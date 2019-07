Kupujete li na domaćim webshopovima i znate li ih sve?

Svi ćemo se složiti da je Internet drastično promijenio način na koji kupujemo. To je pokazalo i Istraživanje Periscope by McKinsey koje je obuhvatilo više od 2 500 ispitanika diljem svijeta, a rezultati su potvrdili da se značajan broj ljudi oslanja na Internet kad trebaju nešto kupiti. Najmanje 70% njih je izjavilo da obavlja online shopping za različite potrebe, a zanimljivo je i to da Amerikanci, unatoč mišljenju da se radi o naciji shoppingholičara, nisu pokazali najveću sklonost online kupnji. Prvo mjesto zauzeli su Francuzi (40%), drugo mjesto pripalo je Britancima (39%), treće Nijemcima (33%), a Amerikanci (32%) su završili na četvrtom mjestu.



No, ni mi nismo daleko od njih. Istraživanje MasterIndexa iz 2018., koje je proveo MasterCard u suradnji s GFK - Centrom za istraživanje tržišta, pokazalo je da su i Hrvati veliki ljubitelji online kupnje. Rezultati su potvrdili da 70% Hrvata želi plaćati mobitelom, a online kupujemo zbog povoljnijih cijena (69%). Zato je i konkurencija među webshopovima velika, ali svi imamo svoje favorite pa nas zanima koji su vaši?