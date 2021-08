Ako je vaš vjerni limeni ljubimac na izmaku snaga i potreban vam je novi, zasigurno ste se pitali koja bi opcija bila najisplativija za vaš budžet. Do dobrih rabljenih automobila moguće je doći od privatnih osoba, preko uvoza i salona, do aukcija i oglasnika. No iskustvo je pokazalo da u svakom žitu ima kukolja te kako je pronaći dobar rabljeni automobil ravno zgoditku na lutriji. Da ne biste naletjeli na nekog mačka u vreći, pitali smo Gorana Valuha, automehaničara koji je život posvetio automobilima, na što treba obratiti pozornost prilikom kupnje novog rabljenog vozila.

Vozilo birajte prema potrebama

Prije no što počnete uopće razgledavanje vozila, važno je odrediti budžet koji ste spremni izdvojiti. Raspitajte se koje modele možete dobiti za tu cijenu, a nakon toga saznajte koji od izdvojenih modela najbolje odgovara vašim potrebama. Hoćete li automobil pretežno koristiti u gradskoj vožnji ili na otvorenoj cesti jedno je od ključnih pitanja koje si morate postaviti.

- Za gradsku vožnju odaberite benzinski motor, a za otvorenu cestu neka prvi izbor bude dizelski motor - napomenuo je Goran.

Ako želite da vaš limeni ljubimac bude sljedećih nekoliko godina vaš vjerni prijatelj, kupujte ga na temelju praktičnosti a ne zbog njegova izgleda.

Saznajte tko je bivši vlasnik

Svi koji su barem jedanput pokušali kupiti rabljeni auto naletjeli su na izjave "Baka ga je vozila samo do trgovine" ili na onu "To je bio djedov ljubimac, skidao je svaki listić s njega". Iako i to može biti točno, najčešće je varka. Važno je da se raspitate o (stvarnom) vlasniku automobila kako biste mogli saznati i/ili zaključiti kako je automobil servisiran i održavan. Na hrvatskom tržištu sve je više uvoznih vozila, za koja nije moguće pratiti kako su servisirana. Servisna knjiga je iznimno važna, ali svjesni smo da je povijest obavljenih servisa sve rjeđa pojava. Zato je važno raspitati se o bivšem vlasniku vozila te prikupiti što više informacija o tome kako je održavao automobil, je li vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći te što je napravljeno na automobilu prilikom posljednjeg velikog servisa.

Deset godina i 40.000 kilometara?

Česta je pojava umanjivanje prijeđene kilometraže kod rabljenih automobila jer time automobil ne gubi mnogo na vrijednosti. Danas je sve jednostavnije manipulirati kilometrima, pa je pri kupnji važno uključiti logiku kako bi se takva manipulacija što prije izbjegla. Zaključite li da je automobil u prvih nekoliko godina prelazio u prosjeku od 40.000 do 50.000 kilometara, a u sljedećim je godinama odjednom kilometraža pala na samo koju tisuću, to je prvi alarm. Svoje sumnje možete potvrditi na licu mjesta gledajući u unutrašnjost vozila (npr. upravljač, papučica gasa, kočnice i kvačila, očuvanost sjedala i sl.). U takvim slučajevima interijer je istrošeniji ili iznimno nov uspoređujući s kilometrima.

Dodatni savjeti za kraj

Odabrali ste model, istražili konkretno vozilo, saznali ste sve informacije vezane za odrađene servise... Lijepo je čuti kako je automobil "tip top", ali to treba i provjeriti. Najbolji način za provjeru je li automobil pogodan za vas je da zavirite ispod poklopca motora. Za početak rukom provjerite je li motor topao. Mnogi upale automobil prije no što kupac dođe kako bi se izbjegle neugodne situacije nastale teškim paljenjem, primjerice u hladnim uvjetima. Zatim provjerite koje je boje i teksture ulje. Ako sliči kremi za održavanje crnih kožnih cipela, nešto svakako nije u redu. Okrenite upravljačem i gume, provjerite jesu li ravnomjerno istrošene. Kod limarije je nužno pogledati je li automobil hrđav, ali i je li sudjelovao u nesreći. Vidite li negdje udubljenje, neravnomjerno nanesenu boju ili vrata koja se ne zatvaraju kako treba, to su neki od znakova da automobil možda skriva neke neplanirane troškove. Zatim je vrijeme za probnu vožnju. Isprobajte kako se vozilo ponaša na cesti. Provjerite sviđa li vam se uopće udobnost automobila, kako vam se sviđa mjenjač, a poslije se pozabavite zvukovima koje automobil ispušta, dobije li u normalno vrijeme na brzini te ima li nekih dodatnih smetnji u vožnji.

Što nakon kupnje vozila?

Pronašli ste svoje vozilo iz snova i odlučili ste kupiti ga. Svi papiri koje je vozilo imalo bili su uredni i napokon ste vi novi vlasnik. Goran savjetuje da svakako odvezete automobil na kontrolni servis. Provjerite razine tekućina u automobilu te ih potencijalno zamijenite i promijenite filtre (pogotovo ako je dizelski motor). Ako je potrebno, zamijenite gume novima jer je to jedan od ključeva sigurnosti na cesti. Ne želite iznenađenja po putu.

