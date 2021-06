Jeste li ikad maštali o tome da sve ostavite iza sebe, pronađete posao koji možete raditi bilo gdje i krenete istraživati svijet? Na prvu možda zvuči kao nemoguća misija, no upravo je ovakav način života postao vrlo popularan posljednjih nekoliko godina. Sve više ljudi odlučuje kuću ili stan zamijeniti kombijem preuređenim za život. Ovaj životni stil poznatiji je kao #vanlife, a predstavlja slobodu, uzbudljiva putovanja, avanturizam i minimalizam.

Život na četiri kotača odlučila je isprobati i Dora Šušković Stipanović, svestrana 28-godišnjakinja, koja se bavila kazalištem, studirala je fizioterapiju, a trenutačno radi kao montažerka videa za jednu hrvatsku profesionalnu youtubericu. Uz to je nedavno pokrenula svoj YouTube kanal Van life Croatia te istoimeni Instagram profil, na kojima sa svojim pratiteljima rado dijeli proces preuređenja staroga kombija u kamper te bilježi putovanja na koja ide njime. Ističe da još uči kako uskladiti život u kombiju s poslom, ali želi svoja putovanja maksimalno iskoristiti, pa na njima nastoji spojiti ugodno s korisnim.

- U zadnje vrijeme želja mi je osmisliti i pokrenuti projekt edukacije i podrške za roditelje djece s poremećajima iz spektra autizma. Jedina sam na našim prostorima završila Qigong senzornu masažu za djecu iz spektra autizma. S obzirom na to da sam s kombijem mobilna, voljela bih sa svojom labradoricom obilaziti gradove, ali i otoke te manja mjesta, i educirati roditelje o toj masaži, koja ima mnoge dobrobiti dokazane brojnim provedenim istraživanjima - kaže Dora.

Sve je počelo željom da sagradi malenu kuću

Na kupnju kombija odlučila se prije malo više od godinu dana, ali njezina prvotna želja bila je nešto sasvim drukčije.

- Na televiziji sam vidjela emisiju o gradnji malih kuća (tiny houses) i to mi se činilo kao stvoreno za mene. Međutim, brzo sam shvatila da je gradnja takve kućice prevelik zalogaj, pa sam otkrila nešto vrlo slično, a to je 'život u kombiju'. Na YouTubeu sam gledala videa ljudi koji sami preuređuju kombi u malenu pokretnu kuću i tako putuju, što me potaknulo da i ja kupim kombi i vidim kako ću se snaći u svemu tome - otkriva nam.

No još se nije potpuno preselila u svoj kombi, koji od milja zove Bepo. Trenutačno ga koristi za izlete i kraća putovanja jer, kako kaže, još nije potpuno opremljen da bi mogla živjeti u njemu. Bepo je vrlo malen, u njemu se ne može stajati, a nema ni WC ni tuš. Nada se da će ove godine nabaviti solare kako bi mogla napuniti laptop, mobitel i kameru gdje god da se nalazi. Većinu posla u preuređenju obavila je sama uz pomoć svojih najbližih.

- U Bepa je uloženo najviše truda i ljubavi, a onda i nešto novca. No želim razuvjeriti sve one koji se ne mogu odlučiti za nešto slično jer misle da novac igra najveću ulogu i potaknuti ih da krenu u avanture kombijem ako im je to doista želja. Moj je kombi funkcionalan i sadrži sve što mi treba za kraća putovanja. Sve sam napravila vrlo jednostavno i jeftino, ubodnom pilom i aku bušilicom. Inspiraciju sam pronalazila na Pinterestu i YouTubeu, ali opet s tim idejama treba biti oprezan jer često nešto na fotografijama izgleda fantastično, a u praksi nikako ne drži vodu - kaže Dora.

Putovanja postaju uzbudljive avanture

Ova je mlada avanturistica u svojem kombiju posjetila mnoga mjesta u Hrvatskoj, među kojima su Varaždin, Okić, Šibenik, Primošten, Knin, Visovačko i Peručko jezero, Čiovo, izvor Cetine, Omiš, Makarska i Nacionalni park Krka.

- Obilazim sve što se nalazi oko mene. Želim obići i otoke nasuprot Splita, Baćinska jezera, Istru, ali i sjevernu Hrvatsku, a onda u otvorenije, južnije zemlje... Zanimljiva su mi sva mjesta na kojima sam u zabavnom društvu. Najčešće je to s Polly te s mojom djevojkom i njezinim psom. Dvije osobe i dva psa u malenom kombiju u trenutku se pretvore u urnebesnu zabavu - govori Dora.

Putovanje koje će dugo pamtiti definitivno je ono kad je s djevojkom i njihovim psima išla na Peručko jezero, a za sve je bila kriva navigacija na mobitelu.

- Kad smo kombijem došle na uzak prašnjavi put u napuštenom selu, bilo nam je jasno da smo 'fulale' put, ali nastavile smo da vidimo kamo će nas taj put dovesti. Završile smo ispred ogromnoga kamena, na vrhu iznad jezera. Polly se oduševila i pohrlila na kupanje, moja je djevojka uživala u urnebesno zabavnoj avanturi, a meni su se znojile ruke jer nisam znala kako ću okrenuti kombi. Uhvatio me napadaj panike, pa je moja djevojka odvezla kombi uzbrdo iako ga nikada dotad nije vozila. Sad mi je to super priča, ali tad sam bila pod tolikim stresom da smo se čak i posvađale - prepričava kroz smijeh.