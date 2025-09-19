Pranje rublja: Trikovi koji štede vrijeme, novac i vašu odjeću

Pranje rublja rutinska je kućanska obaveza koju većina nas obavlja gotovo nesvjesno. Međutim, ako to radimo na pogrešan način, možemo skratiti rok trajanja odjeće, ali i potrošiti više energije, vode i deterdženata.

Foto: shutterstock

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatska kućanstva su u 2022. u prosjeku potrošila više od 14.000 eura, od čega čak 14,5% odlazi na stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i goriva. Najveći dio tih troškova čine upravo električna energija i plin, čak 62,5%. To znači da način na koji koristimo kućanske uređaje, poput perilice i sušilice rublja, direktno utječe na kućni budžet.

Uz to, mnogi ne razmišljaju o tome koliko energije troše. Istraživanje provedeno na području EU pokazalo je prosječnu potrošnju od 0,78 kWh pri pranju i oko 42 l vode po ciklusu. Uvođenjem nekoliko jednostavnih promjena i "trikova" možemo odjeću oprati jednako temeljito, ali na održiviji, jeftiniji i dugoročno učinkovitiji način.

Foto: shutterstock

1. Kratki i ekociklusi

Osim ako nešto nije stvarno prljavo, odaberite kratke cikluse s niskom temperaturom. Većinu vremena obavit će posao jednako dobro kao i dugi ciklus. Kratki ciklusi u perilici za pranje rublja mogu smanjiti potrošnju energije za čak 50% u odnosu na standardne cikluse.

Svakako, preporučljivo je koristiti ekociklus, ako ta opcija postoji. To je jednostavan način za uštedu novca i energije te bi trebao funkcionirati jednako dobro kao pranje u vrućoj vodi.

Foto: shutterstock

2. Redovito čišćenje filtra

S čistim filtrom perilica će raditi bolje, a manja je vjerojatnost da će se začepiti i pokvariti. Štoviše, upravo začepljeni filtri povećavaju trajanje ciklusa i potrošnju energije. Osim na povećanu potrošnju, začepljeni filtri znatno utječu na kvalitetu pranja. Redovitim čišćenjem, koje oduzima samo nekoliko minuta, smanjuje se rizik od kvarova i produljuje vijek trajanja uređaja, dok se računi za energiju i vodu mogu smanjiti za 5-10%.

3. Napunite bubanj

Poluprazan ciklus troši gotovo jednaku količinu električne energije i vode kao i potpuno napunjen, zbog čega se stvaraju nepotrebni troškovi. Planiranjem pranja i odvajanjem odjeće po vrstama tkanina moguće je optimalno iskoristiti kapacitet perilice, a pritom smanjiti broj pokretanja uređaja tijekom tjedna. Na taj se način ne štedi samo energija nego se smanjuje i ukupna potrošnja deterdženta, dok istodobno odjeća ostaje jednako čista. Također, perilica dugoročno manje radi.

Foto: shutterstock

Što kažu stručnjaci?

Ušteda energije ima golemo društveno značenje, kako ekološki tako i ekonomski. Svaka mala promjena može imati značajan učinak. No što se sve može napraviti?

Kad govorimo o održavanju odjeće, jedan od najjednostavnijih koraka jest promjena načina na koji sušimo rublje. Prirodno sušenje na zraku pokazuje se kao energetski najučinkovitija opcija jer potpuno uklanja potrebu za korištenjem sušilice, a ujedno čuva tkanine i produljuje im vijek trajanja. Ako se ipak koristi sušilica, važno je redovito čistiti filtar od dlačica nakon svakog ciklusa jer začepljeni filtar usporava proces sušenja i povećava potrošnju energije.

Energetska učinkovitost perilice rublja također se može poboljšati odabirom razdoblja rada. Korištenje perilice u vremenu u kojem vrijedi niža tarifa električne energije značajno smanjuje ukupne troškove kućanstva, a učinak se posebno vidi kod onih koji peru rublje nekoliko puta tjedno. Dodatno, uređaje je preporučljivo potpuno isključiti nakon korištenja jer i u stanju pripravnosti troše električnu energiju.

Ovo su samo neki od praktičnih savjeta ENNA grupe koji za cilj imaju potaknuti promjenu svakodnevnih navika koje dugoročno donose uštede i pridonose očuvanju okoliša. Malim koracima moguće je smanjiti potrošnju energije bez dodatnih ulaganja. Takve prilagodbe ne samo da olakšavaju kućni budžet nego i čine značajnu razliku u ukupnoj potrošnji resursa te utjecaju na okoliš.

Foto: shutterstock