Kako pripremiti dijete na prvi dan škole bez straha i brige

Početak školske godine za prvašiće i njihove roditelje emotivan je i poseban trenutak koji, osim ponosa i uzbuđenja, nerijetko prate zabrinutost i strah. Velika je to promjena u svakoj obitelji, pa nije neobično da osjećate veselje i tugu istodobno. Ipak, uz malu pripremu i razgovor, polazak u školu može postati draga uspomena i za vas i za dijete. Kako biste svog đaka otpravili u školu uz velik osmijeh i bez stresa, donosimo nekoliko savjeta koji vam mogu olakšati ovo razdoblje prilagodbe i novih rutina.

Razgovarajte s djetetom i pripremite ga na novu okolinu

Djeca vole poznato, pa pripremni razgovor o svemu što ih očekuje može prilično olakšati prve tjedne u školskim klupama. Doznajte o čemu vaše dijete razmišlja, što ga brine, što očekuje i čemu se veseli u povodu polaska u školu - pozitivnim primjerima dajte mu do znanja što može očekivati na nastavi, kako otprilike izgleda školski dan, pauza za ručak; objasnite mu da će upoznati drugu djecu, sklopiti prijateljstva i da škola nije ništa strašno nego samo novo pozitivno iskustvo. Kada dijete otprilike stvori sliku o tome kako škola funkcionira, lakše će se nositi s promjenom kada doista krene na nastavu.

Dogovorite rutinu unaprijed

S djetetom unaprijed dogovorite kakva će vam biti jutarnja i popodnevna rutina kad počne nastava - neka sudjeluje u planiranju i izrazi svoje želje - primjerice kojim redoslijedom ćete se spremati za školu - prvo doručak pa odijevanje ili obrnuto. Ako se dijete ujutro igra, hoće li se poigrati prije odlaska u školu ili za to nema vremena? Djeca mnogo bolje prihvaćaju promjene kad su im one najavljene i kad otprilike znaju što mogu očekivati. Dopustite svojem đaku da sam odluči hoće li se nakon nastave prvo odmoriti uz neku zabavnu aktivnost koju inače voli ili će najprije riješiti zadaću (ako je ima) i pripremiti torbu za idući dan - ili će torbu pripremiti navečer prije spavanja. Takvi, naizgled nebitni detalji i planovi, njima mogu učiniti veliku razliku u percipiranju škole i početka tog novog poglavlja.

Foto: shutterstock

Uzmite slobodan dan i isplanirajte ga zajedno

Vjerojatno ste torbu, odjeću, udžbenike i sve potrebno djetetu za prve dane nabavili, pa vam ostaje isplanirati prvi školski dan. Zajedno odaberite odjeću koju će nositi, dogovorite kakav ćete doručak pripremiti, što će ponijeti u školu za ručak i što ćete raditi nakon povratka iz škole - osmislite nešto zabavno čemu će se dijete veseliti - odlazak u kino, piknik u parkiću ili nešto treće. Tako ćete mu pružiti nešto čemu će se posebno radovati i ujedno imate asa u rukavu da "spasite" dan u slučaju da mu prvi susret sa školom bude prenaporan i intenzivan. Poželjno je da taj dan uzmete slobodno kako biste mogli dijete otpratiti i dočekati pred školom - to će neizmjerno značiti i njemu i vama, a i lakše ćete isplanirati druženje nakon nastave.

Svjesna važnosti tog dana za djecu i roditelje, Coca-Cola HBC Hrvatska svojim zaposlenicima omogućuje slobodne dane upravo za kretanje u školu, ali i u vrtić.

- U Coca-Coli HBC itekako smo svjesni koliko je važno biti uz svoju djecu u posebnim trenucima, a slobodan dan važna je pomoć za naše zaposlenike kako bi lakše uskladili obiteljske i poslovne obaveze. Ova inicijativa dio je naše šire predanosti stvaranju podržavajućeg i fleksibilnog radnog okruženja i zato se nismo ograničili samo na polazak u vrtiće niti samo na prvi razred osnovne škole nego smo uključili i roditelje čija djeca kreću u drugi ili treći razred te one čija djeca polaze u srednju školu - izjavila je Ida Hohnjec, direktorica Odjela za ljudske potencijale Coca-Cole HBC Adria.

Foto: Shutterstock

Koliko je ovaj potez zaposlenicima važan, svjedoči Diana Gašparević, senior procurement buyer u odjelu nabave Coca-Cole HBC Adria:

- Kad mi je prije dvije godine starija kći polazila u školu, nisam shvaćala koliko slobodan dan može značiti i meni i njoj za prvi dan škole. Kad se taj dan počeo približavati, i kad smo ga zajedno isplanirale, shvatila sam koliko su to zapravo važne i jedinstvene uspomene, trenuci koje dijete itekako pamti, a moja ih starija kći spominje i danas, nakon dvije godine - rekla je Diana te nastavila:

- Zato sad, kad budem ispraćala i drugo dijete u školu, kao mami mi je izuzetno važno da taj dan budem prisutna svaki trenutak, od jutarnjeg spremanja do emocije i sreće koje će nas preplaviti čim zakoračimo u dvorište škole.

Diana Gašparević s kćeri Ellen | Foto: Drazen Kokoric

Slobodan dan na početku školske i vrtićke godine nije samo praktičan nego i emocionalno važan jer roditeljima omogućuje da budu potpuno prisutni, olakšaju djetetov prelazak u novo okruženje i dožive uzbuđenje zajedničkog početka novog poglavlja. Coca-Cola HBC Hrvatska svjesna je toga i baš zato podržava svoje zaposlenike i u trenucima koji im najviše znače u privatnom životu, s njihovim obiteljima.

Stavite naglasak na empatiju

Od velike je važnosti djecu učiti empatiji od najranije dobi. Djeca su osjetljiva i empatija im je vrlo potrebna, pa nije naodmet o tome razgovarati prije početka nastave. S tim se slaže i Diana Gašparević, koja kaže da je to jedna od tri najvažnije stvari koje trebamo učiti djecu i koje govori svojim kćerima:

- Najvažnije je da uvijek slušaš što se radi na nastavi, da budeš pristojna i dobra te da uvijek imaš empatije prema drugoj dječici.

Učeći ih empatiji, pomažemo djeci da izgrade osjećaj sigurnosti i jačaju odnos s drugom djecom i učiteljima, potičemo ih na toleranciju i prihvaćanje drugih, promičemo dobro mentalno zdravlje te smanjujemo sklonost vršnjačkom nasilju. Djeca su svjesna različitosti među sobom i baš zato su emocionalna i socijalna spremnost jednako važne kao sve ostalo što uključujemo u pripremu za školu. Zato iskoristite ove dane i razgovarajte sa svojim školarcima i o tome jer će im to pomoći da se što ugodnije osjećaju u novoj sredini, među nekim novim obvezama.