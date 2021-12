Izračunali ste koliko vam je godina preostalo do mirovine i već razmišljate o tome što ćete raditi kad taj dan dođe? No hoćete li si to moći priuštiti? Uz štednju u dobrovoljnome mirovinskom fondu te uz državna poticajna sredstva - hoćete!

Štednja u dobrovoljnim mirovinskim fondovima fleksibilna je jer sami birate koliko i kad želite uplaćivati, a ostvarujete pravo i na državne poticaje. Država vam na kraju svake godine isplaćuje poticaje u visini od 15% iznosa koji ste uplatili u dobrovoljnu mirovinsku štednju tijekom te godine, a najviše do 750 kuna. Tako ćete, primjerice, za 1000 uplaćenih kuna godišnje dobiti još 150 kuna poticaja, a za 2500 kuna koje uplatite taj iznos dostići će 375 kuna. Iako osoba može istodobno biti član jednog ili više dobrovoljnih mirovinskih fondova, državne poticaje u jednoj godini može dobiti samo u jednom od njih. Vaša mirovina u ovom stupu može se povećati i zahvaljujući prinosima koje fond ostvaruje ulaganjima imovine svih članova na tržištu kapitala. Drugim riječima, fond može zarađivati ulaganjem u obveznice na domaćem i stranom tržištu te u dionice i ostale financijske instrumente, sukladno vlastitoj investicijskoj strategiji. Kako započeti štedjeti? Štednju u odabranom dobrovoljnome mirovinskom fondu možete započeti tako da popunite online zahtjeva za članstvo na stranici jednog od četiri dobrovoljna mirovinska fonda - AZ DMF, Croatia osiguranje DMF, Erste DMF ili Raiffeisen DMF. Za aktivaciju članstva, odnosno uplatu štednje, dovoljno je popuniti obrazac, nakon čega na e-mail adresu navedenu pri ispunjavanju stiže uplatnica. Nakon izvršene prve uplate korisnik postaje član dobrovoljna mirovinska fonda i može nastaviti štedjeti. Svoja prava iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu se ostvariti najranije s navršenih 50 godina života, što znači da je jedini uvjet za ostvarivanje prava na korištenje mirovine iz III. stupa dobna granica, a ne stupanje na snagu uvjeta za starosnu mirovinu. Za ugovore o članstvu potpisane nakon 1. 1. 2019. uvjet za ostvarivanje prava na privremenu mirovinu je 55 godina života, a za doživotnu mirovinu 60 godina života. Član dobrovoljnog mirovinskog fonda također može i promijeniti članstvo u fondu, odnosno prenijeti novac u drugi dobrovoljni mirovinski fond. Ako nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, izlazak iz članstva u fondu moguć je samo uz uvjet istodobnog ulaska u članstvo u drugom dobrovoljnome mirovinskom fondu. Jednostavno do stanja na računu Vrijednost sredstava člana fonda obračunava se prema odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. U roku od 5 radnih dana od dana prestanka članstva u fondu novac člana fonda prenosi se iz fonda na njegov novi osobni račun u drugom dobrovoljnome mirovinskom fondu. Za izlazak iz članstva u fondu u slučaju prijenosa računa u drugi fond kojim ne upravlja Društvo obračunava se i naplaćuje izlazna naknada od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda. Fondovi članove o stanju na osobnim računima obavještavaju jedanput godišnje slanjem pošiljke pisanim putem na adresu člana. Ako se članovi o stanju na računu žele dodatno informirati, to mogu učiniti pozivom na besplatni broj info telefona ili na internetskim stranicama fonda.