Prije nekoliko desetljeća artikala u prodavaonicama bio je mnogo skromniji. Na policama se biralo između samo nekoliko glavnih i, u pravilu, domaćih proizvođača, a kao rezultat toga većina kućanstava koristila je iste proizvode. Neki su postali toliko uobičajeni da je njihov naziv zamijenio imenicu u hrvatskom jeziku. Primjerice, rijetko tko će danas reći "deterdžent za pranje suđa" kad je tu Čarli. Donosimo vam neke od najpopularnijih domaćih proizvoda uz koje smo odrastali, a koji zbog svoje kvalitete i danas stoje na policama.

Cedevita zdravija od zlatnog žita

Godina je 1969., Beatlesi osvajaju svijet, prvi je put emitiran "Leteći cirkus Montyja Pythona", a u Zagrebu počinje proizvodnja kultnog napitka Cedevite. Ovaj multivitaminski proizvod najprije su prodavali isključivo kao farmaceutski proizvod u okviru velike farmaceutske tvrtke Plive.

Cijela proizvodnja '70-ih godina odvijala se na samo jednom stroju u Zagrebu, koji je proizvodio 20 tona Cedevite godišnje, što je dovoljno za 260.000 litara. Već '90-ih godina godišnja se proizvodnja penje na 4000 tona, odnosno 52,000.000 litara. Tad se počinju prikazivati i prve televizijske reklame, a u ponudu dolazi i veliko obiteljsko pakiranje od 1 kg. Danas je ova robna marka broj jedan u Hrvatskoj i Sloveniji po volumnoj prodaji u kategoriji gaziranih i negaziranih napitaka na bazi voća s ukupno prodanih gotovo 62 milijuna litara u 2018. godini.

Zdenka topljeni sirevi

Koliko ste puta doručkovali sa Zdenkom, a nikad je niste pitali tko je ona uopće? Tvrtka je osnovana 1897. godine u Velikim Zdencima, gdje su bogati pašnjaci predstavljali idealne uvjete za proizvodnju. Nekadašnji vlasnici pogona promijenili su ime u Zdenka, po svojoj kćeri pa su fotografije tadašnje šesnaestogodišnje Zdenke, uokvirene potkovom i četverolisnom djetelinom, postale simbolom tvrtke. Tvrtka je danas smještena na obroncima Bilogore, a na hrvatskom tržištu ima 70% udjela u proizvodnji topljenih sireva. Zdenkini sirevi nose i oznaku Hrvatske kvalitete i certifikat ISO 22000.

Zvijezdina majoneza u foliji

Majonezu su nekada smatrali luksuznim jelom koje se moglo pronaći samo u "finijim" kuhinjama, a onda je Zvijezda 1959. to promijenila kad je na tržište prvi put plasirala svoju majonezu u tubi. Time je postala dostupna gotovo svakom kućanstvu u Hrvatskoj, a i danas je dojmljivo žuto pakiranje mnogima sinonim za majonezu. Prema istraživanju IPSOS BrandPulsa, čak tri milijuna Hrvata jede majonezu, a prosječan Hrvat godišnje pojede oko 1,26 kilograma majoneze. Zvijezdina receptura stara 60 godina do danas se nije mijenjala, ali dizajn pakiranja je. Prepoznajete li na slici prvo pakiranje Zvijezda majoneze u foliji?

Prva čokolada s rižom u svijetu

Godine 1951. požeška tvornica čokolade počinje poslovati pod imenom Zvečevo. S ciljem proizvodnje inovativnog proizvoda 1964. godine na tržištu predstavljaju prvu čokoladu s rižom u svijetu, koja je dobila imena Mikado po engleskom nazivu za japanskog cara. Posljednjih godina u Zvečevu su odlučili istaknuti bogatu tradiciju svoje mliječne čokolade s rižom, pa su joj dodali slogan “Prva na svijetu!”.

No to nije jedini veliki uspjeh Zvečeva, koje je 1957. proizvelo i najstariji čokoladni brend u regiji Braco i Seka, a prodano je više od 1,4 milijarde čokolada. Mnogi će se sjetiti djetinjstva kad su Braco ili Seka djeci bili simboli darova koje se cijeni.

Danas pere Čarli

U svibnju 1947. godine nekolicina radnika odlučila je da se na lokaciji Črnomerec 63 obnovi proizvodnja sapuna u jednoj od nekoliko obrtničkih radionica u gradu Zagrebu. Tako je osnovan Labud, tvornica sapuna, kozmetičkih i kemijskih proizvoda. Glavni proizvodi tad su bili sapuni, prašak na bazi sapuna i kristalna soda, a godine 1974. počela je proizvodnja prvog hrvatskog tekućeg sredstva za pranje posuđa, Čarli, koji je u kratkom roku postao omiljen u bivšoj državi. U kategoriji sredstava za ručno pranje posuđa Čarli je, kao prvi i najstariji hrvatski deterdžent za posuđe, već desetljećima među vodećima, a s vremenom je praktično postao i generički naziv za cijelu kategoriju.

Jamnička kiselica

"Jamnička kiselica, široko je polje, što je više piješ, osjećaš se bolje", zarazni je stih iz 80-ih, kad se na TV-u vrtjela jedna od najuspješnijih reklama za Jamnicu. Prve boce mineralne vode Jamnica napunjene su još 1828. godine. Zanimljivo je i kako su liječnici bili uvjereni u njenu ljekovitost, pa su je prodavali samo u ljekarnama. Jamnica je 1830. otvorila kupalište i lječilište u koje su svraćale važne ličnosti kao što su Josip Juraj Strossmayer i Ante Starčević. Do danas je etiketa promijenila mnogo izdanja, ali prepoznatljiva zelena boca uvijek se veže uz kiselu vodu, kiselicu ili mineralnu.

Ujutro za dobar dan: Kraš Express

"Ujutro za dobar dan, uveče za dobar san" - zvukovi su još jedne reklame koja nas vraća u '80-e. Ono što je Nesquik bio našim rođacima u Njemačkoj, nama je bio Kraš Express. Kakao prah u prepoznatljivu pakiranju u obliku dimnjaka lokomotive prodaje se još od 1978. godine. Bila je riječ o prvome masovnom brendu čokoladnih napitaka na ovim prostorima, a ime je dobio po uzoru na poznati vlak Orient Express.

Mnogi će se sjetiti vremena u kojem su "kopali" po posudici ne bi li pronašli vlakić ili plastičnu šablonu za crtanje. Od samih početaka maskota brenda bio je vlak, no s ciljem modernizacije brenda 1999. godine vlak je zamijenjen Kraš Express superjunakom, a 2011. su ipak vratili vlakić.

Podravkino zlato ili Vegeta

Vegeta, ili kako je još zovu - Podravkino zlato, jedan je od najpopularnijih začina u svijetu. Službeno je registrirana 6. siječnja 1959. godine, a za njezinu recepturu. koja je i danas tajna. zaslužna je inženjerka Zlata Bartl. Koliko je ovaj začin bio popularan, svjedoči podatak da je '80-ih godina Vegeta pokrivala 20% svjetskog tržišta začina.

“Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu”, pjevao je Arsen Dedić '70-ih godina na početku emisije "Male tajne velikih majstora kuhinje", koju su vodili najpoznatiji kuhar bivše države Stevo Karapandža i Oliver Mlakar. Bila je to Vegetina kulinarska emisija koja je svaku večer u 19.10 sati držala gledatelje diljem bivše države uz ekrane. Danas se godišnje u svijetu doda čak osam milijardi žličica Vegete, odnosno proda se više od 25.000 tona.

Hrvatska kvaliteta

Sve su to proizvodi koji su nam obilježili odrastanje, a da je riječ o iznimno kvalitetnim proizvodima, svjedoči to što su i danas u prodaji te mnogi od njih imaju prestižnu oznaku "Hrvatska kvaliteta" koju domaćim proizvodima dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora. Oznaka je namijenjena proizvodima ili uslugama koji udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima. Oznaka je priznanje hrvatskom proizvođaču te ujedno jamstvo potrošaču da je proizvod pri vrhu kvalitete u svjetskoj ponudi.

Komora također dodjeljuje oznaku "Izvorno hrvatsko" koju nose proizvodi koji su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Kupnja hrvatskih proizvoda dio je identiteta naše zemlje, koja osim vrhunskim sportašima i prirodnim ljepotama raspolaže i kvalitetnim proizvodima koji bez problema konkurirati najvećim svjetskim proizvođačima.