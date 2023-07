Koža ljeti traži dodatnu hidrataciju, a pogotovo ako primijetite ove promjene

S obzirom na to da ljeti više vremena provodimo na otvorenome i da zbog visokih temperatura nosimo što je moguće manje odjeće, naša je koža konstantno izložena mnogobrojnim štetnim vanjskim utjecajima. Visoke temperature i UV zračenje, ubodi komaraca i insekata te prašina i bakterije samo su neki od najvećih neprijatelja zdrave kože u ljetnim mjesecima.

Ne zanemarujte pijenje vode

Kao prvu i najvažniju liniju obrane kože dermatolozi ističu važnost hidratacije.

Naime, pijenje dovoljnih količina vode daje koži elastičnost i sjaj. U suprotnome, bez dovoljno vode, smanjuje se proizvodnja kolagena, proteina koji čini 80% sastava naše kože i koji s proteinom elastinom održava kožu čvrstom i mekom te sudjeluje u procesu odbacivanja starih stanica kože.

Pijenje vode pomaže i u održavanju prirodne barijere kože koja sprečava ulazak štetnih elemenata u organizam. Međutim, kad je koža dehidrirana i kad barijera ne može zadržavati vlažnost, ona popušta, čineći tako kožu osjetljivijom na oštećenja. Hidratacija također pospješuje ispiranje toksina iz tijela, što u konačnici dovodi do čistije kože.

Mislite i na hidrataciju izvana

Osim dovoljnog pijenja vode, važan saveznik u održavanju zdrave i obnavljanju oštećene kože je urea. Riječ je o hidratantnoj tvari koja se prirodno nalazi na površinskom sloju kože. Iako postoji u našem tijelu prirodno, kad koža dehidrira, preporuka je nadomjestiti to kroz preparate za njegu kože

Urea i mliječna kiselina, koje se nalaze u proizvodima Lactovit Lactourea, imaju sposobnost uhvatiti vodu i uravnotežiti hidrataciju kože kako bi održali mladenačku kožu izvana. Blokiraju isparavanje vode iz kože i postižu optimalnu razinu hidratacije.

Ovi su sastojci također sposobni popraviti oštećenja na vanjskom sloju kože te regulirati elastičnost, fleksibilnost i mekoću kože. Urea ima i keratolitička svojstva, što znači da razgrađuje protein keratin u vanjskom sloju kože i tako pomaže smanjiti nakupljanje mrtvih stanica kože i rješava se perutanja ili ljuskanja, prenosi Healthline.

U usporedbi s proizvodima koji sadrže samo ureu, Lactovit Lactourea asortiman poseban je po tome što uspijeva s jedinstvenom formulom, pravom kombinacijom sastojaka i optimalnom tehnologijom povećati oporavak kože za 60%. Ovo je savršeno rješenje za izrazito suhu kožu, ali i za ona stanja kože koja zahtijevaju posebnu brigu, poput atopijskog dermatitisa, ihtioze, kontaktnog dermatitisa, radijacijskog dermatitisa, atletskog stopala, svrbeža kože, žuljeva, kurjih očiju i tako dalje.

U nastavku donosimo neke od najčešćih fizičkih promjena koje upućuju na to da koži nedostaje vlažnosti i da joj možda treba predah od sunca:

1. Osip od vrućine ili alergije na sunce

Zadržavanje znoja u porama i upala znojnih kanala mogu rezultirati malim crvenim izbočinama na koži koje izazivaju svrab, odnosno osipom od vrućine, prenosi WebMD. Ovaj se osip obično pojavljuje na dijelovima tijela na kojima se skuplja znoj, kao što su pazusi, leđa, ispod grudi, prsa, prepone, pregibi laktova i stražnja strana koljena te struk. Uzrok osipa može biti i alergija na sunce.

2. Opekline od sunca

Kad UV zračenje sunca počne oštećivati stanice kože, imunološki sustav pokušava se obraniti tako što poveća protok krvi u zahvaćena područja, što potom uzrokuje upaljenu kožu, odnosno opekline od sunca. Uz upalu, probijanje UV zračenja u kožu uzrokuje crvenilo, natečenost i bol, a nakon nekoliko sati može doći i do pojave mjehurića i ljuštenja kože. Opekline od sunca variraju od blagih do teških i uzrokuju dugotrajna oštećenja kože, uključujući prerano starenje i povećan rizik od raka kože.

3. Sunčeve pjege

Prekomjerno izlaganje sunčevim UV zrakama može uzrokovati i male tamne mrlje poznate kao sunčeve pjege. Češće se javljaju kod osoba svijetle puti, obično su plosnate i mogu varirati od svjetlosmeđe do tamnosmeđe ili crne. Iako su pjege od sunca obično bezopasne, važno je pratiti da ne dođe do promjena u veličini, obliku ili boji jer to može biti znak raka kože.

4. Masna koža i akne

Jeste li znali da masna koža može značiti da ste dehidrirali? Naime, kad ne dobivaju dovoljno vode, stanice kože pokušavaju to kompenzirati proizvodnjom više sebuma - prirodnog ulja koje inače podmazuje i štiti našu kožu. A kad se proizvodi previše sebuma, koji se pritom miješa s mrtvim stanicama kože i bakterijama, dolazi do začepljenja pora i upale. Pribrojimo li tome i pojačano znojenje te šminku, dobit ćemo formulu za pojavu akni.

5. Suha i nadražena koža

Kad ne pijete dovoljno tekućine, koža može dehidrirati i postati suha, perutava i zategnuta, a može čak popucati i izazvati svrbež. Ten kože doimat će se neujednačenim, a i rizik od pojave bora znatno će porasti. Uz to, toplina i vlaga (sunčanje na visokim temperaturama, tuširanje vrućom vodom i slično) mogu ukloniti prirodna ulja iz kože, tvrde dermatolozi, što također uzrokuje suhoću i iritaciju.

Imajte na umu da ako bilo koji od navedenih ili drugih problema s kožom potraju dulje vremena te se razviju ozbiljniji simptomi, najbolje je potražiti liječnički savjet.