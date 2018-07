Neuobičajeno ljetovanje možete iskusiti i u našoj zemlji

Mnogima od nas ljetovanja su pomalo ušla u rutinu: godinama idemo u isto mjesto u kojem imamo vikendicu ili rodbinu, kupamo se na istoj plaži i, budimo iskreni, nije nam jednako dobro kao nekad, zasićeni smo uvijek istim krajolicima i ljudima, ali nikako da se pokrenemo i organiziramo si nešto drukčije. Dobra je vijest što ne morate ići izvan Hrvatske da biste tu monotoniju prekinuli. Ova četiri primjera mogla bi vas inspirirati i razveseliti svojom neobičnošću, pa se možda odvažite na sasvim drukčije turističko iskustvo.

Robinzonski turizam

Svi oni koji su zarobljeni u brzom ritmu urbanih života bar jednom godišnje požele otići nekamo daleko od civilizacije, gdje ih zvonjava mobitela neće dostići. To je ono što osigurava tzv. robinzonski turizam, prisutan i u Hrvatskoj u obliku kućica na osami - u uvalama rjeđe naseljenih otoka, gorskim predjelima itd. Širok je raspon ljudi koji žele da ih se na neko vrijeme pusti na miru da s bliskim ljudima uživaju u miru, tišini i prirodi, od obitelji do stresom opterećenih poslovnih ljudi. Naravno, kada to poželite, možete se poslužiti mobilnim internetom kako biste održavali kontakte koji su vam najvažniji.

Glamping

Klasično kampiranje mnoge ljude ne privlači previše – premalo komfora i nepotrebno odricanje od civilizacijskih dosega, kažu oni - ali kad je u pitanju glamping ipak si daju vremena za razmišljanje. Glamurozno kampiranje, naglašavaju upućeni, ne podrazumijeva malo kvalitetnije kamp-kućice, veće zajedničke prostorije i urednije zahode. Riječ je o konceptu koji kombinira luksuzan smještaj i uživanje u prirodi. Netaknutoj prirodi, zbog čega su takvi luksuzni objekti smješteni na osami i odvojeni od standardnog, konfekcijskog smještaja. Sjetimo se, ipak je osiguranje privatnosti jedna od bitnih sastavnica luksuza. Istina, cijene ovakvog smještaja nisu male, ali znamo da ekskluzivnost košta. Ovaj trend tek je u začetku u Hrvatskoj, no s obzirom na očuvanost naše prirode svakako ima potencijala.

Svjetionici

Ljetovanje na svjetioniku zasigurno je vrhunsko iskustvo za sve koji traže autentičnost, osamu i poseban kontakt s morem. Diljem svoje raskošne obale Hrvatska ima 50-ak svjetionika, na kojima sve više niču apartmani za najam. Potražnja je veća od ponude, kažu u agenciji koja se bavi njihovim iznajmljivanjem. Svjetionici se razlikuju razinom luksuza, pa i cijene jako variraju. Najjeftiniji će vas doći tek 500-tinjak kuna za noć, što je lako usporedivo s cijenom noćenja u hotelu, koje ne može biti ovako uzbudljivo i jedinstveno.

Krstarenje

Ljudima koji žive uz more krstarenje Jadranom neće biti egzotično putovanje (mada će u njemu uživati), ali onima koji žive 400 kilometara od mora i učili su plivati na bazenima, jezerima i rijekama itekako hoće. Obalu kojom se tako mnogo ponosimo zapravo ne poznajemo dobro, a ovo je najzanimljiviji način da je upoznamo. Zgodno je GPS-om mobitela pratiti kuda prolazite, zato si osigurajte dobru mobilnu tarifu. Za one koji s morem nemaju previše iskustva valja napomenuti da postoje i veća plovila na ovim rutama, za 50-ak ljudi, a ne samo ekskluzivne jahtice čiji ples po morskoj površini može djelovati zastrašujuće.

Ako zbog nedostatka novaca, vremena ili zbog već napravljenih planova ove godine ne možete na neko od ovakvih ljetovanja, možete blizu svog mjesta ljetovanja pronaći neku turu koju dosad niste isprobali. Rafting na Zrmanji, obilazak vojnih tunela na Visu, vesela šetnja vinskim cestama i slične aktivnosti unijet će dašak živosti u vaše predvidljivo ljetovanje.