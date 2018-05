Ove stvari radi svaki muškarac koji drži do svog izgleda

Kako je muškarcima lijepo vidjeti sređenu ženu tako i žene preferiraju muškarce koji drže do svog izgleda. No, osim muško ženskih odnosa, higijena igra još jedan važan razlog zašto neke stvari ne biste trebali izostaviti iz svoje dnevne rutine.

Muškarac vidi, a žena osjeti

Nema ništa privlačnije od muškarca koji drži do svoje higijene, naročito ako nosi parfem. Istraživanje je pokazalo da neki od najpopularnijih muških mirisa imaju hedion, odnosno sastojak koji stimulira dio u ženskom mozgu koji otpušta spolne hormone.

Štoviše, pitajte svaku ženu što se nalazi u njezine top 3 najpoželjnije karakteristike idealnog muškarca. Neke će reći šarm, druge osmjeh, ali dosta će njih sigurno istaknuti miris. Istraživanje objavljeno u publikaciji ''Personality and Individual Differences'' potvrdilo je da žene i muškarce iste stvari ne privlače jednako. Sudionicima je ponuđeno nekoliko tvrdnji koje su morali povezati s vidom, osjetom, mirisom, sluhom, okusom i maštom, a rezultati su pokazali da je za žene osjet mirisa bio najvažniji pri odabiru potencijalnog partnera. Kod muškaraca se ispostavilo da je to izgled, što ne iznenađuje toliko s obzirom na to da muškarce prirodno više privlače obline, tjelesne proporcije i lice žene.

Istraživači tvrde da su pri proučavanju ljudskog mozga uočili da žene pomoću mirisa procjenjuju je li neki muškarac biološki kompatibilian. Zato, sljedeći put prije odlaska van, par kapi parfema i spremni ste za osvajanje!

Bez dobre frizure nikamo

Foto: Gospon Fulir/Facebook

U zadnjih nekoliko godina muškarci su počeli više odlaziti u frizerske salone ili brijačnice na frizuru. Više nije dovoljno doći i reći ''samo malo skrati“, nego je frizura postala jedan od najbitnijih faktora muškarčeva izgleda. Čak i kad su u pitanju preparati za kosu, gel je davno prestao biti glavno sredstvo za uređivanje kose. Njegovo mjesto zazuzeli su vosak za kosu, paste i kreme za stiliziranje kose.

Iako su trenutno popularne frizure iz hit-serije Peaky Blinders, vlasnik legendarne brijačnice Gospon Fulir kaže da će taj trend uskoro postati stvar prošlosti - Svaka serija, film ili reklama u kojima je tematika retro stila 'omekšavaju' potencijalnu stranku na promjenu imidža. Utjecaj retro i vintage pokreta bio je prisutan u dizajnu interijera i modnoj industriji, ali kako svako novo razdoblje nosi novi stil tako je i ovaj na izmaku. Da ne kažem da je i prošao. - kaže Matija Ptić.

Naš sugovornik tvrdi da će se u 2018. nositi slojevita kosa srednje dužine - Naglasak je na volumenu, ali u ovom slučaju nema izbrijavanja, već se šiša škarama ili mašinicom preko češlja, a završava takozvanim line up-om, niska fazona na predjelu zulufa i vrata bez vidljivih prijelaza. Ovaj master barber dodaje da se u modu vraća i kratka teksturirana kosa neurednog, raščupanog izgleda uz neizostavan kratki prijelaz.

Iako se radi o frizurama koje morate svakodnevno popravljati, svatko će prije primijetiti muškarca s uredno složenom frizurom, nego s običnom.

Pustiti ili brijati bradu?

Brade su dobile na popularnosti s pojavom popularno zvanih ''hipstera''. Odjednom je svaki drugi muškarac imao bradu, a neke su sezale čak i do prsa. No, je li istina da žene još uvijek preferiraju muškarce s bradom više od svježe obrijanog izgleda? Razmislite, imaju li Channing Tatum i Vin Diesel bradu? Ne, ali se i dalje smatraju jednima od najseksepilnijih muškaraca svijeta.

Među ženama koje preferiraju svježe obrijan izgled nalaze se i Monika S. (26) te Vedrana M. (30). Dok Monika smatra da muškarci bradom prekrivaju velik dio lica te ako netko stalno ima bradu, ne možemo znati kako stvarno izgleda, Vedrana smatra da brada ima velike veze i s higijenom osobe - Preferiram muškarce bez brade jer ne izgledaju zapušteno. - kaže naša sugovornica, a sljedeće istraživanje pokazalo je da poveznica između brade i higijene itekako postoji. Novinari iz Action 7 News odlučili su okupiti nekoliko muškaraca kako bi testirali njihovu bradu na bakterije i rezultati su bili iznenađujući. Mikrobiolog John Golobic tvrdi da ga je pomalo šokiralo koliko se bakterija, koje se inače mogu naći u toaletu, našlo u testiranim uzorcima brade.

Dakle, neosporno je da čisto lice sadržava puno manje bakterija od ''bradatog''. Zato, pronađite britvicu koja neće iritirati kožu vašeg lica, poput Wilkinson Hydro Connect 5 i svježe obrijani započnite novi dan!

Foto: Unsplash

Žvake nisu dovoljne

Higijena usne šupljine jako je važna, ne samo kad je u pitanju ljubljenje već i sama komunikacija. Nitko ne želi provoditi vrijeme s osobom od koje mora držati metar udaljenosti samo zbog neugodnog zadaha. Ako ste mislili da je dovoljno redovito prati zube, tu ste se prevarili. U današnje vrijeme, naročito ako ste pušač, potrebno je koristiti i vodicu za ispiranje usta, ali i zubni konac nakon svakog jela.

Ako mislite da su sve samo puste priče, probajte jedan dan slijediti navedene korake jer mi ne sumnjamo u to da će komplimenti dolaziti sa svih strana.