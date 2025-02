Na ovom natjecanju biraju se najbolji u svom poslu. Nagrade su odlične, evo kako se prijaviti

Kultura kave doživjela je značajnu transformaciju, u kojoj je od jednostavnog rituala prerasla u globalni fenomen. Danas na svijetu postoji više od 20 vrsta espressa, a ako tome dodamo i druge vrste kave koje dolaze sa svojim podvrstama, možemo reći da smo uistinu postali razmaženi tolikim izborom.

Štoviše, istraživanja pokazuju kako je značenje kave toliko naraslo da je danas turizam kave tržišna niša koja sve više raste, nudeći jedinstvena iskustva usredotočena na njezin uzgoj i kulturu.

No osim za umijeće pripreme kave, porastao je interes za miksologiju - umjetnost pravljenja koktela. Pritom je posebno zanimljiva molekularna miksologija kao proces stvaranja koktela u kojem se koriste oprema i tehnike molekularne gastronomije. Među najpoznatijim su svakako kokteli u obliku sfere, atraktivni kokteli iz kojih ‘’isparava’’ suhi led ili koktel obogaćen kavijarom (primjerice voćnim).

Fotografije ustupila Coca-Cola HBC Adria |

Među trendovima u miksologiji zabilježen je i značajan interes za alkoholnim pićima koja se miješaju s kavom, a upravo je ovaj trend tijekom 2024. imao povećanje s 19 na 22%. Tako su kokteli s okusom kave, poput espresso martinija ili irish coffee, postali sve traženiji.

Ipak, sve to ne bi bilo moguće bez barista i barmena te bez znanja, ljubavi i posvećenosti koju ti ljudi gaje prema kulturi izrade napitaka. Zato je došao trenutak da se nagrade najbolji među njima.

Raise the Bar

Upravo to omogućit će trodnevna konferencija ‘’Raise the Bar’’, povodom koje će svjetski priznati stručnjaci drugu godinu zaredom odabrati najboljeg barmena, a prvi put birat će i najboljeg barista, i to u okviru programa ‘’Raise the Bar Competition’’.

Riječ je o projektu koji pridonosi rastu kulture izrade napitaka, a konferencija će biti u zagrebačkoj Laubi od 26. do 28. ožujka te će ugostiti predstavnike domaće i svjetske barmenske i restoranske scene.

Fotografije ustupila Coca-Cola HBC Adria |

Ovim događajem Coca-Cola HBC Adria deveti put zaredom omogućuje razmjenu znanja i iskustava između domaćih i stranih stručnjaka te njihovo umrežavanje s ciljem podizanja kvalitete ugostiteljskog i turističkog sektora. Pritom sudionici i organizatori ujedno odaju priznanje te nagrađuju istaknute talente koji u njemu djeluju.

Najbolji biraju najbolje

Baristi koji žele prijaviti se za ‘’Raise the Bar Competition’’ trebaju imati minimalno dvije godine radnog iskustva u ovoj struci, a žiri će među prijavljenima odabrati 10 najboljih. Njihov zadatak na dan natjecanja bit će priprema dva espressa, dva cappuccina i dva alkoholna napitka na bazi kave. Uz to, morat će pokazati svoje znanje u blind tastingu espressa i umijeće izrade latte arta.

Pobjednika će odabrati stručnjaci, među kojima su i Karlo Purić, barist i vlasnik zagrebačke pržionice Four Wheel Coffee Roasters, te Fabio Dotti, certificirani Black Coffee Examiner i međunarodni sudac u Latte Art Grading Systemu. Uz titulu najboljeg barista u regiji, pobjednik osvaja nagradu od 2500 eura te priliku za sudjelovanje na natjecanju Caffe Vergnano World Cup u Italiji.

Drugi dan konferencije posvećen je regionalnom natjecanju barmena, na koje se mogu prijaviti svi barmeni s minimalno godinu dana radnog iskustva u ugostiteljstvu.

Fotografije ustupila Coca-Cola HBC Adria |

Natjecatelje će u šest izazova ocjenjivati međunarodni žiri, u čijem su sastavu i Iain McPherson te Danil Nevsky. McPherson je dvostruki dobitnik titule Inovator godine u okviru natjecanja CLASS Bar Awards i nositelj prestižne nagrade Altos Bartender’s Bartender u okviru ''The 50 Best Bars'', a Nevskog su lani proglasili drugom najutjecajnijom osobom u svjetskoj barskoj industriji prema izboru ''Bar World 100''.

Dva najbolja barmena snage će odmjeriti u superfinalu, koje će biti u petak, 28. ožujka, a pobjednik će osvojiti 10.000 eura te putovanje na Roma Bar Show 2025.

Zanimljivi predavači

Baš kao i prethodne godine, vrhunski stručnjaci koji su ugled zaslužili u barovima i restoranima diljem regije i svijeta i ovog će puta održati zanimljiva i korisna predavanja kako bi svojim znanjem i iskustvom inspirirali nazočne.

Tako će se, među ostalima, publici predstaviti spomenuti član žirija Iain McPherson, koji stoji iza nekoliko uspješnih barova. Među njima se posebno ističe bar Panda & Sons u Edinburghu, koji se nalazi na listi The World’s 50 Best Bars. Diplomu iz ‘’znanosti o sladoledu“ McPherson je stekao u Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji te je pionir sub-zero tehnika u miksologiji.

Fotografije ustupila Coca-Cola HBC Adria |

Poučno predavanje održat će i Cocktailman, odnosno Danil Nevsky, dobitnik mnogih nagrada i priznanja struke. Tijekom više od 15 godina rada u ugostiteljskoj industriji Danil se profilirao kao barmen posvećen unapređenju svjetske barske industrije kroz osnaživanje barmena diljem svijeta. Osnivač je i glavni izvršni direktor Indie Bartendera, platforme koja među barmenima promiče kreativnu slobodu i financijsku stabilnost, a u okviru koje je do sada educirao više od 25.000 barmena diljem svijeta.

Fotografije ustupila Coca-Cola HBC Adria |

Sudjelovanje u prva dva dana konferencije, tijekom kojih se odvijaju natjecanja, je besplatno. Za treći dan, kad su predavanja stručnjaka, superfinale barmenskog natjecanje i proglašenje najboljeg barista u regiji, potrebno je kupiti ulaznicu online, a sve informacije ćete moći pronaći na linku.

Fotografije ustupila Coca-Cola HBC Adria |

Velika prilika za barmene i bariste

Natjecanje u okviru konferencije svakako je velika prilika za karijerni napredak svim baristima i barmenima, zato požurite s ispunjavanjem prijavnice jer prijave završavaju 3. ožujka 2025. u 23:59 sati.

Osim spomenutih uvjeta, imajte na umu da osobe koje se prijavljuju trebaju imati djelatni status u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili Sloveniji te poznavati engleski jezik u govoru jer se natjecanje provodi na engleskom jeziku.

Barmeni će, uz ispunjavanje prijavnice, trebati osmisliti i poslati recepturu koktela uz svoju fotografiju s bocom i koktelom te fotografiju koktela. Recepture moraju sadržavati ime koktela, sastojke napisane punim imenom, normative, vrstu čaše, dekoraciju i detaljno raspisanu metodu pripreme koktela, pri čemu korištenje sastojaka u vlastitoj izradi nije dopušteno. Stručni žiri rekreirat će prijavljene koktele te će odabrati do 20 barmena koji će se natjecati na ''Raise the Bar Competitionu'' u Laubi.

Baristi će, uz ispunjavanje prijavnice, morati priložiti od jedne do tri fotografije latte arta. Potom će stručni žiri na temelju prijava odabrati do 10 natjecatelja, koji će pristupiti natjecanju u srijedu, 26. ožujka, u zagrebačkoj Laubi.

Svi ostali detalji, pravila i uvjeti natječaja dostupni su na mrežnoj stranici www.raisethebaradria.com.