Ne plaćaju vas dovoljno? Vjerojatno imate krivi pristup

Bez obzira na to na kojoj poziciji radite, sigurno ste se barem jednom zapitali: „Jesam li dovoljno plaćen/a za svoj posao?" No, obeshrabrujuć trenutak dolazi onda kad saznate da niste ili da vaš kolega, koji radi jednako dobro kao vi, a nekad i lošije, ima veću plaću od vas.

Zašto su plaće tajna?

Ako ste gledali njemačke ili irske oglase za posao, mogli ste primijetiti da u njima gotovo uvijek piše iznos plaće. No, ako posjetite domaće portale, znat ćete da poslodavci rijetko u oglasu navode plaću za određenu poziciju. Pitali smo Gordanu Frgačić, direktoricu ljudskih potencijala u Pevecu, zašto je to tako.

- Poslodavci se na taj način nastoje zaštititi od konkurencije ili joj barem otežati „preuzimanje“ radnika. No, u posljednje vrijeme neki od njih sve češće u oglasima objavljuju i visinu plaće. Svaki poslodavac odlučuje što mu je u najboljem interesu. Pevec, primjerice, uvijek javno komunicira kolika su najniža primanja za naše trgovce u prodajnim centrima, no zasad nemamo potrebu objavljivati ostale plaće. U konačnici, ako imate pravedan i transparentan sustav koji dobro funkcionira, radnicima to nije ni važno jer znaju da će za svoj rad i angažman biti primjereno nagrađeni - kaže naša sugovornica.

Foto: Guliver/Shutterstock

Pregovaranjem do veće plaće kod privatnika

Ako radite u privatnoj tvrtki, vjerojatno ste i sami osjetili nezadovoljstvo činjenicom da kolega koji radi manje ili lošije od vas ima veću plaću nego vi. Nažalost, ta se situacija događa zbog manjka pregovaračkih sposobnosti radnika. U ovom slučaju, to što ste odlični u svojem poslu, ne mora značiti da ćete biti prikladno plaćeni.

- U tvrtkama u kojima ne postoje transparentni i uređeni sustavi plaća vrlo brzo dolazi do nezadovoljstva zaposlenika jer dobre pregovaračke vještine nisu uvijek povezane s kvalitetom rada i produktivnošću radnika. Tako se lako može dogoditi da radnik koji i nije među najboljima uspije izboriti za sebe najbolju plaću, a vrijedan i kvalitetan radnik koji možda nema najbolje pregovaračke vještine ostane zakinut i nezadovoljan. Kako bi sustav plaća bio pravedan i primjeren situaciji na tržištu rada, treba dosljedno pratiti promjene na tržištu rada i kretanje plaća - kaže naša sugovornica i dodaje da je to zadatak ljudskih potencijala, koji moraju biti dobro obaviješteni o kretanjima radne snage, kretanju plaća i o konkurenciji.

- Transparentnost sustava postiže se tako da se plaća ne određuje po osobi, već da poslodavac procijeni koliko mu vrijedi određena pozicija, tj. koliko ju je spreman, a i u mogućnosti, platiti. Svi na toj poziciji potom mogu biti jedino u tom rangu plaće te se ne može dogoditi da je radnik za isti rad puno manje ili više plaćen od drugog radnika - objašnjava naša sugovornica te upozorava da se također treba paziti da to nije nauštrb fleksibilnosti poslodavca. Tako u Pevecu imaju uređen, pravedan i transparentan sustav plaća, koji se temelji na procjeni vrijednosti pojedine pozicije i koji može u svakom trenutku odgovoriti izazovima na tržištu.

Kakav stav zauzeti na razgovoru za posao?

Razgovor za posao nešto je što svi priželjkujemo kad šaljemo svoj životopis, ali u trenutku kad ga dogovorimo, počinjemo paničariti. Uglavnom želimo znati kako odrediti plaću, a pritom ne ispasti arogantni ili do kojih granica uopće možemo pregovarati.

Foto: Guliver/Shutterstock

- Kao i u svim drugim pregovorima, sve se svodi na pregovaračku poziciju. Kandidat mora, kao i poslodavac, biti svjestan tržišta i vrijednosti koju može donijeti poslodavcu te shodno tome što bolje procijeniti svoju pregovaračku poziciju. Također si mora prije pregovora postaviti neka pitanja i odgovoriti na njih, poput: „Što želim?", „Koliko jako to želim?", i „Koja mi je donja granica ispod koje mi iz ekonomskih razloga nije moguće prihvatiti tu poziciju?" Nemaju istu pregovaračku poziciju: osoba koja ima rijetka znanja i vještine koje se teško nalaze na tržištu te osoba za čijim zanimanjem nema velike potražnje ili postoji velik broj kandidata koji imaju tražena znanja i vještine - objašnjava naša sugovornica.

Kada je pravi trenutak za traženje povišice?

Škakljiva situacija koju treba tempirati na vrijeme svakako su pregovori za veću plaću. Naša sugovornica kaže da tu postoji jedno pravilo kojeg se na razgovoru trebate držati, a to je - nema uspoređivanja s drugima.

- Radnik sam mora znati procijeniti kad je pravi trenutak za povišicu. Svaki poslodavac ima neka svoja pravila, a neki unaprijed imaju određeno vrijeme kad se mijenjaju ugovori i plaće. U svakom slučaju, ako tražite povišicu, morate znati razgovarate li s pravom osobom te može li ona donijeti takvu odluku ili gubite vrijeme. Za razgovor trebate pripremiti dobre argumente, fokusirati se na vlastita postignuća i rezultate, ukazati na vrijednost svoje pozicije i nikako se ne uspoređivati s drugom osobom koja možda ima veću plaću od vas. To što ste jako dugo u kompaniji ili što netko drugi ima veću plaću nije kvalitetan argument za takav razgovor - kaže naša sugovornica i dodaje da su poslodavcu važni vaš angažman, rezultati rada i vrijednost koju donosite kompaniji.