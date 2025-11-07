Kako optika mijenja život: Teodora Perković o stabilnom internetu i digitalnoj budućnosti

Optika danas nije samo tehnološka tema ili tema koja će nas se ticati nekad u budućnosti. To je infrastruktura koja mijenja način na koji živimo, radimo i učimo. Teodora Perković, direktorica Odjela za upravljanje programima i projektima u Hrvatskom Telekomu, objašnjava zašto je ta promjena usporediva s vremenom u kojem su struja ili voda prvi put stigle u domove.

- Optika je temelj digitalnog društva te donosi stabilniji, brži internet bez prekida, čak i kad je više uređaja spojeno istodobno. Videopozivi, streaming, rad od kuće ili igre više ne 'štekaju', a kvaliteta veze postaje predvidiva, što nije uvijek slučaj s klasičnim bakrenim mrežama. To je potpuno novo iskustvo povezivanja - govori nam Teodora na početku.

Ljudi često, dodaje, imaju pogrešnu predodžbu o internetu. Misle da je dovoljno imati "50 nečega", ali zaboravljaju da nije sve u broju.

- Najčešća je zabluda da je brzina jedini faktor. Korisnici često misle da je, ako imaju 50 ili 100 megabita u sekundi, to dovoljno. Ali ključni su stabilnost i pouzdanost veze. U tradicionalnim mrežama brzina može varirati, pogotovo kad je više uređaja spojeno. Optička veza, kakvu nudimo u Hrvatskom Telekomu, donosi dosljednu i simetričnu brzinu, što znači da je jednako brza i kad primate i kad šaljete podatke. To u praksi znači manje čekanja, manje prekida i znatno bolje online iskustvo. Dakle, nije stvar samo u broju megabita nego i u kvaliteti iskustva koje optika kao tehnologija omogućuje - pojašnjava.

‘Optika nije budućnost nego sadašnjost’

- Sve više korisnika već koristi usluge koje traže brzu i stabilnu vezu: streaming sadržaja u visokoj rezoluciji, videopozive, rad na daljinu, online igre i pametne kuće. Uskoro će i AI servisi, virtualna stvarnost i rast broja povezanih uređaja dodatno povećati zahtjeve. Zato gradimo mrežu koja može podržati te potrebe, sad i u godinama koje dolaze.

Hrvatski Telekom svake godine gradi optičku mrežu za više od 100.000 novih kućanstava. Do kraja godine optika će biti omogućena za milijun kućanstava i poslovnih korisnika diljem zemlje, uključujući ruralna područja.

- Tijekom prvih devet mjeseci Hrvatski Telekom nastavio je širiti već najveću optičku FTTH (fiber to the home) mrežu u Hrvatskoj, povećavši je za više od 20% na godišnjoj razini. Kontinuirano širenje ključne digitalne infrastrukture pridonosi smanjenju digitalnog jaza i izgradnji digitalne platforme koja je temelj napretka - otkriva nam Teodora.

Osim vlastitih investicija, Hrvatski Telekom aktivno razvija širokopojasnu infrastrukturu sufinanciranu sredstvima Europske unije. Putem ukupno 20 EU BB projekata izgradnje mreža vrlo velikoga kapaciteta, HT donosi ultrabrzi internet za približno 200.000 kućanstava na područjima koja do sada nisu imala pristup takvoj tehnologiji, smanjujući dodatno time digitalni jaz i potičući uravnotežen razvoj cijele zemlje.

- Tako su, primjerice, Hrvatski Telekom i Splitsko-dalmatinska županija u travnju ove godine predstavili početak projekta izgradnje optičke infrastrukture na području općina Zmijavci, Lokvičići, Podbablje, Proložac i Runovići te grada Imotskog. Ovim projektom omogućit će se ultrabrzi širokopojasni pristup internetu za gotovo 7500 kućanstava na tim područjima do sredine 2026. godine. Tu su i gradovi Pula, Vinkovci, Imotski, Opuzen, Metković, Ploče, Bjelovar, Novalja, Slavonski Brod i općine na njihovim područjima, koji bi također do sredine 2026. trebali dobiti brzi optički internet. Realizacijom ovakvih projekata povećat će se kvaliteta života lokalnog stanovništva, unaprijedit će se korištenje digitalnih usluga kao što su e-Građani, e-škole, e-zdravlje i dr. Gospodarski učinci ovog investicijskog ciklusa iznimno su značajni budući da povećanje brzine interneta u jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj dovodi do osnivanja novih kompanija, otvaranja novih radnih mjesta te povećanja učinkovitosti javnih i privatnih usluga - najavljuje direktorica Odjela za upravljanje programima i projektima.

Značajna ulaganja

Samo u prvih devet mjeseci ove godine ulaganja su dosegnula gotovo 181,7 milijuna eura, što je 12,9 posto više nego lani.

- To pokazuje našu kontinuiranu predanost izgradnji najmodernije optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske. Zahvaljujući ulaganjima, danas je optička mreža Hrvatskog Telekoma dostupna u svim županijama te u čak 169 hrvatskih gradova. Ulaganja se provode ravnomjerno, kako u velikim gradovima tako i u ruralnim područjima, obalnom pojasu i na otocima, čime se ostvaruje cilj povezane, digitalno ravnopravne Hrvatske - govori nam Teodora.

No iza svake optičke niti krije se i niz izazova. Na tako velikim strateškim projektima izazovi dolaze u svim fazama razvoja.

- Da, svi su dijelovi izazovni, kako osvještavanje korisnika tako i regulatorni i administrativni aspekti implementacije optike. Iz regulatornoga konteksta jedan od pozitivnih pomaka s kraja 2023. je deregulacija optičke mreža velikih brzina na konkurentnim područjima, koja omogućuje jednake tržišne uvjete svim sudionicima na tržištu. Ono što vidimo da bi bilo poticajno za daljnja ulaganja jest unapređenje regulatornog okvira u dijelu prostornog planiranja i izgradnje. Konkretno, mora se posebno riješiti problem izgradnje infrastrukture, jer čekanje godinu dana na dozvole za gradnju ima paralizirajući učinak, kao i rješavanje problematike parafiskalnih nameta, koji opterećuju poslovanje - otkriva nam Teodora te nastavlja:

- Osim tehnoloških i administrativnih izazova, promjena navika i percepcije traje. Mnogi korisnici tek nakon prelaska na optiku shvate kolika je razlika u kvaliteti veze. Naš je cilj kroz investicije i sustavno educiranje korisnika pokazati kako optika nije luksuz nego ulaganje u bolju svakodnevicu i budućnost cijelog društva. U Hrvatskom Telekomu gradimo mrežu za desetljeća koja dolaze, ne samo za trenutne potrebe.

Društvo, ali i cijeli sustav koji čini neku zemlju, koji je optički povezan na ovaj način napredniji je u svakom pogledu od onoga koji kaska za ovom transformacijom.

- Zemlja s razvijenom optičkom infrastrukturom ima temelje za jaču ekonomiju, modernije školstvo, mogućnost rada i života izvan velikih centara i konkurentnije poduzetništvo. Optika omogućuje da ljudi rade iz bilo kojeg dijela Hrvatske, da učenici i studenti imaju pristup suvremenim alatima, a tvrtke da posluju globalno. Hrvatski Telekom godišnje ulaže više od 20 posto svojih prihoda upravo zato da Hrvatska ne bude promatrač nego predvodnik digitalne transformacije u regiji. Bez toga riskiramo da zaostanemo za digitalno naprednijim zemljama.

- Optika nije samo brži internet nego kvaliteta i sigurnost digitalnog života. Kad jednom iskusite stabilnost i brzinu optičke mreže, teško je vratiti se na staru tehnologiju. To je kao prelazak s običnog telefona na pametni. Nakon toga više nema povratka - usporedila je za kraj.

