Možete sami regulirati svoje raspoloženje: Znate li kako hrana utječe na naše emocije?

Postoji mnogo dokaza koji upućuju na to da vam aktivnosti poput vježbanja, provođenja vremena u prirodi ili maženja kućnog ljubimca mogu podignuti raspoloženje. No pokazalo se i da ono što jedete ima velik utjecaj na to kako ćete se osjećati. Raznovrsna i zdrava prehrana poboljšava vaše pamćenje, koncentraciju te može čak povećati razinu optimizma i zaštititi vas od depresije.

Zato smo se bacili u potragu te istražili koje sve namirnice treba jesti da biste bili sretniji, odnosno koje treba izbjegavati, a donosimo i tri jednostavna recepta uz koje ćete se, dokazano, osjećati bolje.

Ono smo što jedemo?

Možda to dosad niste primijetili, ali vaši se osjećaji mijenjaju ovisno o hrani koju jedete. Ako za ručak jedete hamburgere i krumpiriće, mogli biste se osjećati lošije nego nakon obroka punog povrća i ribe. Naime, pokazalo se da je konzumacija brze hrane i komercijalnih pekarskih proizvoda, poput muffina, krafni i kroasana, povezana s povećanim rizikom od depresije. Ali dobra je vijest da ćete, ako konzumirate, primjerice, dinju, datulje i bobice bazge, biti sretniji, a dobro je znati i da su lisnato povrće te cikorija sredstva za smirenje, dok se jabuke, šipak, govedina i jaja koriste kao afrodizijaci i stimulansi.

Foto: Shutterstock

S druge strane, i vaša osobnost može utjecati na to koju hranu jedete. Jedna američka publikacija iznijela je na vidjelo mnoge spoznaje o osobnosti i prehrani. Tako, recimo, pojedinci koji su otvoreni za nova iskustva jedu više voća, povrća i salate te manje mesa i piju manje bezalkoholnih pića. Oni koji sami sebe smatraju opuštenijima skloni su jesti manje mesa, a savjesni ljudi češće će konzumirati veće količine voća, a manje mesa, slatkiša i bezalkoholnih pića. Zanimljivo je i da će osobe s manjkom samopouzdanja biti sklonije unositi previše slatke hrane u organizam.

No iako možda ne možemo promijeniti tko smo, možemo postati svjesniji svojih postupaka. Dajte sve od sebe kako biste uravnotežili svoj izbor hrane nekim zdravijim, svježim opcijama kad god su dostupne, a u tome, ali i boljem raspoloženju, mogu vam pomoći iduća tri recepta.

1. Tjestenina s lososom

Povećanje unosa lososa ili druge hrane bogate omega-3 masnim kiselinama nužno je ako se želite osjećati bolje. Istraživanja sugeriraju da su ljudi koji imaju manjak omega-3 masnih kiselina podložniji depresiji, a brza priprema ovog jela čini ga savršenim odabirom za one koji žele ukusan obrok koji istodobno potiče dobro raspoloženje.

Sastojci:

• 250 g tjestenine po izboru i 250 g filea lososa bez kože

• 1 manji nasjeckani luk

• 1 žlica Vegete original

• Žličica senfa i soka od limuna

• Žlica majoneze

• 3 žlice kiselog vrhnja

• sol i papar (po želji)

• maslinovo ulje

Priprema: Za početak stavite kuhati tjesteninu prema uputama na pakiranju, a za to vrijeme pomiješajte sa strane luk, senf, majonezu, kiselo vrhnje i sok od limuna. U tu smjesu dodajte i Vegetu original, bez kojeg je, složit ćete se, kuhanje gotovo nezamislivo. Zatim na tavi zagrijte malo maslinova ulja i popržite filete lososa. Kad je tjestenina gotova, izrežite losos na komadiće i dodajte ga u zdjelu s tjesteninom. Sve promiješajte ranije pripremljenim umakom pa na kraju sve začinite solju i paprom po želji.

Foto: Shutterstock

2. Puretina s prokulicama

Sigurni smo kako ovo nije prvi put da vam je preporučeno da dodate lisnato povrće na svoj popis namirnica za kupnju, ali što ako znate da ono može igrati ulogu u regulaciji raspoloženja i funkcioniranju mozga? Vitamin B9, koji se nalazi u lisnatom povrću, može pomoći u podizanju razine serotonina - hormona sreće.

Sastojci:

• 300 grama purećih prsa

• 200 grama prokulica

• Prstohvat crvene slatke paprike

• Žličica Vegeta Natur paste od luka

• Maslinovo ulje

• Sol i papar (po želji)

Priprema: Za pripremu ovog jela prvo pustite vodu da zakipi i potom ubacite prokulice u nju da se kuhaju 10 minuta. Marinirajte pureća prsa slatkom crvenom paprikom u prahu, solju i paprom. Pecite ih na tavi na maslinovu ulju, ali prije dodajte Vegeta Natur pastu od luka kao temelj svakog dobrog jela. Dodajte pureća prsa i, kad su gotova, servirajte ih sa skuhanim prokulicama koje ste prethodno poparili i začinili s malo maslinova ulja. Ova kombinacija ne samo da će poboljšati vaše emocionalno stanje nego će pridonijeti vašem općem zdravlju!

Foto: Shutterstock

3. Salata od piletine, avokada i oraha

Odavno je poznato da je šaka orašastih plodova svaki dan fantastičan izvor proteina, zdravih masti, vitamina E i selena. Orašasti plodovi bogati su i aminokiselinom triptofanom, koja pomaže u proizvodnji hormona sreće. Uz to, ova salata bogata je proteinima, vitaminima i mineralima.

Sastojci:

• 4 komada pilećih prsa

• 1 veći zreli avokado

• Orasi

• Maslinovo ulje

• 1 žlica Vegete original

• Sok do pola limuna

• Sol

Priprema: U posudu stavite komade piletine, ulje, Vegetu original, koja daje jedinstvenu aromu jelima, sol i papar te ostavite da se marinira barem 30 minuta. Na tavi zagrijte ulje, dodajte mariniranu piletinu i ispržite je. Kad se piletina ohladi, nasjeckajte je na sitne komade. U posudi izmiješajte piletinu s avokadom i nasjeckanim orasima pa sve, po želji, začinite i promiješajte maslinovim uljem, solju i paprom. Ovu salatu možete poslužiti toplu ili hladnu, a budite sigurni, sastojci iz ove salate napunit će vas energijom!

Foto: Shutterstock

