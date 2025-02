Kupujete stan i ne znate otkud krenuti? Ovi ljudi pomoći će vam u donošenju velike odluke

Tržište nekretnina stalno je u fokusu, posebno u zadnje vrijeme, kad su cijene vrtoglavo narasle. Nekretnine su jedan od najvažnijih sektora u ekonomiji jer utječu na mnoge aspekte života. Svako tko je barem jedanput kupovao ili tražio nekretninu, ili barem pregledavao tržište, zna kolika je važnost kvalitetne agencije za nekretnine. Osim bogatog izbora kuća, stanova i vila po po cijeloj Hrvatskoj, ono što dobru agenciju bitno razlikuje od drugih jesu vrhunski agenti, koji su profesionalci u svom poslu te koji su investitorima i kupcima uvijek na usluzi. Niti investitor niti kupac ne znaju riješiti svu dokumentaciju koju nameće kupnja ili prodaja nekretnine. Upravo zahvaljujući agentima, cijela transakcija prođe bez brige i problema.

Agent za nekretnine poznaje tržište i ima pristup različitim bazama podataka | Foto: Shutterstock

Svi žele raditi u dobroj agenciji

Kvalitetne agencije u Hrvatskoj i svijetu bilježe i najveće transfere agenata za nekretnine jer svi žele raditi za agenciju koja konstantno prati tržište. I to ne samo da prati nego ga i oblikuje. Jer agenti vrlo dobro znaju kako prodati nekretninu u pojedinom kvartu, ali i kako kupcu pomoći da unutar zadanog budžeta pronađe stan ili kuću po svojoj mjeri.

Upravo agent igra ključnu ulogu u procesu kupnje jer olakšava i ubrzava cijeli postupak. Valja imati na umu da agent za nekretnine poznaje tržište i ima pristup različitim bazama podataka, a na temelju želja i budžeta kupca može pronaći odgovarajuće opcije koje bi inače bilo teško otkriti, uključujući one koje nisu javno oglašene. Osim toga, agent je obučeni pregovarač koji ima iskustva u postizanju boljih cijena.

Svima koji su u potrazi za nekretninom iz snova savjetuje se da budu strpljivi i da se obrate stručnim agentima | Foto: Shutterstock



A koje sve osobine mora imati dobar agent za nekretnine, doznali smo od ljudi koji se upravo time bave i kojima su klijenti na prvome mjestu.

Morate razumjeti klijentove želje

Licencirana agentica Iva Marić vjeruje u važnost dobre komunikacije i iskrenog pristupa u svim situacijama, pa tako i kupnji, odnosno prodaji nekretnina.

Iva Marić, licencirana agentica za prodaju nekretnina | Foto: Eurovilla nekretnine



- Mislim da su ključne osobine dobrog agenta za nekretnine iskrenost, komunikativnost, strpljenje te razumijevanje klijentovih želja, potreba i mogućnosti. Klijenti žele imati osjećaj da su im agenti dostupni i spremni pomoći, tako da je bitno biti prisutan u svakom koraku procesa, od početka komunikacije do kraja procesa najma ili kupnje/prodaje nekretnine. Također, bitni su poznavanje tržišta, sposobnost pregovaranja i usmjerenost na detalje - kaže Iva te priznaje da je u poslu bilo mnogo izazovnih situacija, ali iz tih iskustava naučila je mnogo toga. Najvažnije je, kaže, ostati profesionalan i tražiti rješenja koja su u najboljem interesu klijenata. Svima koji traže nekretninu iz snova savjetuje da budu strpljivi i da se svakako obrate stručnim agentima.

- Kupnja stana je velik korak, pa je važno dobro istražiti tržište, postaviti realne ciljeve i budžet. Korisno je slušati savjete agenta koji ima iskustva jer će vam pomoći da izbjegnete potencijalne probleme i pronađete najbolje rješenje za svoje potrebe - objašnjava nam Iva. Njezin kolega Stipe Ćelić specijaliziran je za luksuzne nekretnine.

Stipe Ćelić, asistent u prodaji nekretnina | Foto: Eurovilla nekretnine

Atraktivne lokacije uvijek su 'in'

- Tržište luksuznih nekretnina odlikuje se stabilnošću i kontinuiranim interesom, posebice među kupcima koji traže dugoročnu vrijednost i sigurnost investicije. Visoka potražnja za kvalitetnim nekretninama na atraktivnim lokacijama i dalje je prisutna. Klijenti sve više cijene personaliziran pristup i stručne savjete, što me potiče na pružanje vrhunske usluge - objašnjava nam Stipe, koji drži da dobar agent mora biti proaktivan, stručan i posvećen potrebama klijenata, uz visoku razinu profesionalnosti i etičnosti.

- Ključno je razumjeti tržište, ali i znati graditi dugoročne odnose temeljene na povjerenju. S druge strane, dobra agencija prepoznaje važnost timskog rada, kontinuiranog usavršavanja i pružanja dodatne vrijednosti klijentima kroz kvalitetnu podršku i transparentnost u poslovanju.

Vilibald Vuco, licencirani agent za prodaju nekretnina | Foto: Eurovilla nekretnine



Prošlog ljeta Zagreb je bio oblijepljen plakatima Vilibalda Vuce, sina pjevača Siniše Vuce, na kojim pozira u stilu Jamesa Bonda. Pokraj njegove fotografije stajao je natpis “Licence to sell”, čime je reklamirao svoju uslugu na tržištu nekretnina. Vilibald je tad priznao da mu je to postavio prijatelj bez njegova znanja, ali bila je to i odlična reklama. Otad je Vilibald itekako napredovao na tržištu nekretnina i u svojem portfelju trenutačno ih ima 55. Za njega kažu da je strastven prodavač, ozbiljan i posvećen klijentima.

'Ako radiš, radi kako treba'

- Moja najveća prednost je upornost i posvećenost klijentima. U nogometu sam naučio koliko su važni disciplina, strategija i timski rad. Sve to primjenjujem i u prodaji nekretnina. Uvijek tražim najbolja rješenja za svoje klijente, bilo da kupuju, prodaju ili investiraju. Tržište se stalno mijenja, ali ako si uvijek korak ispred, možeš osigurati najbolje uvjete za svoje klijente - objašnjava nam Vilibald, koji snima i videomaterijale te daje savjete klijentima.

- Klijenti najviše cijene iskrenost i to što im pružam konkretne informacije koje im pomažu da donesu pravu odluku. Trudim se razjasniti procese kupnje i prodaje, odgovoriti na česta pitanja i otkloniti njihove sumnje. Nekretnine su velika investicija i mislim kako je važno da ljudi znaju što rade. Zato im kroz sadržaj nastojim dati vrijednost, ali i približiti im posao agenta na autentičan način - kaže Vilibald, koji se drži uzrečice koju su mu majka i otac uvijek govorili: "Ako radiš, radi kako treba i uvijek daji 100%".

- U ovom poslu nema prečaca. Uspjeh dolazi kroz trud, iskrenost i konstantno ulaganje u sebe. Svakom klijentu pristupam s istom ozbiljnošću jer znam da je svaka kupnja ili prodaja za njih velika odluka - objašnjava.

Zahvaljujući agentima, transakcija kupnje ili prodaje prođe bez problema | Foto: Shutterstock



Vilibald je, kao i Iva Marić i Stipe Ćelić, zaposlen u Eurovilli, agenciji u kojoj su profesionalizam i kvalitetna podrška timu glavne smjernice poslovanja.

- Ovdje imam priliku raditi s vrhunskim stručnjacima i učiti svaki dan. Agencija ima jaku mrežu kontakata i sustav koji omogućuje da budemo efikasni i da klijentima pružimo najbolje moguće uvjete, bilo da kupuju, prodaju ili investiraju - ističe Vilibald.

Najkvalitetnije nekretnine na tržištu

Eurovilla je agencija koja neprestano ulaže u inovacije, edukaciju i profesionalni razvoj svojih djelatnika. Njihova filozofija temelji se na razumijevanju potreba klijenata i pružanju personalizirane usluge koja osigurava povjerenje i zadovoljstvo. Tijekom godina Eurovilla je razvila poseban sustav rada koji uključuje sve korake procesa – od pravne potpore i marketinga do finalizacije ugovora. Svaki klijent može biti siguran da će dobiti vrhunsku uslugu i pristup najkvalitetnijim nekretninama na tržištu.