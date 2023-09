Kad je riječ o investicijama, vjerujemo da malo ljudi razmišlja o ovom tipu ulaganja

Jeste li znali da, osim što se može koristiti u privatne svrhe i dati svakom odmoru dašak luksuza te predivan osjećaj slobode, s jahtom ujedno možete ostvariti odličan prihod - baš kao s iznajmljenom nekretninom. A da je uistinu riječ o pametnoj investiciji, potvrđuju i podaci da ovim luksuznim plovilima tijekom vremena samo raste vrijednost te da je tržište njihove preprodaje iznimno snažno.

Naime, samo u Europi postoji više od 37.000 kilometara unutarnjih plovnih putova i više od 70.000 kilometara obale, u čijim se vodama nalazi više od šest milijuna brodova, a 48 milijuna Europljana redovito sudjeluje u rekreacijskim aktivnostima na moru, govore podaci European Boating Industryja (EBI). Uz to, europsko je tržište jahti prošle godine dosegnulo ukupnu vrijednost od 2,2 milijarde američkih dolara, a očekuje se da će do 2028. godine to tržište narasti na 3,7 milijardi USD, što je stopa rasta od 9,1%.

Potražnja je velika - s dobrim razlogom

Kakva je točno trenutačna situacija na tržištu novih plovila s obzirom na lance dobave i cijene, pitali smo stručnjaka u tom području, austrijskog poduzetnika Franza Schillingera, vlasnika i CEO Master Yachtinga.

- Cijene su rasle mnogo više nego prijašnjih godina, prije krize izazvane pandemijom Covida. Ali potražnja je i dalje vrlo velika zahvaljujući tome što je yachting odlična investicija. Mi uviđamo da se vraćamo u normalu s obzirom na porast troškova proizvodnje, koja stagnira, te samim time i lagano opadanje dostupnosti, odnosno isporuku jahti, koje više ne kasne - istaknuo je.

Osim toga, kako tvrdi Schillinger, jahte i druga luksuzna plovila vrlo su popularna investicija kod nas jer su hrvatske marine među najboljima u svijetu.

- Hrvatske marine, a posebno usluga i servis u njima, postaju u posljednjih desetak godina sve bolji te se dio njih sad već uvrštava među najbolje svjetske nautičke destinacije. Infrastruktura hrvatskih marina je unikatna, nigdje na svijetu nema toliko otoka s pitomim uvalama za sidrenje i vez, ali ni toliko fenomenalnih restorana i konoba u blizini marina s vrhunskim namirnicama iz podneblja i najboljom jadranskom ribom. Jedino što nedostaje su luksuzni butici s međunarodnim brendovima, kakvi se mogu pronaći u drugim europskim popularnim turističkim i nautičkim odredištima - objašnjava naš sugovornik.

Važno je pronaći pouzdanog partnera

Schillingerova se tvrtka već 45 godina uspješno bavi trgovinom i iznajmljivanjem jahti, a njihovi investicijski programi za najam jahti nude mogućnost istodobnoga korištenja jahte, ali i generiranja privlačnog prihoda.

Drugim riječima, kao jedna od najvećih charter agencija u Europi, Master Yachting omogućuje svojim klijentima kroz investicijske programe za najam jahti da izbjegnu tekuće troškove održavanja i umjesto toga počnu ostvarivati profitabilan prihod. Koliko profita možete očekivati i kako se upustiti u takvu investiciju, saznajte ovdje.

Glavni događaj za ljubitelje nautike

Treba istaknuti i da će Master Yachting ove godine od 12. do 17. rujna sudjelovati na svjetski poznatom Cannes Yachting Festivalu, odnosno na boat sajmu u srcu Francuske rivijere, koji već gotovo pet desetljeća okuplja istinske nautičke entuzijaste i ljubitelje luksuznih plovila - a takvih bude i do 54.000!

U dvjema predivnim lukama u Cannesu, Vieux Portu i Portu Canto, ove se godine očekuje izložba od gotovo 700 brodova, koji su izašli iz nekih od najvećih svjetskih brodogradilišta. Što se tiče Master Yachtinga, oni planiraju predstaviti se brendovima plovila Sanlorenzo, Frauscher, Lagoon i Beneteau, i to flotom u kojoj su više od 34 jahte, katamarana, glisera i jedrilice. Kompletnu listu izložbenih modela možete pronaći ovdje, a ulaznice za Yachting Festival kupiti putem službene stranice festivala.

Ako ste zainteresirani za razgled nekog od navedenih brendova plovila, posjetite website kompanije ili pošaljite email na info@masteryachting.com.