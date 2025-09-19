Pranje rublja: Trikovi koji štede vrijeme, novac i vašu odjeću
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatska kućanstva su u 2022. u prosjeku potrošila više od 14.000 eura, od čega čak 14,5% odlazi na stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i goriva. Najveći dio tih troškova čine upravo električna energija i plin, čak 62,5%
Pranje rublja rutinska je kućanska obaveza koju većina nas obavlja gotovo nesvjesno. Međutim, ako to radimo na pogrešan način, možemo skratiti rok trajanja odjeće, ali i potrošiti više energije, vode i deterdženata.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatska kućanstva su u 2022. u prosjeku potrošila više od 14.000 eura, od čega čak 14,5% odlazi na stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i goriva. Najveći dio tih troškova čine upravo električna energija i plin, čak 62,5%. To znači da način na koji koristimo kućanske uređaje, poput perilice i sušilice rublja, direktno utječe na kućni budžet.
Uz to, mnogi ne razmišljaju o tome koliko energije troše. Istraživanje provedeno na području EU pokazalo je prosječnu potrošnju od 0,78 kWh pri pranju i oko 42 l vode po ciklusu. Uvođenjem nekoliko jednostavnih promjena i "trikova" možemo odjeću oprati jednako temeljito, ali na održiviji, jeftiniji i dugoročno učinkovitiji način.
1. Kratki i ekociklusi
Osim ako nešto nije stvarno prljavo, odaberite kratke cikluse s niskom temperaturom. Većinu vremena obavit će posao jednako dobro kao i dugi ciklus. Kratki ciklusi u perilici za pranje rublja mogu smanjiti potrošnju energije za čak 50% u odnosu na standardne cikluse.
Svakako, preporučljivo je koristiti ekociklus, ako ta opcija postoji. To je jednostavan način za uštedu novca i energije te bi trebao funkcionirati jednako dobro kao pranje u vrućoj vodi.
2. Redovito čišćenje filtra
S čistim filtrom perilica će raditi bolje, a manja je vjerojatnost da će se začepiti i pokvariti. Štoviše, upravo začepljeni filtri povećavaju trajanje ciklusa i potrošnju energije. Osim na povećanu potrošnju, začepljeni filtri znatno utječu na kvalitetu pranja. Redovitim čišćenjem, koje oduzima samo nekoliko minuta, smanjuje se rizik od kvarova i produljuje vijek trajanja uređaja, dok se računi za energiju i vodu mogu smanjiti za 5-10%.
3. Napunite bubanj
Poluprazan ciklus troši gotovo jednaku količinu električne energije i vode kao i potpuno napunjen, zbog čega se stvaraju nepotrebni troškovi. Planiranjem pranja i odvajanjem odjeće po vrstama tkanina moguće je optimalno iskoristiti kapacitet perilice, a pritom smanjiti broj pokretanja uređaja tijekom tjedna. Na taj se način ne štedi samo energija nego se smanjuje i ukupna potrošnja deterdženta, dok istodobno odjeća ostaje jednako čista. Također, perilica dugoročno manje radi.
Što kažu stručnjaci?
Ušteda energije ima golemo društveno značenje, kako ekološki tako i ekonomski. Svaka mala promjena može imati značajan učinak. No što se sve može napraviti?
Kad govorimo o održavanju odjeće, jedan od najjednostavnijih koraka jest promjena načina na koji sušimo rublje. Prirodno sušenje na zraku pokazuje se kao energetski najučinkovitija opcija jer potpuno uklanja potrebu za korištenjem sušilice, a ujedno čuva tkanine i produljuje im vijek trajanja. Ako se ipak koristi sušilica, važno je redovito čistiti filtar od dlačica nakon svakog ciklusa jer začepljeni filtar usporava proces sušenja i povećava potrošnju energije.
Energetska učinkovitost perilice rublja također se može poboljšati odabirom razdoblja rada. Korištenje perilice u vremenu u kojem vrijedi niža tarifa električne energije značajno smanjuje ukupne troškove kućanstva, a učinak se posebno vidi kod onih koji peru rublje nekoliko puta tjedno. Dodatno, uređaje je preporučljivo potpuno isključiti nakon korištenja jer i u stanju pripravnosti troše električnu energiju.
Ovo su samo neki od praktičnih savjeta ENNA grupe koji za cilj imaju potaknuti promjenu svakodnevnih navika koje dugoročno donose uštede i pridonose očuvanju okoliša. Malim koracima moguće je smanjiti potrošnju energije bez dodatnih ulaganja. Takve prilagodbe ne samo da olakšavaju kućni budžet nego i čine značajnu razliku u ukupnoj potrošnji resursa te utjecaju na okoliš.
Savjeti ENNA grupe za štednju energije u kućanstvu
Potrošnja energije u kućanstvu može se značajno smanjiti malim promjenama navika. Smanjite potrošnju energije, uštedite na računima i pridonesite očuvanju okoliša.
Ušteda električne energije
- Čistite filtere perilice rublja i perilice posuđa – začepljeni filteri prisiljavaju motore da rade dulje, čime se troši više struje.
- Birajte eko‑cikluse na perilici rublja i perilici posuđa; rade na nižim temperaturama, koriste manje vode i električne energije, a rezultat je gotovo isti.
- Sušite rublje na zraku umjesto u sušilici. Ako sušilica mora raditi, očistite filter od dlačica nakon svakog ciklusa.
- Odmah isključujte uređaje s napajanjem kada ih ne koristite — "stand-by" način troši i do 10 % ukupne energije kućanstva.
- Koristite perilicu rublja i perilicu posuđa samo kada su potpuno napunjene kako biste maksimalno iskoristili potrošenu energiju i vodu.
Ušteda toplinske energije
- Tijekom ljetnih mjeseci zatvarajte rolete i zavjese kako biste spriječili pregrijavanje prostora.
- Uoči sezone grijanja, provjerite izolaciju krova, poda i zidova vašeg doma i po potrebi je poboljšajte. Loša ili oštećena izolacija uzrokuje velike gubitke topline, što rezultira većom potrošnjom energije za grijanje.
- Još jedan jednostavan trik je upotreba termostatskih ventila na radijatorima koji omogućuju podešavanje temperature u svakoj prostoriji zasebno. Ovo ne samo da povećava udobnost, nego može uštedjeti i do 20 % na računu za grijanje.
- Redovito održavajte i servisirajte sustave grijanja kako bi radili učinkovito.
- Redovito čišćenje radijatora i postavljanje reflektirajućih folija na zid iza radijatora povećava učinkovitost grijanja jer se toplina odbija natrag u prostoriju.
Za više informacija o održivim navikama za manje račune kliknite OVDJE!