POVRATAK U DJETINJSTVO

Kako je bilo biti dijete prije 50 godina? U čemu ste vi uživali?

Piše 24ContentHaus

Od operatera koji su spajali međugradske pozive do WhatsAppa. Od tri programa na televiziji i videoteke do Netflixa. Od ploča i radija do Spotifyja. Nevjerojatno je koliko se život promijenio u posljednjih 50 godina. A što se dogodilo s djetinjstvom?