Za Đakovo se kaže da je srce Slavonije, a njegovu šarmu, uz jednostavne ljude, impresivnu katedralu i zelene ulice, pridonosi i priča o malom, šareno oslikanom i zapravo jedinom Spačeku u gradu. Automobil je to koji je dobro poznat Đakovčanima jer se ulicama grada u njemu već 14 godina vozi Rene Kordić (42), inače učitelj gitare u glazbenim školama, po zanimanju odgojitelj predškolske djece, a u slobodno vrijeme gitarist u bendu. Svoju ljubav prema umjetnosti prenio je i na automobil, pa su se na Spačeku tijekom godina izmjenjivali crteži gusjenica, zečeva, slagalica...

S obitelji crta po njemu

Rene nije jedini vozač Spačeka u Hrvatskoj. Najviše ih je iz Samobora, gdje djeluje i hrvatski 2CV Citroen klub, koji organizira okupljanja ljubitelja Spačeka iz Hrvatske i svijeta. Tako je 2019. godine u Samoboru održano svjetsko okupljanje Spačeka, koje je okupilo 3850 Spačeka iz 42 države, a nakon susreta njih 63 došla su za Reneom u Đakovo na druženje i upoznavanje znamenitosti grada.

No u moru Spačeka Reneov se posebno ističe, a razlog tomu su vlastoručni crteži koji ga krase sa svih strana. Crteži su zanimljivi i prolaznicima, koji se često žele fotografirati pored automobila, a Rene kaže da ga uvijek razveseli kad vozi cestom, a prolaznicima s usana uspije pročitati "Gle ono!". Trenutno Spačeka s bočnih strana krase šarene slagalice u stilu Keitha Haringa, a prije restauracije iz 2018. auto je bio prekriven motivima slagalica, zeca, oblaka i stabla, koje je pomogao oslikati prijatelj Pole.

- Oduvijek su mi se sviđali šareni auti i oduvijek sam šarao po svojim autima. Oslikavao bih ih sam ili bi tu uskočio prijatelj Pole. Jednom prilikom smo žena, stariji sin i ja kistovima oslikavali automobil u garaži, crtali smo i bojili slagalice, gusjenice i leptire po cijelom autu - kaže Rene.

Spačeka je dobio slučajno

Rene nam objašnjava da je Spaček u njegov život došao prije 14 godina slučajno, zahvaljujući jednom gospodinu iz Starih Mikanovaca. U Đakovu je tad bio susret oldtimera, a Rene je vozio Dyanu 6, automobil vrlo sličan Spačeku, koji je na susretu privlačio pozornost okupljenih.

- Između ostalih, na susretu mi je prišao jedan stariji gospodin te smo počeli priču o Citroënovim vozilima. Nakon nekog vremena spomenuo je kako je vlasnik jednog Spačeka već 20 godina, ali da auto trune u nekoj kući u Starim Mikanovcima. Kako je razgovor tekao dalje, čovjek je, oduševljen mojim entuzijazmom, odlučio da će mi darovati Spaček takav kakav je - prisjeća se Rene.

I tako je automobil koji je proizveden 1971. godine dobio novu priliku za život, ali mu je prije svega bila potrebna restauracija. Rene priznaje da je prva restauracija bila loša, pa je potrajala jedva pet godina, ali onda je Spaček otišao u Sloveniju na potpunu obnovu i sad je, kako Rene kaže, kao nov!

Spačekom i do Češke

- U pravilu Spaček nikad ne iznevjeri, on samo iznenadi! Sve su to avanture, dogode se i putem do dućana, a događale su se i na najdaljem putu. Npr. kad smo 2009. putovali na svjetski Citroën susret u Češku pa nas je tom prigodom 'iznenadio' auspuh, ali nismo se mnogo sekirali, popravili smo kvar ljepljivom trakom i sretno se dovezli doma - govori Rene.

Rene nam kaže da je svako padanje kiše avantura za Spačeka. Tad mu brisači odjednom prestanu raditi, a za petominutni popravak potrebna je obična gumica za staklenku pekmeza.

- Najviše sam vozio šestero ljudi po strašnom pljusku, a kako Spaček ima platneni krov, koji iza često prokišnjava, ekipa odostraga osjećala se kao u bazenu. Takve akcije ostavljaju draga sjećanja za cijeli život - kaže Rene, koji unatoč avanturama s kišom nikad ne bi prodao Spačeka.

Posljednji je proizveden 1990.

Ono što se popularno naziva Spaček zapravo je Citroën 2CV, koji se 1948. godine počeo proizvoditi u Parizu. Cilj je bio proizvesti automobil koji će cjenovno biti pristupačan širim masama. Uz neobičan dizajn i naprednu tehnologiju za ono vrijeme, kao što su pogon na prednje kotače i dvocilindrični motor sa zračnim hlađenjem, 2CV vrlo je brzo postao jedan od najprodavanijih Citroënovih automobila.

Do 1990., kad je iz tvornice izašao posljednji primjerak, prodan je više od 5,1 milijun Spačeka diljem svijeta. Spaček je do danas ostao kultno vozilo, koje utjelovljuje avanturistički stil života i francuski joie de vivre (radost življenja). Rene kaže da je objektivna vrijednost njegova Spačeka oko 10.000 eura, ali da je subjektivno neprocjenjiv.