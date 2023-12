Jeste li spremni za 2024.? U ovom dalmatinskom gradu sprema se najluđa proslava

Kako na ponoć, takva će vam biti cijela godina, kaže jedno od praznovjerja koja često uz smijeh komentiramo. U ovom trenutku mnogi postavljaju pitanje gdje dočekati 2024. Dobro društvo uvijek je najvažnije, ali važno je i mjesto dočeka. Dalmatinci bi rekli - ništa bez "dobre spize i dobre pisme". A kada Dalmatinci rade feštu, to bude do jutra. Upravo tako bit će u Zadru, jednom od najljepših gradova na jadranskoj obali, koji priprema spektakularni doček Nove godine. Plesat će se i pjevati do zore, pa je dobra 2024. zagarantirana.

Foto: Bojan Bogdanić

Zadrane će u Novu uvesti Jole

Na Trgu Petra Zoranića Zadrane i njihove goste zabavljat će pjevač svima poznat po dobrom štimungu, s kojim je provod zajamčen. Zato ne propustite nastup koji pripremaju Jole i grupa Bolero. Nema sumnje da će to biti fešta koja će se pamtiti godinama, a i da će se ulicama oriti hitovi kao što su ''Maksimalno'', ''Kada žene tulumare'', ''Zove zove Jole Jole'', ''Otvori mi draga'', ''Bijela boja'', ''Nina'', ''Odijelo'' i mnogi drugi. Nastupit će i Kanella, bend iz Zadra, uz koji nitko ne sjedi.

A "Postelja od ruža", "Najlipša si"... pjevat će se na Narodnom trgu, gdje nastupa poznati Bibinjac Ivica Sikirić Ićo, a uz njega i Rockatansky Band.

Delicije za prste polizati

Zadrani su poznati po gostoljubivosti i srdačnosti te će se pobrinuti da se osjećate dobrodošlo i uživate u svakom trenutku boravka u njihovu gradu. Neće nedostajati ni gastronomske ponude. Mirisat će svih 25 zadarskih adventskih kućica na Trgu Petra Zoranića i Trgu pet bunara, pa svakako kušajte fritule i pecipaje, burgere od junetine i domaće divenice, bakalar i sarmu, lignje i meso s grilla… Nije šala - možete kušati čak i burger s tripicama.

Foto: Bojan Bogdanić

Različite klasične izvedenice globalno popularnih burgera i dalje su prevladavajući dio ponude i tu će konkurencija biti najoštrija. Slično je i s kobasicama, po koje su pojedini ugostitelji potegnuli sve do Slavonije i Istre, pa će posjetiteljima Adventa, onima koji doista žele uživati u najboljim zalogajima, pravi izazov biti istraživanje onog najboljeg u ponudi.

Ljubitelji tradicionalnih jela, poput janjetine s bižima, palente koja će biti prilog kakvoj dobroj domaćoj kobasici, frigat će se friture od miješane sitne ribe, kozica i liganja, miješati crni rižot od sipe... Na svoje će doći i vegani, ali i ljubitelji meksičke hrane.

Foto: Bojan Bogdanić

Ponuda slatkih jela i ove je godine zanimljiva. Osim klasičnih fritula i španjolskih churosa, palačinki i pecipaja, zahtjevnija nepca moći će se osladiti i germknedlom, cronutom ili kriškama talijanskog panettonea.

Uz uobičajeno adventsko kuhano vino, zadarski će konobari pripremati maštovite tople zimske koktele, bit će tu i grijane rakije, likera i kuhanog džina, ali i dovoljno piva te zadarskih vina.

Napravite đir po Zadru

Grehota bi bila doći u Zadar, a ne obići njegove ljepote, napraviti dva-tri đira preko rive, popiti kavu na suncu (još ako vrijeme posluži) na nekom štekatu, prošetati do Morskih orgulja i Pozdrava Suncu.

Na doček nove 2024. u Zadru dobrodošli su svi - mještani okolnih gradova i mjesta, domaći i turisti. Jednom slavimo 2024., pa neka to bude sa stilom i veselo. U programu će svatko pronaći nešto po svom guštu.

Organizatori Adventa u Zadru su Turistička zajednica grada Zadra, Grad Zadar, Tržnica Zadar uz potporu Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Zadarske županije.