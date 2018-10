Saznajte kako štedjeti s ulogom od samo 50-ak kuna mjesečno

Svaki oblik štednje je koristan, čak i da ostavljate samo 50-ak kuna mjesečno na stranu, dobro će vam doći u nekom trenutku. Kako je krenulo, mirovine će u budućnosti biti još niže nego što su sada, pa je dobro imati rezervni plan kako u trećoj životnoj dobi ne biste oskudijevali. Čak i ako ne želite štedjeti za stare dane, dobro je odvajati novac za neke druge ciljeve ili stvari koje si želite priuštiti. No, kako odabrati štednju koja vam najbolje odgovara? U nastavku vam donosimo najčešće oblike štednje, a na vama je da odlučite koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Štednja u kasici

Ovako nekako su štedjeli naši bake i djedovi. Novac se nije polagao u banku već se čuvao kod kuće. Danas mnogi od nas imaju kasice u kojima štede, no najčešće su one rezervirane za mlađe članove obitelji, jer ipak, ozbiljnu ušteđevinu nije pametno držati u kući. Međutim, ako je to jedini način na koji volite štedjeti, možda će vam virtualna kasica biti draža s obzirom na to da je ipak modernija, ali i zabavnija. Nova aplikacija PBZ mobilno bankarstvo donosi nove inovativne funkcionalnosti i načine štednje. U aplikaciji PBZ mobilnog bankarstva funkcionalnost #withSAVE omogućava vam da svakodnevno izdvajate male iznose te malim koracima dođete do velikih ciljeva. Da biste štedjeli, u aplikaciji morate povući virtualne kovanice i novčanice u svoju virtualnu kasicu, a kada ste spremni prenijeti svoju dnevnu štednju s tekućeg na štedni račun, samo potvrdite transakciju, bez obzira radi li se o 5, 10 ili više kuna. Uz to, kada dosegnete željeni cilj ušteđevine i poželite vratiti novac na tekući račun, samo okrenite mobitel i čekićem razbijte svoju virtualnu kasicu. Ovakav način štednje idealan je za svakog tko nema naviku štedjeti, a na ovaj će se način usvojiti tu naviku. Osim toga, virtualna kasica odlična je za studente koji nemaju stalna primanja, pa uz nju mogu štedjeti prema svojim svakodnevnim mogućnostima.

Oročena štednja

Ovakav oblik štednje je dobar ako imate određeni iznos novca koji biste, možemo reći, "pospremili" u banku na određeni rok uz isplatu kamata. Tako vaš novac neće stajati na nekom računu, već ćete na taj iznos po isteku oročenja dobiti i kamate koje mogu biti fiksne ili promjenjive. Prednosti ovakve štednje su jednokratna uplata i sigurnost štednje jer je štednja do iznosa od 100.000 eura po osobi po banci osigurana kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), a novac možete podići i prije isteka oročenja, ovisno o banci koju odaberete.

Mnoge banke nude i štednju uz premiju. Naime, radi se o istom modelu oročene štednje, ali vam se nakon isteka roka oročenja, uz dogovorene kamate, isplaćuje i dodatna premija na ukupan iznos obračunate kamate. Postotak kamate razlikuje se od banke do banke, no u pravilu, što je rok oročenja duži, to je premija na kamatu veća.

Foto: Pexels

Stambena i mirovinska štednja

Naravno, svaka štednja ovisi o vašim ciljevima, a stambena štednja namijenjena je upravo kupnji stana ili izgradnji kuće, nadogradnji, renoviranju ili uređenju stambene nekretnine, kupnji građevinskog zemljišta i slično. Prednosti ovakve štednje su državni poticaji, fiksne kamate i uplate prema vašim mogućnostima. Takvoj štednji se najčešće okreću mladi koji se žele osamostaliti te imati svoj stan ili kuću.

Dobrovoljna mirovinska štednja, s druge strane, cilja ponajviše na treću dob, odnosno dostojniji život nakon odlaska u mirovinu. S obzirom na to da su mirovine u Hrvatskoj izuzetno male, brojni građani prepoznali su važnost ovakve štednje koja, kroz dulji vremenski period i uz manje mjesečne uplate, osigurava dodatan novac u budućnosti. Prednosti mirovinske štednje su višestruke. Osim državnih poticaja tu je i porezna olakšica na uplaćena sredstva, a neki dobrovoljni mirovinski fondovi daju mogućnost da uplaćujete kada i koliko možete. To znači da ne morate uplaćivati svaki mjesec već onda kada vam to odgovara i kada imate što uplatiti.

Životno osiguranje

Iako ga se smatra oblikom štednje, treba imati na umu da je to zapravo financijska zaštita obitelji u slučaju smrti osiguranika, a trebalo bi ga ugovoriti ako obitelj osiguranika ovisi o njegovim primanjima. Polica životnog osiguranja ugovara se na duži period, ovisno o kojem se društvu za osiguranje radi te dobi i zdravlju osobe koja se želi osigurati. Na životno osiguranje nema dodatnih poreza, a polica može poslužiti i kao instrument osiguranja pri traženju kredita. Odlučite li se za ovakvo osiguranje, birajte iznos za koji ste sigurni da ćete ga moći duže vrijeme plaćati. Naravno, po isteku osiguranja imate pravo na isplatu ukupnog uplaćenog iznosa i dobiti koju je osiguravajuće društvo do tada ostvarilo koristeći vaša sredstva. Velika prednost ovog osiguranja je to što, u slučaju smrti osiguranika, njegova obitelj dobiva cjelokupan iznos koji je osiguranik planirao uštedjeti, a ne samo ono što je do tada uštedio.

Investicijski fondovi

Ulaganje u investicijske fondove funkcionira tako da društva za upravljanje investicijskim fondovima prikupljaju sredstva od ulagača i zatim ih ulažu u različite vrste financijske imovine, a najčešće ih dijelimo na:

novčane fondove - pretežno ulažu u instrumente tržišta novca, najnižeg su rizika, ali i najnižih potencijalnih prinosa

- pretežno ulažu u instrumente tržišta novca, najnižeg su rizika, ali i najnižih potencijalnih prinosa dioničke fondove - ulažu u dionice, rizik je najveći, ali i potencijalni prinos

- ulažu u dionice, rizik je najveći, ali i potencijalni prinos obvezničke fondove- ulažu pretežno u obveznice tj. u dužničke vrijednosne papire, umjerenog su rizika i potencijalnog prinosa

ulažu pretežno u obveznice tj. u dužničke vrijednosne papire, umjerenog su rizika i potencijalnog prinosa mješovite fondove - ulažu u različite vrste imovine (dionice, dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca, izvednice i dr.); umjerenog su rizika kao i potencijalnog prinosa

Neke od prednosti ulaganja u investicijske fondove su mogućnost ulaganja manje količine novca, likvidnost (uvijek možete prodati svoje udjele), a vašim novcem upravljaju stručnjaci. Međutim, postoje i nedostaci: novac nije osiguran od strane države i nemate kontrolu nad ulaganjima fonda.

Sad kad znate ponešto o svakom obliku štednje/ulaganja ne bi vam trebalo biti teško pronaći ono što najbolje odgovara vašim potrebama i mogućnostima te se podrobnije informirati o tome . A dok se ne odlučite za neku od štednji/ulaganja, štedite barem male iznose u svojoj virtualnoj kasici. Vjerujte, dobro će vam doći kad "zagusti".