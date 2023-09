Koliko često trebate čistiti svoj auto? Ne biste vjerovali, ali postoji jedno pravilo

Kao i svaka velika investicija, vaš automobil najbolje zadržava vrijednost ako ga pravilno održavate. I pod tim ne mislimo samo na izmjenu ulja ili mijenjanje guma nego i na redovito čišćenje. Stanje nekog vozila u velikoj se mjeri temelji na vanjskom izgledu, a tome svakako pridonosi redovito održavanje. Iako je važno oprati automobil kad je očito prljav, većina stručnjaka preporučit će češća pranja kako bi se zaštitila boja i zadržao vanjski sjaj. U nastavku smo istražili neka opća pravila brige o automobilu da biste znali kako najbolje zadržati svježinu svojeg vozila.

Držite se ovog pravila

Nepisano pravilo kaže da biste automobil trebali čistiti svaka dva tjedna. Redovito čišćenje pomaže u sprečavanju nakupljanja prljavštine, prašine i ostataka na površini vozila, što može dugoročno oštetiti boju. Međutim, pranje automobila ovisi i o različitim čimbenicima, uključujući vremenske uvjete, okoliš u kojem vozite te vaše osobne preferencije.

Ako živite u područjima u kojima su česte oborine, snijeg, ili gdje su ceste tretirane solju tijekom zime, automobil će se brže prljati. U tim slučajevima češće pranje, primjerice svaki tjedan, može pomoći u sprečavanju nastanka korozije i oštećenja. Isto tako, ako živite blizu industrijskog područja, odnosno mjesta na kojem ima mnogo prašine ili drveća koje ispušta pelud, vaš će automobil brže izgubiti "sjaj". U takvim situacijama preporučljivo je oprati automobil prije nego što isteknu dva tjedna.

Izbjegavajte automatske praonice

Premda su automatske praonice brze i praktične, one mogu biti pregrube prema vašem vozilu. Automatske praonice koriste snažne četke, koje mogu izgrebati i oštetiti lak na automobilu. Rotacijske četke i krpe koje se koriste u autopraonicama dolaze u dodir sa stotinama prljavih automobila svaki dan, što znači da ostaju ostaci, čak i nakon pranja. Osim toga, ove praonice mogu biti i manje precizne u čišćenju u usporedbi s ručnim pranjem automobila jer ne mogu doći do svakoga kuta i teže dostupnih mjesta na vozilu.

Ako čistite svoje vozilo u automatskim praonicama, morate znati da oni često koriste standardna sredstva za čišćenje koja nisu uvijek najbolja za vaše vozilo. No unatoč ovim razlozima važno je napomenuti da su moderni sustavi automatskih praonica postali napredniji i manje štetni za vozila, ali bez obzira na to naš je savjet da svog limenog ljubimca radije očistite ručno jer ćete tako biti sigurni da koristite proizvode i sredstva koja su prikladna za potrebe vašeg automobila.

Nemojte koristiti gruba i masna sredstva

Ako se odlučite na ručno pranje automobila, svakako koristite nježne spužve i proizvode za čišćenje koji su posebno namijenjeni vašem tipu vozila. Što se tiče unutrašnjosti automobila, koristite sredstva koja nisu masna i za koja ste sigurni da neće ostavljati masne tragove. Naime, masna sredstva mogu dodatno privući prašinu i prljavštinu, pa je, ako ih koristite, moguće da će unutrašnjost vozila izgledati kao da je niste očistili.

Uvijek, dakle, birajte one proizvode koji ostavljaju svjež i čist miris te, bez obzira na to hoćete li svoje vozilo očistiti u autopraonici ili ćete to učiniti sami, ne zaboravite to činiti redovito kako biste zaštitili automobil i uljepšali svoju vožnju.

Prilika za sve ljubitelje automobila

Većina nas uživa u sjaju i blistavosti limenog ljubimca, ali manje nas, složit ćete se s tim, uživa u čišćenju svog doma. No Renault ima rješenje za taj problem! Poslove poput čišćenja stana, košnje trave, kuhanja sutrašnjeg ručka ili kupnje možete prepustiti Renaultu, a za to vrijeme vi možete uživati u ekskluzivnoj probnoj vožnji novog modela Renault Austral, kojime možete otići kamo god želite.

Sve što trebate učiniti je otići na www.renault.hr/hejaustral, odabrati da želite osloboditi svoje vrijeme, zatim izabrati grad u kojem živite te posao koji želite da bude obavljen umjesto vas. To uključuje poslove poput uređenja okućnice, kućnih popravaka, čišćenja doma, osobni asistent ili priprema obroka koji će netko umjesto vas spremiti za sutra ili za nekad poslije.

Platforma za prijave otvorena je od 11. do 21. rujna, a realizacija usluga i testnih vožnji odvija se od 26. rujna do 9. listopada 2023. Organizator će sa svakim sudionikom dogovoriti točan datum i detalje unutar 48 sati od prijave. Važno je napomenuti da sudionik može biti svaka fizička osoba starija od 21 godine koja ima važeću vozačku dozvolu B kategorije izdanu najmanje tri godine prije početka promotivne aktivnosti.

Uživajte bezbrižno u probnoj vožnji s Renaultom dok netko drugi obavlja one poslove koje nitko ne voli!