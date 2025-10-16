Obavijesti

Lika iz drugoga kuta: Planine, legende i putovi koje vrijedi (p)osjetiti i istražiti

Kad vas netko pita koji vam je bio savršen izlet u Hrvatskoj, onaj koji se urezao u pamćenje kao filmska scena, koja vam destinacija prva pada na pamet? Mnogima se među prvim prizorima pojavi Velebit

Sadržaj donosi Hrvatska turistička zajednica

Velebit nije samo planina. To je krajolik koji se otvara poput knjige: stijene koje pričaju legende, rijeke koje pišu svoje romane, špilje koje šapuću o tisućama godina tišine i kuhinja koja grije dušu. To je prostor Like, na kojem priroda još vodi glavnu riječ i gdje se svaka staza pretvara u priču koju ponesete sa sobom. A kad ta priča završi toplim kruhom, dimljenim mesom i mirisom juhe što vrije na štednjaku, znate da ste stigli na mjesto koje se ne zaboravlja.

Tulove grede koje vode u srce planine

Tulove grede, smještene u Parku prirode Velebit, čine skupinu gotovo okomitih vapnenačkih tornjeva i kukova povezanih u greben dug oko 1000 metara, s najvišim vrhom na 1120 metara. Njihov kameni niz kao da ponosno motri more, a kako im se približavate, postaju sve veći i impozantniji. Ovaj prirodni amfiteatar stoljećima je budio strahopoštovanje i inspirirao legende: priče o zmajevima koji su ondje legli, o Crnoj kraljici koja je u njima stolovala te o nevidljivim velebitskim vilama, koje i danas, kako kažu, pletu svoje čarolije među stijenama.

Do Tulovih greda vodi slavna Majstorska cesta, panoramska prometnica iz 19. stoljeća, koja spaja more i unutrašnjost te pri svakom zavoju otkriva prizore koji oduzimaju dah. U njezinoj sjeni skriva se još jedan dragulj - Dabarska cesta. Manje poznata, ali ništa manje uzbudljiva, prolazi kroz središnji Velebit, kroz dabre i dulibe, šumske doline i zaravni, iznad kojih se uzdižu Dabarski kukovi, niz stijena dug deset kilometara, od Bačića kuka do Ljubičkog brda. Danas je to jedna od najljepših planinskih biciklističkih ruta u Hrvatskoj te put koji vodi ravno u srce velebitske divljine.

Voda i legende

Velebit nije samo planina, on je i prostor legendarnih voda. Najpoznatija među njima svakako su Plitvička jezera, najstariji i najposjećeniji nacionalni park u Hrvatskoj. Tisuće slapova i jezera međusobno se prelijevaju stvarajući prizor koji izgleda gotovo nadrealno. Znanost objašnjava njihovu ljepotu procesom taloženja sedre, no narod ima svoju priču. U doba velike suše, kad je presušila i Crna rijeka, izvor Plitvičkih jezera, narod se okupio na Vrelu života. Crna kraljica čula je njihove molitve i poslala kišu, koja je padala danima, oblikujući jezera. Prvo među njima, Prošćansko, ime duguje upravo molitvi - "prositi".

S druge strane planine, u zadarskom zaleđu, skriva se rijeka Bijela, još neotkrivena širim turističkim masama. Izvire iz špilje dugačke 250 metara, a njezini slapovi i brzaci tvore bijelu nit po kojoj je dobila ime. Kanjon je mjestimično dubok i do 300 metara, a s vrha Pržuna pogled puca na krajolik koji spaja krš, sunce i vodu u prizor gotovo nestvarne ljepote. Njezin put između narančastih stijena Gornjega Karina mnogi nazivaju "hrvatski Grand Canyon" - i to s pravom.

Mirisi, zvukovi, prizori i okusi ovog mjesta ostavit će neizbrisiv trag u vašem sjećanju. Serijal "Posjeti me", koji možete pratiti na društvenim mrežama i stranicama Hrvatske turističke zajednice, savršeno prenosi taj doživljaj u četiri epizode koje vas vode na putovanje kroz srce i dušu nekih od najljepših, često zaboravljenih dijelova Hrvatske.

Podzemni svijet Velebita

Ispod stijena i šuma Velebita skriva se podzemni svijet, jednako fascinantan kao onaj na površini. U blizini Perušića nalazi se Grabovača, jedini špiljski park u Europi. Na samo 1,5 kvadratnih kilometara smješteno je osam špilja i jedna jama, od kojih je pet zaštićeno kao geomorfološki spomenici prirode. Najpoznatija među njima je špilja Samograd, čije četiri dvorane prizivaju duh prošlih vremena i prirodne tišine.

Na jugu Parka prirode Velebit nalaze se Cerovačke špilje - Donja, Srednja i Gornja - s više od sedam kilometara istraženih kanala. Bogate su arheološkim nalazima i ostacima špiljskog medvjeda, svjedočeći o tisućama godina prirodne povijesti. U Nacionalnom parku Paklenica otvorena je Manita peć, jedina špilja u parku uređena za posjetitelje. Ukrašena stalaktitima, stalagmitima, stalagnatima i kamenicama, skriva oblike koji potiču maštu: kacigu, orgulje, vješticu… svaki je ukras prirodna skulptura.

Lička hrana grije dušu

Kad staze, šume i stijene ostavite iza sebe, na stol dolazi lička kuhinja - jednostavna, izdašna i duboko povezana s krajem. Prvi miris koji vas dočeka često je onaj svježe pečenoga kruha: kukuruznog, ječmenog ili pirovog, s hrskavom korom i toplom vlažnom unutrašnjošću. U nekim ih kućama još peku u krušnim pećima, a taj miris miješa se s dimom drva i aromom mesa koje cvrči ispod peke.

Na tanjur dolazi škripavac, sir koji pod zubima doista škripi, slankast i svjež, poslužen uz debele kriške domaćega kruha i kriške luka. Uz njega se nerijetko nađu i tanke kobasice, suhe i mirisne od dima, s paprikom i češnjakom koji griju nepce. Kad se u hladnim večerima posluži topla juha od domaće kokoši, s ručno rezanim rezancima i masnim "okućnicama" koje plešu po površini, tijelo kao da se samo vrati u ravnotežu.

Glavno jelo često je lički lonac, sporo kuhan na laganoj vatri, pun bravetine, kupusa, krumpira, luka i češnjaka. Kad se poklopac podigne, para nosi dubok, zemljan miris mesa i povrća koje se raspada pod vilicom. Uz njega ide palenta, gusta i žuta, koja na tanjuru upija sokove kao spužva. U blagdansko vrijeme cijelim selom širi se miris janjetine s ražnja, zlatna kožica šušti pod nožem, a meso je mekano i sočno. Odojak puca pod prstima, a mast se miješa s mirisom pečenja i svježega kruha.

Posebno mjesto imaju čepurke, šumske gljive koje se jednostavno sole i peku na ploči peći. Njihov miris podsjeća na vlažnu zemlju i borovinu, a okus je pun i lagano orašast. Ujesen se kuhinjom širi miris pečenih jabuka i šljiva, a iz ostava izvlače zimnicu i suhomesnate proizvode kolinja.

A što je dobar obrok bez čašice domaće rakije - mirisne, jake i gorke, ili bez gutljaja vina, koje u ovim krajevima ima posebnu težinu. Hrana u Lici nije samo prehrana, ona je čin zajedništva, način da se tijelo zagrije, a duša smiri. Za stolom se okupljaju obitelji, susjedi i putnici, a svaki zalogaj nosi okus planine, polja i vremena.

