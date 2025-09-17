Obavijesti

Ne propustite - koktel od špeka i zero waste kuhanje čekaju vas na Ekotlonu 4. listopada

Piše Gorjana Ćaleta-Car,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Ekotlon festival zelenih navika, sponzori | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Nastavnica Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu, Svjetlana Jelić Večenaj, osmislila je piće koje predstavlja pizzu u čaši. Ekotlon donosi i bogat program za sve generacije, u kojem je i Sajam OPG-ova

Na ovogodišnjem Ekotlonu - festivalu zelenih navika, koji će 4. listopada biti na zagrebačkom Bundeku, posjetitelje očekuje doista neobično iznenađenje - koktel od špeka. Da, dobro ste pročitali. Svjetlana Jelić Večenaj, nastavnica Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu, osmislila je piće koje, kako kaže, doslovno predstavlja pizzu u čaši.
- Špek zaokružuje priču i dekorativni je čimbenik u koktelu. Zadatak je bio osmisliti koktel s Antiqueom, a kad sam u sastavu pića pronašla origano, odmah me asocirao na pizzu. Tako je nastala ideja: stvoriti upravo pizzu u čaši - otkrila je nastavnica.

Na Ekotlonu predstavljamo novitet - eko kviz utrku - inovativan spoj utrke, kviza i snalaženja u prostoru. Prijavite svoj tim (2-4 osobe) OVDJE!

Pizza time 

Koktel nosi znakovito ime Pizza time, a poseban je po tome što je potpuno različit od uobičajenih koktela. Ljutkast je, s okusom koji neodoljivo podsjeća na pizzu, a gospođa Jelić Večenaj ističe da će se svidjeti svima, ili barem onima koji se ne boje tabasca.
No inovativnost nije rezervirana samo za ovaj koktel. U školi redovito potiču kreativnost, pa tako nastavnica podsjeća kako su učenici na natjecanjima flambirali mladi ovčji sir ili čak palačinke s čilijem u umaku od naranče. 
- Važno nam je da učenici istražuju, iskušavaju i razvijaju maštovitost. To ih priprema za izazove koji ih čekaju u profesionalnom životu - ističe.


Uz ovaj koktel, posjetitelji Ekotlona imat će priliku kušati jela inspirirana konceptom zero waste kuhanja. Učenici Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu pripremat će zero waste jela, pri čemu će glavna tema biti iskorištavanje ostataka namirnica. Nastavnica kaže kako im je pristup "zero waste" već postao rutina.
- Naši učenici godinama paze na racionalno i potpuno trošenje namirnica. To je postao način razmišljanja i života - tumači nastavnica. 

Jeftini obrok

Za građane ima i praktičan savjet o tome kako napraviti jednostavan obrok.
- Najukusniji umaci često nastaju ‘čišćenjem hladnjaka’. Jedna mrkva, pola tikvice, trećina paprike, rajčica i luk. Već imate temelj za obrok četveročlane obitelji - objašnjava. 
Sudjelovanje u ovakvim događanjima učenicima znači mnogo. Svaka promocija njihova zanimanja, ističe nastavnica, osnažuje ih i motivira za daljnji rad i učenje.
A zašto posjetiti Ekotlon i ne propustiti kušanje koktela od špeka?
- Ako nije dovoljan motiv ukusna hrana i zanimljiv koktel, onda dođite zbog naših učenika, njihove mladenačke energije, zaraznih osmijeha i lijepe atmosfere - poručila je Svjetlana Jelić Večenaj.

Zagreb: Ekotlon festival zelenih navika, sponzori
Zagreb: Ekotlon festival zelenih navika, sponzori | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Što vas čeka na Ekotlonu 4. listopada?

Osim neobičnih koktela i zero waste delicija, Ekotlon donosi bogat program za sve generacije. Posjetitelji će moći kušati neka od jela pripremljenih na licu mjesta te sudjelovati u mnogobrojnim “zelenim” radionicama. Na njima ćete, primjerice, naučiti kako se pravilno brinuti za sobne biljke i bonsai drvca, izraditi vlastiti terarij ili otkriti čari jestivog cvijeća i mikrobilja.
Ljubitelji održive mode moći će donijeti i razmijeniti odjeću koju više ne koriste, a vlasnike kućnih ljubimaca razveselit će radionica izrade igračaka za pse, posebna “gozba za pse” te fotokutak namijenjen upravo četveronožnim prijateljima.
U suradnji s Gradom Zagrebom, na Bundeku će biti i Sajam OPG-ova s oznakom Plavi ceker i eko certifikatom. Ondje ćete moći kušati i kupiti domaće proizvode - od pekmeza, meda i ulja pa sve do raznih drugih delicija s potpisom hrvatskih proizvođača.
Za dodatnu dozu zabave tu je eko kviz utrka – inovativan spoj kviza, timskog natjecanja i snalaženja u prostoru. Mogu se prijaviti obitelji i grupe prijatelja (od 2 do 4 člana), a sve timove očekuju startni paketi i nagrade.
Nakon utrke slijedi opuštanje u zelenoj chill zoni, uz kavu i osvježavajuća pića, a za glazbenu točku zadužena je Mia Dimšić.

Pridružite nam se 4. listopada na Bundeku od 10.30 do 14 sati, a više informacija pronađite na ekotlon.24sata.hr.

Organizator Ekotlona su 24sata, generalni partner projekta je HEP, a ostali partneri OTP banka, INA, Turistička zajednica Grada Zagreba, JYSK, Grad Zagreb, Plavi ceker, JANAF i Baby Center. Projekt podržavaju Interzero, Humana nova, Zeleni inkubator i Gastronomadi.

