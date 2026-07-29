Dinamov junak iz sjene briljirao protiv Thuna u obje utakmice. Evo Dominguezove statistike

Dinamo je s ukupnih 4-3 prošao Thun i tako izborio treće pretkolo Lige prvaka. "Modri" su u prvoj utakmici remizirali sa Švicarcima u gostima 1-1, a onda je u utorak na Maksimiru uslijedila drama. Domaćini su u prvom poluvremenu bili u velikim problemima, a Thun je vodio 2-0.

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Labeau je pogodio već u četvrtoj minuti nakon što je poslije Zoukijeve asistencije ispala cijela Dinamova obrana. U 22. minuti Bürki je nakon Fehrova ubačaja iz teškog kuta lijepo pogodio preko Filipovića za 2-0. U drugom dijelu na teren je ipak izašao drukčiji Dinamo. Preokret je počeo 20 minuta prije kraja susreta. Najprije je kapetan i strijelac Bürki dobio izravni crveni karton zbog prekršaja kao posljednji igrač obrane. U 74. minuti Dion Drena Beljo pogodio je nakon Valinčićeva ubačaja i prepolovio prednost, koja se četiri minute poslije potpuno istopila.

Topić je pronašao Lukasa Kačavendu, koji se ubacio iz drugog plana i pogodio za 2-2 i produžetke. S igračem više Dinamo je nadirao, a to mu se isplatilo u 112. minuti, kada je pobjedu donio Moris Valinčić nakon Mišićeve asistencije. Dinamovi navijači gotovo su jednoglasno hvalili zamjene koje je Mario Kovačević povukao u drugom dijelu, a posebno su isticali Kačavendu i Topića, koji su donijeli preokret.

Ipak, ispod radara prošao je posao koji je odradio Sergi Domínguez (21). Mladi stoper bio je jedan od najbolje ocijenjenih igrača prema SofaScoreu u obje utakmice koje je Dinamo igrao protiv Thuna. Usred razgovora o njegovoj budućnosti i mogućem transferu u Lazio, Španjolac nije izgubio fokus pa je u prvoj utakmici dobio ocjenu 8,0, čime je bio najbolje ocijenjeni igrač "modrih".

Statistika Sergija Domingueza.

Foto: Sofascore za 24sata

U tom je susretu imao čak 15 otklonjenih opasnosti, šest oduzetih lopti i dva presječena dodavanja. Od osam dugih lopti pogodio ih je četiri, a u duelima je imao više od 60 posto uspješnosti.

Na visokoj je razini bio i u uzvratu u utorak, iako je obrana koju je činio s McKennom primila dva gola. SofaScore je njegovu izvedbu nagradio ocjenom 7,8. Domínguez je imao pet otklonjenih opasnosti, jednu oduzetu loptu i samo 11 pogrešnih dodavanja, dok ih je 90 bilo točno. Poboljšao je i učinak dugih lopti pa ih je pogodio šest od 11, a u duelima je bio neprikosnoven te osvojio svih devet u kojima se našao.