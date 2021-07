Zrcalno plave uvale, sjajni tulumi i vožnja do najljepših jadranskih lokacija koje često izgledaju nedostižno, ali ako se odlučite na njihov obilazak brodom, imat ćete priliku upoznati sve čari koje skrivaju. Uz bezbrižan odmor na brodu, zabavu i krstarenje, od sada možete upoznati tajne, zaboravljene putove Kornatskog otočja.

Ljetovanje iz snova na tajnim putovima Kornata

Današnji turisti žele za godišnji odmor što ekskluzivniji boravak, pa biraju mjesta koja su još neotkrivena, a spadaju u vrhunske prirodne ljepote. Jedna od svjetskih top destinacija nalazi se u Hrvatskoj, a to su Kornati, najrazvedenija otočna skupina na cijelome Mediteranu, koji su i pod zaštitom UNESCO-a.

Sve što trebate vidjeti na tim izvanredno lijepim otocima pruža ekipa iz Pet bofora, nudeći jedinstvenu turističku ponudu koja uključuje krstarenje i planinarenje uz obilazak desetaka mjesta duž sjeverne jadranske obale. Putujući njihovim brodom Stončicom, obilazite Kornatske otoke te mnoga druga manja otočja u sjevernom Jadranu. Također možete vidjeti mnoge ljepote hrvatskoga krajolika, poput suhozida i starih maslinika.

Pet bofora oživio je stare hrvatske staze

Do '90-ih godina postojao je planinarski put Kornati, koji je osmislilo Planinarsko društvo Ina-OKI iz Zagreba, a koji je među planinarima bio vrlo popularan. Danko Ilijić iz Pet bofora objasnio nam je kako je došlo do oživljavanja ovog zaboravljenog puta.

- S godinama je put postao poprilično zapušten, izgubio je svoju funkciju, mnoge su staze zarasle i tako je pao u zaborav. No skupina planinara iz riječkog Planinarskog društva Duga odlučila je navedeni put izvući iz zaborava. U cijelu priču tako smo se uključili i mi iz Pet bofora pa smo u Rijeci ukrcali planinare u Stončicu i poveli ih na nezaboravnu sedmodnevnu Kornatsku avanturu - kazao je Danko.

Čaroban spoj krstarenja, kupanja i planinarenja

Danas se u programu Pet bofora mogu naći razna atraktivna putovanja u kojima nude odmor među ljepotama sjeverne jadranske obale. Na drvenom brodu Stončica, koji je predviđen za 18 putnika, sedmodnevna Kornatska avantura predstavlja nezaboravan spoj krstarenja, kupanja i planinarenja uz izvanredno druženje na desecima hrvatskih otoka, poput Cresa, Iža, Ravnog Žakanja, Škuja, Piškere, Lavse, Mane i mnogih drugih. Na brodu je devet dvokrevetnih kabina s krevetima na kat, pri čemu je svaka kabina klimatizirana i ima svoj WC s tušem, što boravak u njemu čini iznimno ugodnim. Jedan od najzanimljivijih dijelova broda zasigurno je otvorena paluba, na kojoj su ležaljke za sunčanje i gdje se gosti opuštaju uz zajedničke ručkove, večere i zabave.

– Kada dođemo na neku lokaciju, unutar tri dana prijeđemo 7-8 destinacija. Planinarima se otvore drukčije, proširene panorame, koje se ne vide s morske razine, pa je pri ovakvom načinu odmora doživljaj poseban – istaknuo je Danko.

Baš u vrijeme razgovora s nama Danko je bio na Stončici, pa smo ga pitali koje bi dijelove putovanja izdvojio kao najljepše.

– Svaki segment je lijep. Putnici su ujedno planinari i njihov je cilj osvojiti vrhove i vidjeti putove Kornata očima planinara. Ništa manje nije zanimljivo niti kupanje i druženje u ovakvom ambijentu – ističe Danko.

Posljednja destinacija ovog putovanja je Telašćica, smještena na jugoistočnom dijelu Dugog otoka. Zbog iznimne ljepote, bogatstva i važnosti proglašena je parkom prirode, a zbog svoje vrijedne flore i faune, geološke i geomorfološke pojave te zanimljive arheološke baštine stekla je i status zaštićenog područja.

Nagrada za jedinstvenost turističke ponude

O posebnosti ponude Pet bofora govori i osvojena nagrada na nedavnom natječaju Zagrebačke banke #prviput. Uz marketinšku kampanju, pobjednici natječaja, ali i svi ostali, uvršteni su na posebnu interaktivnu kartu prviput.hr, koja je zamišljena kao jedinstveno mjesto s informacijama o neotkrivenoj turističkoj ponudi Hrvatske. Svi željni istraživanja novih lokacija u Hrvatskoj od sada na stranici prviput.hr mogu pronaći neotkrivena mjesta za svoje sljedeće putovanje ili izlet.

Interaktivna platforma prviput.hr jedinstveno je mjesto s informacijama o neistraženim turističkim doživljajima Hrvatske, a pokrenuta u projektu kojim Zagrebačka banka daje podršku malim poduzetnicima u turizmu. Za oko Zabina žirija tvrtka Pet bofora zapela je upravo zbog posebnosti svoje ponude, ali i zbog njezine velike vrijednosti s obzirom na to da su uspjeli oživiti zaboravljene hrvatske krajolike.