Kad ste posljednji put bili kod liječnika? Ovo su simptomi koje nikako ne biste smjeli ignorirati

Još od početka pandemije mnogi se pokušavaju držati podalje od bolnica i zvati liječnika samo kad je krajnje potrebno. Iako je takvo razmišljanje s jedne strane dobro jer je zdravstveni sustav ionako preopterećen, s druge strane je problematično jer se mnoge ozbiljne bolesti mogu rano otkriti ako se na vrijeme adresiraju simptomi.

Pokušajte zato povećati oprez kad je riječ o vašem fizičkom i psihičkom zdravlju te pravodobno obavijestite liječnika o svojem stanju. U misiji očuvanja zdravlja također vam značajno mogu pomoći i redoviti preventivni zdravstveni pregledi.

Ne zanemarujte ove fizičke simptome

Umor ili osjećaj "iscrpljenosti" može biti rezultat nedostatka sna, ali on ne bi trebao dugo trajati ako se raspored spavanja vrati u normalu. Naime, ako ste toliko umorni da nikakav odmor ne može pomoći, to bi mogao biti znak bolesti srca, dijabetesa ili apneje, što će naravno najbolje potvrditi liječnik.

Kratkoća daha koja se odnosi na plitko i ubrzano disanje, ako se pojavi iznenada, može upozoravati na astmu i nizak krvni tlak, a dugotrajno ili kronično otežano disanje može upućivati na probleme sa srcem, na kroničnu opstruktivnu plućnu bolest, ali i druge bolesti ovog organa, prenosi WebMD, vodeći portal za pružanje pouzdanih i pravovremenih zdravstvenih i medicinskih informacija.

Bolovi u trbuhu mogu biti bezopasne želučane tegobe izazvane određenom hranom, ali, s druge strane, stalni bol u trbuhu može značiti nešto mnogo ozbiljnije i zato je najbolje potražiti savjet liječnička. Što se tiče brze i neobjašnjive promjene težine, ona može ukazivati na dijabetes, probleme sa štitnjačom i zatajenjem srca. Baš poput promjene težine, promjene u apetitu jednako su alarmantne. Ako traju dan ili dva, to je u redu, ali ako traju dulje i utječu na kilažu, potrebno je posjetiti liječnika.

Mučnina ili povraćanje simptomi su zbog kojih se ne morate pretjerano brinuti ako traju dan ili dva, ali sve dulje od toga može upućivati na određene gastrointestinalne bolesti. Uz mučninu, moguća je pojava vrtoglavice, koja može značiti visok ili nizak krvni tlak, dijabetes, anemiju, dehidraciju i drugo. Kad je riječ o poteškoćama s gutanjem, vrlo vjerojatno je riječ o nekoj vrsti oštećenja grla, poput disfagije ili žgaravice, prenosi američki stručni portal za zdravlje Healthline.

U mnogim slučajevima, oticanje gležnjeva ili nogu može biti uzrokovano nekom vrstom ozljede, navodi WebMD, ali ono isto tako može značiti infekciju nogu, lošu cirkulaciju, zatajenje srca, bubrega ili jetre.

Promjene boje kože mogu biti znak nekih unutarnjih bolesti, a isto vrijedi za neobjašnjivi osip, koji također može upućivati i na infekciju ili alergiju. A ako imate ranu koja nikako da zacijeli, to može značiti da je riječ o infekciji, dijabetesu ili lošoj cirkulaciji.

Za sve ostale fizičke simptome koji vas potencijalno muče i o kojima biste se voljeli više informirati prije odlaska kod liječnika, posjetite stranicu MSD priručnik simptoma bolesti, koji je nastao pod pokroviteljstvom Hrvatskog liječničkog zbora.

Preventivni pregledi mogu biti spasonosni

Osim što sami možete naučiti pravilno reagirati na simptome koje vam tijelo šalje, imate opciju i s vremena na vrijeme obaviti neki od preventivnih pregleda.

Nažalost, iako su preventivni pregledi izuzetno korisni, često se na njih mora čekati dugo. To dobro zna i teta u vrtiću Mirjana Mrvelj iz Bickog Sela u Brodsko-posavskoj županiji, koja svake godine ide na mamografiju, ali je prilikom posljednjeg ugovaranja pregleda dobila termin tek za godinu dana. To bi onda značilo da će obavljati taj pregled svake dvije godine, što joj nije odgovaralo. S obzirom na to da se našla u pomalo bezizlaznoj situaciji, Mirjana je odlučila platiti privatan pregled. Ovo je bio jedan od razloga koji su je potaknuli da ugovori policu dodatnog zdravstvenog osiguranja.

- Uz dopunsko, koje imam već dugo, smatrala sam da bi mi možda dobro došlo i dodatno zdravstveno osiguranje, s obzirom na to da već imam dosta godina. Dobro, nemam 80, ali 56 je možda pravo vrijeme za povećanje opreza. Obično te neke manje, a kod nekih i veće zdravstvene poteškoće, počnu baš oko tih godina. Naravno, to nije pravilo, ali bolje da ja to imam i da sam mirna, pa makar nikad ne iskoristila - kaže gospođa Mirjana, kojoj je malo više od stotinjak kuna mjesečno i više nego prihvatljiva cijena.

- Sto kuna potrošimo na gluposti, a zašto onda to ne bismo uložili pametnije, to jest u vlastito zdravlje? U pola godine članstva ja sam za sada samo jedanput iskoristila policu, naručivši se na preventivan ginekološki pregled u privatnoj poliklinici. Termin sam dobila za dva dana, i to onda kad je meni odgovaralo. Važno mi je da mogu izabrati termin jer radim puno radno vrijeme i nezgodno mi je kad moram tražiti slobodne dane - objašnjava nam naša sugovornica, koja je mirnija od kada zna da joj je sva potrebna pomoć na dohvat ruke.

- Ma preporodila sam se! Imajući u vidu koliko su duge liste čekanja u bolnicama u Hrvatskoj, ovo je za mene spasonosno rješenje. Preporučujem svima da ugovore policu dodatnog zdravstvenog osiguranja jer, nažalost, bolest ne bira - zaključuje Mirjana.

Obratite pažnju i na psihičke simptome

Baš kao i za fizičke bolesti, mentalne bolesti također imaju rane znakove upozorenja koje je potrebno primijetiti na vrijeme prije nego što se stvari pogoršaju. Najčešći simptomi uključuju drastične promjene raspoloženja koje se manifestiraju dugo te probleme s koncentracijom, logičkim mišljenjem i pamćenjem.

Nacionalni savez mentalnih bolesti popisao je još neke od najuobičajenijih simptoma koji mogu upućivati na mentalno oboljenje, kao, primjerice: pretjerana briga, strah, tuga ili potištenost, dugotrajni ili jaki osjećaji razdražljivosti ili ljutnje, izbjegavanje prijatelja i društvenih aktivnosti, osjećaj umora i niske energije, promjene u spolnom nagonu, poteškoće u percepciji stvarnosti, razmišljanje o samoubojstvu, intenzivan strah od debljanja i tako dalje.

Ipak, treba upamtiti da samo jedan ili dva simptoma mentalnog zdravlja ne moraju upućivati na mentalnu bolest. Odlazak liječniku preporučuje se onda kad ovi i slični problemi počnu ometati vaš svakodnevni život. Imajte na umu da i stres može biti čimbenik mnogih simptoma povezanih s mentalnim zdravljem.

