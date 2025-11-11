Najtraženiji proizvodi na online marketu: Što se danas najbolje prodaje, a što kupuje?

Kupnja rabljenih stvari sve je popularnija. Osnovni razlog je taj što se za znatno manji iznos mogu pronaći proizvod koji su gotovo novi. To potvrđuju i istraživanja, časopis Economies piše da bi u Njemačkoj 56% građana prilikom kupnje radije odabralo rabljeni proizvod. Ispitanici u Portugalu dijele takvo mišljenje, uz to navode da im je, osim uštede, glavni motiv za kupnju rabljenih stvari odgovornost prema okolišu.

U vremenima u kojima je sve oko nas nesigurno, od iznosa plaće do vremenskih prilika, i Hrvatska se priklanja tim trendovima.

Da bismo doznali što se kupuje, a što prodaje, te po kojim cijena, prosurfali smo kroz ključnu destinaciju za online trgovinu - Njuškalo, na koje već 18 godina prodaju sve - od igle do lokomotive, i koje svakodnevno posjećuje više od dva milijuna korisnika.

Što se kupuje na Njuškalu?

Ako je suditi prema broju oglasa, bicikli su danas među najpopularnijim prijevoznim sredstvima. Sve više ljudi bira upravo ovaj način kretanja, bilo zbog zdravlja bilo zbog rasta cijena goriva i želje da izbjegnu gradske gužve. Cijene ovise o vrsti i tipu bicikla. Oni "klasični" mogu se pronaći i po 100 do 200 eura, a električni će vas stajati od nekih 400 pa sve do 3000 eura. Posebno su nam za oko zapeli sve popularniji sklopivi bicikli, koji su jednako praktični za vožnju, ali i za skladištenje dok ih ne koristite.

Na drugom su mjestu, vjerovali ili ne, trake za trčanje i sobni bicikli. Možda zato što nam se bliže blagdani, ali kućni fitness opet je u modi. Ako ste više za traku za trčanje, onda je moguće pronaći traku brenda Insportline za 350 eura, što je odlična prilika kad uzmete u obzir da se cijena nove kreće oko 900 eura. Ni sobni bicikli nisu loša opcija ako preferirate kardio treninge. Pronašli smo dobro očuvan Energetics po cijeni od 120 eura, a cijena novog je viša od 950 eura.

Komode, fotelje i antikni namještaj

Ove kategorije zajedno imaju gotovo 10.000 oglasa, a ponuda je raznovrsna. Kad je o komodama riječ, nema čega nema, od onih klasičnih bijelih, koje pašu na gotovo sve, do nekih u retro stilu koje će vaš dnevni boravak podići na viši level. Ima tu i komodica za presvlačenje beba, za novopečene roditelje, ili za bake i djedove - da budu spremni kad im unuče dođe u posjet.

Ako tražite kutnu garnituru, uzmite malo vremena ili koristite filtre da suzite pretragu jer je u ovoj kategoriji više od 2000 oglasa. Garniture su različitih dimenzija, materijala, stilova, a neke malo očuvanije mogu se kupiti već za 200 eura. Spomenimo i to kako ima i onih koje vlasnici jednostavno daruju.

Naravno, ne smijemo zaboraviti fotelje. Retro, moderno ili futuristički, sve tri vrste stoje u ponudi, a cijena prosječno dobro očuvane fotelje varira od 100 do 150 eura. I za kraj (kad je riječ o namještaju), sve je veća potraga za antiknim namještajem. Na Njuškalu ćete pronaći cijele komplete namještaja sa šarmom prošlih vremena, poput neobaroknog salona koji čine dvosjed, dvije fotelje i stol. Premda je za takav tip namještaja potrebno izdvojiti malo veći iznos, mnogi danas vole osjećaj unikatnosti koji on pruža. S druge strane, ako imate kod kuće neki stari komad namještaja koji samo sakuplja prašinu, razmislite o prodaji jer biste mogli lijepo zaraditi.

Ženski kutak - čizmice i aparat za kavu

Fenovi marke Dyson predmet su želja svake moderne žene. Osim što kosu suše u rekordnom roku, čuvaju je i daju joj onaj salonski sjaj. Naravno, ta razina luksuza ima svoju cijenu, zato je Njuškalo pravo mjesto za pametnu kupnju. Ondje Dysonove fenove možete pronaći u gotovo novom stanju, a po 30-40% nižoj cijeni od one u trgovinama.

Osim beauty gadgeta, žene često traže modne klasike – kožnate čizme, torbice i satove. Bilo da preferirate vintage, minimalistički ili luksuzni stil, na Njuškalu možete pronaći popularne brendove poput Michael Kors, Guess ili Clarks, često po upola nižim cijenama. Mnogi su komadi nošeni samo nekoliko puta, što znači da uz malo pretraživanja možete izgledati kao s modne piste, a da pritom ne ispraznite novčanik.

Možete li zamisliti jutro bez kave? Ljubiteljice kave znaju da pravi aparat za kavu zlata vrijedi. Na Njuškalu se često mogu pronaći Dolce Gusto, De'Longhi ili Philips aparati za kavu po cijenama od 20 do 100 eura, što je znatno povoljnije od novih modela. Uz to, u oglasima često stoji naznaka "gotovo novo".

Dječje potrepštine i pametno roditeljstvo

Roditeljstvo je jedno od najljepših iskustava, ali i najskupljih. No uz malo snalažljivosti može biti i pametnije. Brend Stokke, poznat po hranilicama, kolicima i ležaljkama, drži visoku cijenu, s razlogom. Na Njuškalu možete pronaći izvrsno očuvane komade po znatno nižoj cijeni, a zanimljivo je da proizvodi marke Stokke zadržavaju vrijednost i godinama, pa ih roditelji često prodaju kada djeca odrastu.

Ako postoji igračka koja spaja generacije, to su Lego kocke. Na Njuškalu su među najtraženijima, a neki setovi, poput kolekcija Star Wars, s vremenom postaju prava kolekcionarska dragocjenost. Pronašli smo i figure Bionicle, koje se više ne proizvode, po cijenama od 10 do 20 eura. Dobar podsjetnik da kvalitetna zabava i kvalitetna kupnja nikad ne izlaze iz mode.

Dajmo stvarima novu priliku

Kupnja i prodaja rabljenih stvari danas je više od trenda - to je pametan i odgovoran način življenja. Sve više ljudi shvaća da dobra prilika ne mora značiti novi proizvod s police nego onaj kojemu mi dajemo drugu priliku.

Rabljeni proizvodi nude izvrsnu kvalitetu po nižoj cijeni, a pritom pridonosimo održivijem načinu života.

Uz PayProtect, Njuškalov sustav sigurne kupnje i prodaje, cijeli proces postaje jednostavan i bezbrižan - kupac zna da će dobiti ono što je naručio, a prodavatelj da će sigurno primiti uplatu.

Dakle, prije nego što kliknete “dodaj u košaricu” u web trgovini, možda biste mogli zaviriti na Njuškalo - moguće je da vas ondje čeka baš ono što ste tražili, i to po mnogo boljoj cijeni.