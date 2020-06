Mi smo nekoliko tjedana radili od kuće, a njima je takav svaki dan

U vrijeme pandemije koronavirusa došlo je do reorganizacije rada. Mnoge tvrtke prešle su na rad na daljinu, koji donosi mnoge benefite, kako za radnike tako i za poslodavce. No ima ljudi kojima to nije novina nego stil života koji im odgovara i koji ih, u konačnici, čini produktivnijima, zadovoljnijima i sretnijima.

<p>Razvoj tehnologije omogućio nam je održavanje sastanaka i kolegija putem MS Teamsa, Skypea, Slacka ili Zooma i čini se da će <strong>poslodavci </strong>intenzivno raditi na razradi plana rada na daljinu ili bar kombinirati uredski rad i rad od kuće.</p><p>Prema istraživanju koje je proveo <strong>Global Workplace Analytics </strong>2019. godine, fleksibilizacija uvjeta rada pridonijela je ukupno boljem poslovanju te većem zadovoljstvu i produktivnosti radnika. A u ''novoj realnosti'' <strong>čak 77 posto </strong>tvrtki globalno planira dio poslovanja organizirati na daljinu, pa će tako IT sektor i moguli Silicijske doline, poput Facebooka, Twittera i Googlea, u potpunosti u sljedećem desetljeću reorganizirati mjesto rada i tako smanjiti troškove poslovanja.</p><h2>Ključ je u organizaciji</h2><p>Prevoditeljica, supruga i majka devetogodišnjeg dječaka, <a href="https://www.dblog.hr/author/petra/" target="_blank"><strong>Petra Švarc</strong></a>, kaže kako je, nakon više od 20 godina provedenih radeći u medijima i korporacijama, doživjela osobni preporod <strong>organiziravši rad od kuće</strong> u vlastitoj tvrtki. Ovoj profesorici francuskog i talijanskog jezika, koja se, osim prevođenjem, bavi kreiranjem različitih sadržaja za klijente, radni dan počinje rano.</p><p>- Budim se oko 6.30 i, kad moji dečki odu u školu i na posao, počinjem raditi. Kod kuće imam mir i <strong>dobru radnu atmosferu</strong> te mislim da sam dobro organizirana, iako vježbam samodisciplinu svakodnevno. I dalje me oduševljava potpuna sloboda koju imam u organizaciji svojeg vremena pa, nakon što riješim mailove, goruće rokove i sastanke s klijentima, odem u šetnju ili na plac.</p><p>I moram priznati da vrlo<strong> volim raditi noću</strong>, kad moji ukućani spavaju. A svoj kućni ured ponekad zamijenim i omiljenim kafićem ili parkom jer odgovaram samo sebi i sama organiziram svoj posao.</p><p>Sloboda koju ima, ističe Petra, neprocjenjiva je, a posao nastoji ''ugurati'' u osmosatno radno vrijeme. - Doista izbjegavam 'krasti' vrijeme od obiteljskog života.</p><h2>Dom je život</h2><p>Iz Petrine perspektive, razdoblje karantene nije imalo velik utjecaj na njene radne procese iako nije baš sve išlo glatko.</p><p>- S jedne strane, <strong>brinula me neizvjesnost</strong>, a s druge, stvorio se određeni višak slobodnog vremena, pa sam stigla raditi i na nekim idejama za daljnji razvoj poslovanja.</p><p>Neki od klijenata s kojima surađujem odlučno su odbili zamrznuti sve aktivnosti, iz protesta. Sastanke smo održavali putem Zooma ili Skypea. Otegotna okolnost bio je potres, no mi smo imali sreće - <strong>stan nije oštećen</strong>, ali smo i kroz tu situaciju uvidjeli ispravnost naše životne odluke da svoj <a href="http://bit.ly/3cvzrwI" target="_blank">dom osiguramo</a>. Dom su poznati mirisi, znani raspored. Dom je život, i kao takav mora biti sigurno mjesto za sve ukućane.</p><h2>Od jutra u akciji</h2><p><a href="https://www.tvrtkozelic.com/" target="_blank"><strong>Tvrtko Zelić</strong></a>, ugledni dizajner, otkrio nam je što za njega znači rad na daljinu. Za njega je, kako nam priča, rad od doma pun pogodak!</p><p>- Sjajno je što sam odmah ujutro u akciji, a gnjavaža putovanja do radnog mjesta meni se svodi na obuvanje papuča. Nemam problema s distrakcijama jer imamo malu radnu sobu, u kojoj sam odijeljen od svakodnevice stanovanja. Supruga radi u uredu, a kći Vilma ide u vrtić, tako da u miru sjednem za kompjutor i radim. Usput skuham i brzinski zdravi ručak, što je svakako bolje od dostave, a pauzu koristim kad poželim.</p><p>Tvrtko je fleksibilan u svakodnevnom životu, pa kaže kako bi se mogao prilagoditi i na rad u uredu.</p><p>- Ja sam ekstrovert po prirodi i volim komunicirati s ljudima, tako da je to nešto što mi zapravo <strong>najviše nedostaje</strong>, iako nije izravno vezano uz obavljanje posla. Vrijeme pandemije donekle je promijenilo i njihovu situaciju jer je i supruga, koja je također dizajnerica, radila od kuće. No kako se opseg posla smanjio, <strong>sve su uspjeli izvesti</strong>, a i njihova četverogodišnja kći Vilma bila je s njima cijelo vrijeme.</p><h2>Važna je ravnoteža</h2><p>- Dobra strana svega bila je da smo uživali u vremenu provedenom zajedno kao obitelj, a i supruzi se prilično svidio rad od doma. </p><p>Tvrtko ističe kako ne bi mnogo toga mijenjao. - Mogu reći da sam vrlo <strong>zadovoljan radom od doma</strong>. Zbog networkinga i povezivanja s klijentima potrebno je postići ravnotežu između dizajnerskog rada i accountinga, što je također dio mojeg poslovanja.</p><p>Imajmo na umu da rad od kuće često znači i više skupih uređaja u našem domu, koji su u tom smislu sredstva za proizvodnju, pa ne bi bilo zgorega <a href="http://bit.ly/3cvzrwI" target="_blank">osigurati mjesto koje život znači</a> i mirno spavati.</p><h2>Hrvatska slijedi trendove</h2><p>I kod nas se uvode novi modeli kako bi se spasila radna mjesta i izbjeglo smanjenje plaća radnika, a ono što je aktualno jest <strong>skraćivanje radnog tjedna</strong>. Odluka će biti donesena do 15. lipnja, no zasad je poznato da bi država snosila trošak dijela plaće radnika. Novac za tu mjeru izdvojila je Europska komisija.</p><p>I dok će jednima taj dan ili dva biti neradni, ali plaćeni od strane države, druge industrije okrenut će se radu od kuće, pa se čini da će <strong>fleksibilizacija radnih odnosa</strong> u budućnosti obuhvatiti sve dionike ekonomskog sustava želimo li u sljedećem razdoblju ekonomiju, ali i prihode cijelih obitelji, spasiti od kolapsa.</p>