kraja hackathona, ali vi još niste u potpunosti zadovoljni rješenjem koje ste kodirali. Zanemarite potrebu za pretjeranim dotjerivanjem detalja. Umjesto toga odvojite vrijeme i pripremite kvalitetnu prezentaciju kako biste svoj rad predstavili u pravom svjetlu.

- Prezentacijom se možete početi baviti već na polovici natjecanja. Natjecatelji često zaborave da nešto imaju pa to zaborave staviti u prezentaciju. Imajte na umu sve što može poći po zlu i pripremite se na alternativu (backup, internet, struja...). Uvježbajte prezentaciju jer je ona jednako važna kao samo rješenje. Razmišljajte i o profilu žirija, što bi njima moglo biti zanimljivo pa na to možete staviti naglasak u projektu i u prezentaciji - zaključuje Tomaš.

Obrazovanje kao zalog za budućnost

Globalni trendovi usmjereni su na nova zanimanja, a digitalne tehnologije, umjetna inteligencija i automatizacija mijenjaju način na koji ljudi žive i rade, no primarno uvjetuju i promjene u obrazovanju. Kreativnost, multidisciplinarno učenje, cjeloživotna edukacija, kritičko i logičko razmišljanje samo su neke od tema o kojima će se govoriti na 7. obrazovnoj konferenciji Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska 5. travnja u Zagrebačkom inovacijskom centru.

Na konferenciji će se okupiti stručnjaci iz područja obrazovanja, znanosti i odgoja, a u tri panela, dva predavanja i videoprezentacije predstavit će najaktualnije i najzanimljivije trendove u hrvatskom obrazovanju te se pozabaviti novim paradigmama učenja i podučavanja, kao i značajnim izmjenama koje su pred visokim učilištima.

Hackathon 24sata organizira se u suradnji s FOI-jem, projekt podržavaju FINA i Erste banka, a partneri su FER, Leapwise, Zero Molecule, ZICER, CARNET i Stega tisak.