Koliko odluka svaki dan donosimo automatski i zašto to uopće ne mora biti loše?

Sposobnost da nešto radimo bez svjesnog razmišljanja primjer je fenomena koji psiholozi nazivaju automatizacija. Iznenađujući je podatak da se otprilike 40% naših svakodnevnih radnji odvija automatski, bez svjesnog razmišljanja, iako se često ponosimo svojim promišljenim odlukama. To nije greška u našem kognitivnom sustavu nego njegova prednost, razvijena kako bi nam pomogla da preživimo i funkcioniramo učinkovitije.

Što je automatizacija?

Automatizacija je sposobnost djelovanja bez stvarnog razmišljanja, do koje dolazi kad neko ponašanje postane pretjerano naučeno. Ako neku radnju vježbate iznova i iznova, s vremenom postajete toliko vješti da je možete izvoditi uz malo ili nimalo razmišljanja.

Foto: Shutterstock

Vožnja i hodanje primjeri su radnji koje postaju automatske. Kad sjednete u automobil, ne morate razmišljati o tome kako upaliti motor, pomaknuti mjenjač ili se izvesti iz dvorišta. Dok hodate, ne morate svjesno razmišljati o svakom pokretu niti se podsjećati da jednu nogu stavljate ispred druge. To je ponašanje toliko uvježbano i ponavljano da postaje potpuno prirodno. Drugi primjeri automatizacije u svakodnevnom životu uključuju tipkanje na računalu, hvatanje lopte, odijevanje i praćenje jutarnje rutine ili radovi po dvorištu.

Zašto je nekada dobro biti na 'autopilotu'?

Razmišljanje na autopilotu može biti izuzetno korisno. Oslobađa pažnju i sprečava preopterećenje čak i najjednostavnijim zadacima. Prelaskom u automatizirani način rada pri rutinskim zadacima, ljudi mogu brzo i učinkovito funkcionirati, a da ne obraćaju pozornost na svaki detalj. Zamislite koliko bi dan bio naporan kad biste morali stalno razmišljati o vožnji do posla, hodanju kampusom ili obradi goleme količine informacija – naše oči, primjerice, primaju više od jednog megabajta podataka svake sekunde, što je ekvivalentno čitanju 500 stranica ili cijele enciklopedije svake minute, a samo jedan poznati miris može prizvati sjećanje iz djetinjstva.

Foto: Shutterstock

Osim toga, automatizacija omogućuje osjećaj ugode i sigurnosti u različitim okruženjima. Mozak donosi tisuće mikroodluka svakog dana, poput dodavanja začina hrani, odabira cipela ili biranja ulice kojom hodamo, a koža sadrži milijune receptora, koji šalju informacije o temperaturi, pritisku i teksturi. Kao što ističu Wheatley i Wegner, kad uđemo u trgovinu, automatski znamo kako stvari funkcioniraju: uzmemo kolica, odaberemo točno one artikle koje trebamo, stanemo u red i platimo, a ta poznatost i sposobnost obrade svih tih informacija stvaraju osjećaj ugode i samopouzdanja.

Najčešća ponavljanja - ona u dućanu!

Ulazak u trgovinu često se doživljava kao čin slobodne volje, no mnoge odluke već smo donijeli prije nego što dođemo do polica. Posebno pri kupnji kućanskih i higijenskih potrepština, većina ljudi ne razmišlja svaki put iznova što će uzeti. Oslanjamo se na poznate proizvode, rutinu i povjerenje u ono što smo već isprobali i što smatramo pouzdanim. To je potpuno prirodno i funkcionalno, sve dok izbor ne stvara stres.

Foto: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da potrošači u supermarketima često donose odluke o proizvodima vrlo brzo (u manje od 10 sekundi) jer se oslanjaju na poznate preferencije i prethodno iskustvo umjesto detaljnog uspoređivanja svakog artikla. Taj automatski proces štedi mentalnu energiju i omogućuje mozgu da se fokusira na druge zadatke, a rutinski odabiri postaju ugodni i sigurni zbog poznatog pakiranja i već uspostavljene rutine.

Dobro uspostavljene navike u kupnji značajno rasterećuju svakodnevicu: manje razmišljanja, manje improvizacije i manje frustracija kad nešto nedostaje. Kupnju tada doživljavamo kao stabilnu, pouzdanu rutinu, a ne kao nešto o čemu trebamo svaki put iznova odlučivati.

Kako navike oblikuju svakodnevnu kupnju

U svakodnevnoj kupnji pri rutinskim odlukama često se oslanjamo na poznate marke. Kad biraju deterdžent, higijenske potrepštine ili proizvode za njegu tijela, većina ljudi automatski poseže za brendovima kojima su već zadovoljni, kao što su, primjerice: Denkmit, Balea, Jessa ili Dontodent. Ove marke djeluju kao "mentalni signali" koji nas usmjeravaju kroz trgovinu, omogućujući nam da proizvode brzo prepoznamo i dodamo u košaricu bez nepotrebnog promišljanja. Takva automatizacija štedi mentalnu energiju i čini kupnju predvidivom i sigurnom rutinskom aktivnošću.

Foto: Shutterstock

Istodobno, rutinske odluke o poznatim markama omogućuju da se svakodnevica odvija glatko. Bez stalnog preispitivanja svakog proizvoda ili improvizacije, kupnja postaje stabilna rutina koja oslobađa mozak za druge zadatke. Prepoznajemo pakiranja i formule kojima vjerujemo, pa i kad smo umorni ili fokusirani na nešto drugo, odluke teku gotovo automatski. Tako robne marke nisu samo izbor proizvoda nego i oslonac u našoj svakodnevnoj navigaciji kroz tisuće mikroodluka.

Rutina koja olakšava svakodnevicu

Katalog dm-a prati ove svakodnevne navike i podržava automatizirane odluke u kupnji. Dostupan je u papirnatom obliku, ali i digitalno – prvi katalog vrijedi od prvog do petnaestog u mjesecu, a drugi od šesnaestog do kraja mjeseca. Osim redovne ponude, u njemu možete pronaći nove proizvode te aktualne mjesečne pogodnosti. Katalog je dostupan u dm trgovinama, na dm online shopu i u 'Moj dm' aplikaciji, što omogućuje da planiranje i provedba kupnje budu jednostavni, pregledni i u skladu s navikama koje smo već uspostavili.

Foto: Shutterstock

Takva dostupnost i struktura čine rutinsku kupnju predvidivom i praktičnom. Poznati proizvodi, jasno istaknute ponude i pouzdana dostupnost onoga što redovito koristimo smanjuju potrebu za stalnim promišljanjem i improvizacijom. Svaka kupnja pritom donosi trostruku pogodnost: dm dobre cijene u svako vrijeme (proizvodi po trajno dobrim cijenama), dm marke (iznimna kvaliteta po povoljnim cijenama) i ’Moj dm’ aplikacija i dm active beauty (pri svakoj kupnji skupljate dm active beauty bodove i štedite još više). Tako dm postaje stabilna točka u svakodnevici, gdje rutinske odluke teku glatko i bez nepotrebnog stresa - baš onako kako je našemu mozgu najdraže!