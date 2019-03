Kako ostvariti san i postati uspješan u Hrvatskoj?

Koliko god bili sposobni i marljivi, svi mi trebamo pomoć drugih ljudi kako bismo u potpunosti iskoristili individualne potencijale. Ova se činjenica pogotovo odnosi na obrazovanje te profesionalnu karijeru. Drugim riječima, bez dobrih odgajatelja, učitelja, mentora i suradnika ne možemo postati ostvareni i uspješni pojedinci. Na putu koji sami izabiremo podršku ne dobivamo samo od neposredne okoline, obitelji i prijatelja već i od šire zajednice, tj. od državnih i institucija Europske unije. Međutim, nerijetko se teško snalazimo u gomili informacija kojom smo svakodnevno zasuti, pa teže uočavamo mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. Primjerice, iz medija ste možda saznali da je Vlada povećala godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca na čak 65 100 radnika. Dakle, posla u Hrvatskoj itekako ima.

Stipendije za učenike

No, kad već govorimo o potrebama tržišta, je li do vas došla informacija da hrvatski učenici koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja dobivaju stipendiju od čak 9 tisuća kuna godišnje? Kako kažu u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, za sljedeće tri školske godine (2019./2020. i dalje) planira se udvostručenje te cifre na 18 tisuća kuna. Što je još značajnije, sufinancira se i trošak njihova naukovanja u poduzećima koja se bave tim obrtima. Riječ je o mjeri koju pozdravljaju i učenici i poslodavci. - Nismo nikad tražili potporu dosad, imamo obiteljski obrt od 70-ih i uvijek smo imali naučnike od kojih su mnogi ostali kod nas. Puno je lakše ostaviti naučnika u radioni kasnije jer je već dosta naučio, naviknuo se i on i vi. Netko tko je super naučnik bit će i super radnik i drago nam je što imamo potporu za još više rada s njima u budućnosti. Malo papirologije, nekoliko koraka do ispunjenja i za dan-dva ste gotovi, a ova je mjera izuzetno poticajna za sve – zadovoljno objašnjava Alan Prügelhof, vlasnik drvodjeljskog obrta.

Foto: Guliver/Shutterstock

Potpore za poduzetnike

Ako se nakon završenog obaveznog obrazovanja odlučite za poduzetničku karijeru, ne zaboravite detaljno se informirati o mjerama aktivne politike zapošljavanja koje za cilj imaju poticanje zapošljavanja, dodatnu edukaciju radnika i očuvanje radnih mjesta. Primjerice, maksimalni iznos potpore za usavršavanje iznosi 15 000 kuna, dok se potpore za samozapošljavanje kreću do 45 000 kuna u slučaju kad se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem. Također je dobro znati da su potpore veće (do 70 000 kuna) za registraciju poslovnih subjekata iz pojedinih djelatnosti: prijevoz putnika, građevinarstvo, gospodarenje otpadom i sanacija okoliša, prerađivačka industrija te rudarstvo i vađenje. Naravno, poslovni plan i troškovnik izrađujete sami i o kvaliteti tih dokumenata ovisi dobivanje potpore.

Pozitivna iskustva

Ohrabriti nas mogu i dosadašnji primjeri. Zahvaljujući ovoj pomoći Mini mljekara Veronika uvela je informatička rješenja koja su joj unaprijedila poslovne procese, primjerice sad ima tablete na svojim kamionima za prikupljanje mlijeka, na kojima se odmah ispisuju količina mlijeka i ostali relevantni parametri. Supružnici Ana i Tomislav Brozović, vlasnici modnog brenda Baggiz koji proizvodi prepoznatljive torbe, s ovom će potporom posjetiti 7 međunarodnih sajmova u 4 zemlje kako bi svoj brend pozicionirali na europskom tržištu. Korisnica je ove potpore i danas već globalno slavna tvrtka Rimac Automobili, koja je svojim sportskim električnim automobilima postavila nove standarde u automobilskoj industriji i jedna je od najuspješnijih poslovnih priča iz Hrvatske uopće.

Foto: Wikimedia

Razvoj poslovanja

Veći izazov od postavljanja tvrtke na noge jest održati poslovanje u kontekstu stalnih promjena na tržištu i dolaska novih tehnoloških trendova. Srećom, danas su svi ozbiljni ljudi svjesni toga da im je cjeloživotno učenje potreba (a ne luksuz) žele li ostati konkurentni na tržištu rada. Jeste li znali da postoji državna potpora za obrazovanje za zanimanja u vezanim obrtima, za polaganje majstorskog ispita i izdavanje licenci? Stoga je dobra okolnost što u Hrvatskoj postoje državne potpore za usavršavanje zaposlenika (do 18 000 kuna po zaposleniku). Ipak, najvažnije na poslovnom putu jest stalno biti informiran, odnosno pratiti sve mjere koje su namijenjene ljudima poput vas. Prva stanica pritom bi vam trebala biti web-stranica projekta Ostvari san u Hrvatskoj, koja na jednom mjestu donosi još mnogo više informacija o aktualnim i budućim potporama Republike Hrvatske i Europske unije za pomoć školarcima i poduzetnicima u Hrvatskoj.