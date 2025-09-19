Koliko stvarno možete uštedjeti s uređajima A razreda?

U vremenu rastućih cijena energenata i sve izraženijih klimatskih promjena ključno je štedjeti energiju i smanjiti nepotrebnu potrošnju. Time ne samo da štitimo okoliš nego znatno rasterećujemo vlastiti kućni budžet. Uređaji razreda A mogu trošiti i do 40% manje električne energije, što za svaki od njih znači godišnju uštedu od 10 do 15 eura. Možda na prvi pogled ne zvuči kao velika ušteda, no kad se zbroje uštede na više uređaja, ukupni iznos postaje značajan!

Zašto se isplati ulagati u energetski efikasne uređaje

Zamjena kućanskih aparata energetski učinkovitim modelima nešto je što bi svaki vlasnik kuće trebao razmotriti. Takve dogradnje zahtijevaju početno ulaganje, ali povrat uloženoga kapitala (ROI) dovoljno je značajan da pokrije početne troškove i dugoročno vam uštedi novac. Energetski učinkoviti uređaji rade upravo ono što njihovo ime sugerira – koriste manje energije za obavljanje istih funkcija kao tradicionalni uređaji. Manja potrošnja energije znači niže račune za plin i struju, što s vremenom pokriva troškove dogradnje.

Dodatne prednosti ovakvih dogradnji uključuju povećanje vrijednosti doma i smanjenje ugljičnog otiska. Energetski učinkoviti kućanski aparati obično su skuplji od standardnih, ali ušteda energije tijekom njihova životnog vijeka često nadoknađuje razliku u cijeni. Pri procjeni povrata ulaganja važno je usporediti početni trošak s ukupnim smanjenjem računa za energiju. Primjerice, ako je energetski učinkovit uređaj za kuhinju 100 eura skuplji, ali štedite 150 eura na energiji tijekom njegove uporabe, ROI je pozitivan.

Konkretna računica uštede prema pojedinim uređajima

Hladnjaci su nezaobilazni u svakom kućanstvu. A budući da je riječ o jednom od rijetkih kućanskih uređaja koji struju gutaju cijelo vrijeme, investicija u viši energetski razred može biti itekako isplativa. Primjerice, izbor hladnjaka/zamrzivača s oznakom A umjesto E može donijeti uštedu između 350 i 500 eura tijekom 17 godina. Dobro je znati i da je energetska oznaka prilagođena veličini uređaja, što znači da manji hladnjak troši manje energije od većeg hladnjaka iste oznake, a ponekad čak i manje od uređaja višeg razreda! Energetski učinkovita perilica rublja pomoći će vam uštedjeti novac na računu za struju, a ako imate vodomjer, i na računu za vodu. Odabirom perilice s oznakom A umjesto D možete uštedjeti oko 115 eura tijekom njenog 11-godišnjeg vijeka trajanja. Za dodatnu uštedu perite samo kad imate dovoljno rublja za puno perilicu i koristite niže temperature. Sušenje rublja na otvorenom, na stalku ili konopcu, ne košta ništa i ne troši energiju, što ga čini idealnim načinom sušenja odjeće. Sušenje unutar prostorije na stalku također može biti besplatno i bez potrošnje energije, ali pazite na povećan rizik od kondenzacije – osigurajte dobru ventilaciju da vlaga ne bi prerasla u vlagu ili plijesan. Odabirom sušilice s oznakom A+++ umjesto B možete uštedjeti i do 960 eura tijekom 13 godina. Ako koristite sušilicu, tražite modele sa senzorom koji vas upozorava kad je rublje dovoljno suho, čime sprečavate nepotrebno trošenje energije. Električne sušilice s toplinskom pumpom još su učinkovitije jer recikliraju toplinu iz ventilacijskog sustava natrag u uređaj nakon uklanjanja vodene pare, a plinske sušilice zahtijevaju dodatnu instalaciju, ali mogu biti ekonomičnija opcija u radu.

Globalni benefiti energetske učinkovitosti

Kućanski uređaji odgovorni su za 39% svih emisija CO₂ povezanih s energijom. Danas se koriste deseci milijardi uređaja i njihov broj stalno raste. Posljedične emisije i zagađenje zraka već danas štete milijunima ljudi i mijenjaju svijet na načine koji će utjecati na buduće generacije, a prelaskom na energetski učinkovitije modele može se smanjiti potrošnja za 20-40% po uređaju. Primjerice, A+++ hladnjak troši i do 40% manje energije tijekom svojeg životnog vijeka u odnosu na nižerangirani model, što može rezultirati smanjenjem emisija CO₂ za 200–300 kg po uređaju godišnje.

Usporedbe radi, to je jedan povratni let od Londona do Pariza, količina ugljičnog dioksida koju bi vaš auto ispustio na udaljenosti od Zagreba do Kopenhagena ili količina CO₂ koju godišnje apsorbira 15 odraslih stabala. Osim smanjenja emisija, energetski učinkoviti uređaji povećavaju otpornost kućanstava na rastuće troškove energije i smanjuju pritisak na energetske mreže. Primjerice, A+++ perilica rublja može smanjiti potrošnju energije za 100–150 kWh godišnje, što dugoročno znači i financijsku uštedu u troznamenkastoj eurskoj vrijednosti po kućanstvu tijekom životnog vijeka uređaja. Kad se ovakve uštede primijene na milijune korisnika, ne samo da se smanjuje potrošnja energije nego se i ograničava potreba za proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva, čime se dugoročno smanjuje emisija CO₂ i druge štetne posljedice za klimatski sustav.

Ovo su samo neki od praktičnih savjeta ENNA grupe koji za cilj imaju potaknuti promjenu svakodnevnih navika koje dugoročno donose uštede i pridonose očuvanju okoliša.