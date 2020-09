Može li se štednja iz II. stupa podići odjedanput?

Jeste li ikada razmišljali o tome gdje se nalazi vaš novac kojeg svaki mjesec izdvajate za mirovinu? Ili, možete li uopće birati kako će vam biti isplaćena mirovina? Evo što biste sve trebali znati o drugom mirovinskom stupu

<p>Prije gotovo 20 godina postojao je samo jedan, dok današnji mirovinski sustav čine čak tri stupa. Tadašnja katastrofalna demografska slika ukazivala je na <strong>neodrživost sustava</strong> u budućnosti, zbog čega je bilo evidentno da se ovaj mehanizam pod hitno mora mijenjati. Današnji je mirovinski sustav kombinacija<strong> državnog i privatnog</strong> načina financiranja i funkcionira na idući način.</p><p>Prvi se stup temelji na generacijskoj solidarnosti, zbog čega svi zaposleni izdvajaju<strong> </strong>15% bruto plaće. Kao i prvi, tako je i drugi mirovinski stup obavezan te se za njega izdvaja pet posto od bruto plaće, dok je treći dobrovoljan. Ukratko, prvim se stupom financiraju <strong>sadašnji umirovljenici</strong>, a trećim, odnosno dobrovoljnim stupom, štede se dodatni novci za financijski stabilniju mirovinu, nad kojim donekle imate kontrolu. No znate li što se događa s novcem iz drugog stupa?</p><h2>Novac se zakonom ulaže u vrijednosne papire</h2><p>Novac koji svaki mjesec izdajamo za drugi mirovinski stup, nalazi se na računu <strong>otvorenom na naše ime</strong> u obaveznom mirovinskom fondu kojeg smo odabrali te je uložen u vrijednosne papire u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Mirovinski fondovi prema zakonskim odredbama ulažu u vrijednosne papire (obveznice i dionice) na domaćem i svjetskim tržištima, koji moraju zadovoljiti definirane uvjete ulaganja. </p><p>U manjoj mjeri, fondovi mogu ulagati i u<strong> </strong>investicijske fondove i u depozite kod banaka. No, <strong>struktura ulaganja</strong> ovisi o kategoriji izabranog obveznog fonda (A, B i C kategorija). Konkretno, ulaže se u hrvatske državne obveznice, hrvatske kompanije, investicijske fondove i <strong>depozite hrvatskih banaka</strong> (85%), a ostatak od 15% ulaže se u inozemstvo, pretežno u dionice i dioničke fondove. A sva ulaganja i aktivnosti nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.</p><h2>Nema podizanja novca do mirovine</h2><p>S obzirom na to da je mirovinski fond u zajedničkom vlasništvu svih članova, mora ulagati u korist svih svojih članova i prema njihovim zajedničkim interesima. Novi je zakon uveo A, B i C kategorije <strong>mirovinskih fondova</strong> koje se razlikuju po strukturi ulaganja i rizicima, pa tako svaki član, uz neke uvjete, može odabrati vrstu ulaganja kakvu želi. Razlike među njima uglavnom su u omjeru ulaganja u <strong>obveznice i dionice</strong>, pa su tako obveznice manje rizični instrumenti, a dionice više rizični instrumenti ulaganja.</p><p>Sredstva iz fonda po Zakonu se ne mogu se podići, jer je svrha mirovinske štednje upravo ostvarivanje mirovine. Prije stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, sredstva su raspoloživa jedino u slučaju odlaska u <strong>invalidsku mirovinu</strong>, ali i čak i tad, samo u obliku mirovinske isplate. U slučaju smrti, ušteđeni novac osiguranika u II. je stupu <strong>predmet nasljeđivanja</strong>, bilo kroz obiteljsku mirovinu ili kao ostavinu, a postupak kod prijevremene, isti je kao u slučaju redovite mirovine.</p><p>A ako dodatno želite osigurati svoju budućnost, onda uz obavezni odabirete i <strong><a href="https://bit.ly/2OqFsk2" target="_blank">dobrovoljni mirovinski fond</a></strong> koji <strong>nema ograničenja </strong>vezanih uz dob ili zaposlenje. Osim što sami birate visinu, trajanje i dinamiku uplata, trajanje nije vremenski ograničeno. Ne čekajte zadnji trenutak i počnite brinuti o svojoj <a href="https://bit.ly/30dEIUE" target="_blank">financijskoj budućnosti</a> već danas. Dobrovoljni fond po svojoj mjeri odaberite <a href="https://bit.ly/30fPY38" target="_blank">ovdje</a>.</p><h2>Koraci za ostvarivanje mirovine iz II. stupa</h2><p>Kad steknete uvjete za mirovinu i pokrenete postupak odlaska u mirovinu u HZMO, novac se iz mirovinskog fonda prenosi u mirovinsko osiguravajuće društvo koje vam isplaćuje doživotnu mirovinu, neovisno od iznosa iz I. stupa. A evo kako izgledaju osnovni koraci potrebni za ostvarivanje mirovine iz II. stupa.</p><p><strong>KAKO OSTVARITI MIROVINU IZ II. STUPA?</strong></p>