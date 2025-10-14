Na klackalici života i rada: Koristite li sva prava koja vam pripadaju na radnome mjestu?

Posao i privatni život često su poput klackalice – zahtijevaju stalno traženje ravnoteže. No znate li koja vam prava mogu pomoći da tu ravnotežu zaista postignete? Upravo na to pitanje odgovara aktivacija „Učinimo to“, kojom Europska unija želi podsjetiti građane na širok spektar socijalnih prava koja im stoje na raspolaganju – ali ih mnogi još ne koriste ili uopće nisu upoznati s njima.

Kroz razgovor sa Zrinkom Ujević, voditeljicom Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, otkrivamo kako izgleda „kvalitetan posao“ prema europskim standardima, što sve radnici mogu tražiti od poslodavaca i zašto cjeloživotno obrazovanje nije samo preporuka nego i pravo.

Foto: Igor Nobilo

Kvalitetan posao počinje pravednim uvjetima rada

U kontekstu europskih socijalnih prava, imati kvalitetan posao ne znači samo biti zaposlen.

- Kvalitetan posao podrazumijeva pravednu i dostojanstvenu plaću, sigurne i zdrave radne uvjete, međusobno poštovanje na radnome mjestu te jasne i predvidive radne ugovore - pojasnila je Zrinka Ujević.

Osim toga, EU standardi uključuju i pristup socijalnoj zaštiti, mogućnost dodatnog obrazovanja te cjeloživotnog profesionalnog razvoja - ključne stavke koje Europska komisija želi približiti građanima kroz aktualne kampanje.

Roditelji i skrbnici imaju pravo na fleksibilnost

Jedno od važnijih, a često neiskorištenih prava odnosi se na ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Mnogi radnici, primjerice, uzimaju godišnji odmor kad trebaju slobodan dan zbog obiteljskih razloga, ne znajući da imaju druge opcije.

- Radnici u EU imaju pravo na najmanje 14 tjedana rodiljnog dopusta, deset dana očinskog dopusta i četiri mjeseca roditeljskog dopusta po roditelju, koji se može koristiti djelomično ili u više dijelova - ističe Ujević.

Osim dopusta, europsko zakonodavstvo omogućuje roditeljima i skrbnicima da zatraže fleksibilne oblike rada, poput prilagođenog radnog vremena ili rada na daljinu, kako bi lakše uskladili poslovni i privatni život. Sve te mjere već su pretočene u zakone država članica.

Foto: Shutterstock

Edukacija i usavršavanje - pravo a ne privilegij

U vremenu u kojem se tržište rada brzo mijenja, sve je važnije imati priliku razvijati nove vještine i ostati konkurentan. No mnogi zaposlenici i dalje ne znaju da pravo na dodatno obrazovanje i stručno usavršavanje nije stvar dobre volje poslodavca nego jedno od temeljnih socijalnih prava u Europskoj uniji.

- Radnici mogu zatražiti dodatno obrazovanje i osposobljavanje, a poslodavce sve više potiču da to i sami ponude - ističe Ujević te dodaje:

- Financiranje takvih programa može doći iz različitih izvora, od samih poslodavaca, koji su ih dužni uključiti u planove profesionalnog razvoja zaposlenika, preko nacionalnih programa koji podupiru osposobljavanje radne snage, pa sve do sredstava Europske unije. Na europskoj razini cjeloživotno se obrazovanje i učenje potiče kroz inicijative kao što su Unija vještina (Union of Skills), Jamstvo za mlade, Erasmus+, ali i Program za digitalnu Europu, koji financira obrazovanje u područjima poput umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti.

Foto: Shutterstock

Upravo kako bi odgovorila na sve brže promjene na tržištu rada i osigurala da radnici ostanu konkurentni, a poslodavci prilagodljivi, Europska unija ove je godine osmislila i pokrenula strategiju 'Unija vještina'. Njezin je cilj jačanje kulture cjeloživotnog učenja i usavršavanja, ali i modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u državama članicama.

Strategija također promiče kvalitetne profesionalne prakse i lakši prijelaz iz obrazovanja u svijet rada. Poseban naglasak stavlja se na razvoj tzv. novih poslova – osobito onih koji zahtijevaju digitalne i zelene vještine, ključne za budućnost tržišta rada. Na taj način EU aktivno pomaže i radnicima i poslodavcima da se lakše prilagode promjenama, a radnicima da zadrže konkurentnost i razvijaju karijeru.

Nedovoljna informiranost građana

- Unatoč postojanju mnogih socijalnih prava na razini Europske unije, razina informiranosti među građanima i dalje je vrlo neujednačena - ističe naša sugovornica.

U praksi to znači da mnoga prava, iako zajamčena zakonodavstvom EU, ostaju neiskorištena jednostavno zato što ljudi za njih ne znaju.

- U nekim državama, osobito u manjim ili novijim članicama, poput Hrvatske, radnici često ne poznaju svoja prava - upozorava Ujević i dodaje da Europska komisija ulaže dodatne napore u informiranje građana kako bi prava bila jasna, dostupna i ostvariva svima.

Iako su ta prava definirana na europskoj razini, njihova vidljivost i provedba često ovise o nacionalnim institucijama i lokalnoj praksi. Upravo zato Europska komisija ulaže dodatne napore kako bi građanima olakšala pristup informacijama.

– Naš je cilj da se radnička prava komuniciraju jasno i jednostavno te da svi građani Europske unije budu s njima upoznati i znaju kako ih ostvariti - zaključuje Ujević.

Foto: Shutterstock

LEAP Summit: O radnim pravima na zabavan i interaktivan način

Na LEAP Summitu u Zagrebu, koji će biti 15. i 16. listopada, posjetitelje na štandu Europske komisije očekuje originalan i simboličan koncept – klackalica kao metafora ravnoteže između života i rada. Ova interaktivna aktivacija, nazvana „Učinimo to“, osmišljena je kako bi na zabavan, ali informativan, način približila građanima ključne informacije o njihovim pravima na radnome mjestu.

Bit će to prilika da građani doznaju praktične informacije o mogućnostima dodatnog obrazovanja, fleksibilnim oblicima rada te dostupnim nacionalnim i europskim programima za profesionalni razvoj.

- Osim toga, posjetitelji će moći sudjelovati u pub kvizu o radničkim pravima i podijeliti svoja razmišljanja na našem digitalnom zidu - najavljuje Ujević.

Više informacija o kampanji i socijalnim pravima građana EU dostupno je na službenim stranicama.