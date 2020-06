Najbolje serije uz koje će se okupiti cijela obitelj

Mnogi najljepše obiteljske trenutke pamte upravo po zajedničkom gledanju serija, a mi vam donosimo neke od trenutno najpopularnijih za obiteljsko gledanje. Od fantastike, preko komedije do drame, za svakog smo pronašli ponešto

<p>Krajem 80-ih godina prošlog stoljeća nema tko nije znao za beogradsku obitelj Popadić iz iznimno uspješne serije<strong> "Bolji život"</strong>, a malo novije generacije djetinjstvo pamte po domaćoj humorističnoj seriji <strong>"Naši i vaši"</strong>, koja se 2000. godine počela emitirati na HRT-u, i to kad je u Hrvatskoj uz nacionalnu televiziju postojao još samo jedan komercijalni kanal.</p><p>No zahvaljujući tehnologiji, nove će generacije umjesto domaćih serija možda pamtiti neke strane. U nastavku vam donosimo neke od trenutno <strong>najpopularnijih serija</strong> za gledanje s obitelji.</p><h2>Za obitelji koje vole fantastiku</h2><p>Za ljubitelje fantastike s vrhunskom kvalitetom produkcije, kojom se HBO već dokazao serijom "Igra prijestolja", stiže avanturističko-fantastična serija<strong><a href="https://hbogo.hr/serije/njegova-mracna-grada" target="_blank"> "Njegova mračna građa"</a>, </strong>koja će se posebno svidjeti ljubiteljima "<strong>Harryja Pottera". </strong>Serija prati Lyru, naoko običnu ali hrabru djevojčicu iz drugog svijeta, čija potraga za otetim prijateljem otkriva mračnu urotu koja uključuje ukradenu djecu te se pretvara u potragu za poimanjem misterioznog fenomena zvanog <strong>Prašina.</strong></p><p>Za ljubitelje superjunaka imamo dvije preporuke koje bi vas mogle iznenaditi s obzirom na to da je u obje riječ o<strong> junakinjama. </strong>Prva je<strong> <a href="https://hbogo.hr/serije/batwoman/1-sezona" target="_blank">"Batwoman"</a>, </strong>odnosno<strong> </strong>Kate Kane, Bruceova rođakinja, koja odluči svladati svoje demone štiteći ulice kao i postajući simbol nade. Druga je <strong>"<a href="https://hbogo.hr/serije/stargirl/1-sezona" target="_blank">Stargirl</a>",</strong> koja prati srednjoškolku Courtney Whitmore dok nadahnjuje neočekivanu skupinu mladih junaka da zaustave zlikovce iz prošlosti.</p><h2>Zabava za sve uzraste</h2><p>U kategoriji obiteljskih serija za sve uzraste, izdvojili smo nekoliko nepogrešivih sitcoma uz koje ćete se dobro nasmijati. Već iskusan u ulozi glave obitelji s kraja '80-ih godina, <strong>Ed O'Neill </strong>20 godina poslije opet se našao u takvoj ulozi, no ovaj put u humorističnoj seriji <strong><a href="https://hbogo.hr/serije/moderna-obitelj" target="_blank">"Moderna obitelj"</a>, </strong>koja je vrlo brzo zaludijela cijeli svijet. Najstariji član obiteljskog stabla proživljava krizu srednjih godina i ženi se s upola mlađom i atraktivnom Glorijom (<strong>Sofia Vergara</strong>), koja je postala jedan od omiljenih likova. Serija iza sebe ima čak <strong>11 sezona</strong> i jedan Zlatni globus, a zbog raznolikosti likova popularna je među svim uzrastima. </p><p>Prikazivanje<strong> <a href="https://hbogo.hr/serije/teorija-velikog-praska/12-sezona" target="_blank">"Teorije velikog praska"</a> </strong>počelo je 2007. godine, a zbog popularnosti je doživjela čak<strong> 12 sezona</strong> i osvojila<strong> sedam nagrada Emmy. </strong>Gledateljima je omiljeni lik vrlo brzo postao genijalni ali društveno neprilagođen,<strong> Sheldon Cooper, </strong>a njegove izjave ušle su u društveni život. Sheldon je postao toliko popularan da su redatelji serije odlučili snimiti novu seriju koja prati njegovo djetinjstvo. Kako izgleda kad jedanaestogodišnjak ide u srednju školu, pogledajte u humorističnoj seriji <strong><a href="https://hbogo.hr/serije/mladi-sheldon/3-sezona" target="_blank">"Mladi Sheldon"</a>, </strong>a na HBO GO čekaju vas tri sezone.</p><p>Za ljubitelje "klasičnih" obiteljskih sitcomova tu je serija <strong><a href="https://hbogo.hr/serije/sredina/9-sezona" target="_blank">"Sredina"</a>,</strong> s <strong>Patricijom Heaton</strong> u glavnoj ulozi, koju smo zavoljeli zbog uloge supruge u humorističnoj seriji "Svi vole Raymonda". Kroz devet sezona opustite se uz svakodnevne dogodovštine peteročlane američke obitelji smještene "usred ničega", odnosno u Indiani.</p><h2>Ne tako tipične obitelji za zrelije gledatelje</h2><p>Malo zrelije obitelji diljem svijeta pratile su život ne tako tipične obitelji Soprano, čija je glava obitelji, Tony, zapravo šef mafije. Uloga Tonyja obilježila je glumca Jamesa Gandolfinija, koji je zbog nje postao svjetski poznat. Izgleda da su kombinacija <strong>crnog humora</strong> i obiteljskog života iz predgrađa bili recept za stvaranje hit-serije.</p><p>Seriju je The New York Times nazvao najvećim djelom američke pop-kulture, a 1999. godine bila je nominirana za <strong>16 Emmyja</strong>, što je više od bilo koje druge serije, a osvojila ih je četiri. Guardian je<strong> </strong>2017. godine seriju nazvao spektaklom koji i danas vrijedi pratiti, a upravo zbog velikog interesa Sopranose i danas možete pogledati putem usluge<strong> <a href="https://hbogo.hr/serije/obitelj-soprano" target="_blank">HBO GO</a>, </strong>i to s<strong> hrvatskim titlovima. </strong></p><p>Da život nije lak, ali da zbog toga može biti komičan, zna <strong>samohrana majka</strong> Sam Fox (Pamela Adlon) iz komične dramske serije <strong><a href="https://hbogo.hr/serije/bolje-stvari/4-sezona" target="_blank">"Bolje stvari".</a> </strong>Sam je zaposlena glumica i jezičava samohrana majka koja odgaja tri kćeri u L.A.-u. Kritičare je oduševila ovom ulogom, a iskazala se i u režiranju s obzirom na to da je ujedno redateljica serije. Ako se možete poistovjetiti s kaotičnim obiteljskim životom i situacijom u kojoj vas kći u pubertetu pita da joj kupite "travu", uživat ćete u četiri sezone ove serije.</p>