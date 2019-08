Na poslu dajete sve od sebe, ali to se ne priznaje?

Studija poznatog američkog psihologa Dana Arielyja objavljena u knjizi ''Payoff:The Hidden Logic That Shapes our Motivations'' potvrdila je da postoji izravna povezanost razine motivacije zaposlenika i priznanja koje dobivaju za svoj rad. Rezultati istraživanja pokazali su da 88% zaposlenika planira duže ostati na poslu na kojem za svoj trud dobivaju pohvale i priznanja.

Svatko zaslužuje da se njegov trud prizna

Taj podatak ne čudi jer se nakon svake pohvale osjećamo puno bolje te znamo da radimo nešto dobro. Ako upravo to manjka na vašem radnom mjestu, vrijeme je da nešto poduzmete, ali pritom uzmite u obzir sljedeće korake.

1. Analizirajte korijen problema

Čak 59% zaposlenika izjavilo je da im je priznanje na poslu jako bitno jer im daje osjećaj pripadnosti. Ako vaše izostaje, saznajte je li problem u poslovnoj organizaciji ili pojedincu - vašem voditelju, menadžeru. Naime, ako je problem u organizaciji tvrtke, teško da ćete moći nešto promijeniti jer je situacija kompliciranija nego u slučaju kad problem leži u jednoj osobi.

2. Komunicirajte sa svojim nadređenim

Tu dolazimo do drugog važnog faktora, a to je komunikacija s nadređenim. Iako posao voditelja ili menadžera uključuje davanje povratnih informacija zaposlenicima, neki od njih tome ne pridaju na važnosti. Zbog toga vjerojatno misle da ni drugim zaposlenicima povratna informacija o obavljenom poslu nije toliko bitna stavka zbog čega često izostaje. Ako je situacija u vašem odjelu takva, dogovorite sastanak sa svojim nadređenim i na pristojan mu način ukažite na problem koji vas muči. U većini će slučajeva voditelj prikladno reagirati, no ako se to ipak ne dogodi, uvijek se možete obratiti osobi koja je njemu nadređena kako biste riješili ovaj problem.

3. Kakav oblik priznanja očekujete?

Također trebate definirati kakvo priznanje želite - je li to verbalna pohvala ili bonus na plaći? Ako vam je pohvala pred ostatkom tima važnija, a ona izostaje, veće su šanse da taj problem riješite. S druge strane, ako je u pitanju bonus na plaći, za to trebaju postojati jako dobri temelji. Primjerice, ako je taj mjesec bilo daleko više posla nego inače te ste uskakali i obavljali zadatke koji nisu u opisu vašeg posla, to je svakako prilika za novčani bonus.

4. Objektivno procijenite svoj doprinos organizaciji

Ipak, u svemu tome morate biti objektivni. Usporedite rezultate svog rada u odnosu na prošlu godinu. Ako je napredak vidljiv, a priznanje za vaš rad ipak je izostalo, to znači da imate dobre argumente za prigovor.

Pohvala je bitna i poslodavcima

Davanje pohvala i priznanja nije korisno i važno samo zaposlenicima već je od velikog značaja i za poslodavce. Neupitno je da će zaposlenici koji vide da se njihov rad i trud cijene biti produktivniji u svom poslu. Za razliku od njih, zaposlenici koji se na poslu osjećaju kao da su nevidljivi te da je njihov trud beznačajan, osjećat će se loše i nezadovoljno, što će se na kraju odraziti i na njihov rad.

Ivanka Javor, viša referentica za ekonomske poslove u Ini, primila je ''Nagradu za izniman i dugogodišnji doprinos'' pa smo je pitali koliko joj to priznanje znači za daljnji nastavak rada u ovoj tvrtki.

- Ova nagrada mi predstavlja veliko priznanje jer su njome moji nadležni pokazali da prepoznaju i cijene moj doprinos tijekom dugogodišnjeg rada. Meni, a vjerujem i ostalim kolegicama i kolegama, ovakva priznanja predstavljaju dodatni poticaj u daljnjem radu i angažmanu u poslovanju naše tvrtke - kaže naša sugovornica. Njezino mišljenje dijeli i druga djelatnica Ine - Antonia Finderle Lučan - vodeća specijalistica za osiguranje usklađenosti s regulativom, koja je osvojila nagradu ''NajMentorica''

- Martina, pripravnica koju sam mentorirala, jako me iznenadila nominacijom za najmentoricu s obzirom na to da do same objave dobitnika nagrade nisam ni znala da sam nominirana. Moram priznati da sam bila jako sretna kad sam saznala da ću postati mentorica te mi je zadovoljstvo imati takvu pripravnicu kao što je Martina. Velika mi je čast što sam primila navedenu nagradu i što su moj rad i trud prepoznati jer me nagrada motivira da i ubuduće budem još bolja mentorica. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez nadležnog menadžera koji mi sve to omogućuje, potiče me i podrška mi je u radu - kaže naša sugovornica te dodaje da je sretna što radi u kompaniji koja potiče mentoriranje kao najbolji način prenošenja znanja i osposobljavanja pripravnika za budući samostalni rad.

Uz navedene nagrade, Ina svojim zaposlenicima dodjeljuje priznanja i nagrade za sljedeća područja: izniman doprinos u ostvarenju strateških ciljeva kompanije, brigu o sigurnosti radnog mjesta i okoliša, kolegijalnost i stvaranje pozitivne radne atmosfere i slično. Ovu pozitivnu praksu trebale bi pratiti i druge kompanije jer geste poput navedenih ne zahtijevaju velika financijska sredstva, a imaju jak učinak na djelatnika i njegovu lojalnost prema kompaniji.