Očekuje se golemi dobitak na lotu. Pitamo vas: Kako biste vi potrošili 900 milijuna kuna?

Svi znamo da su šanse za jackpot male, ali ljudski je nadati se. Osobito kad neprestano svjedočimo vijestima o osvojenim basnoslovnim dobicima. No jeste li znali da je najveći osvojeni iznos u povijesti ostvaren 2018. u SAD-u i da je iznosio vrtoglavih 1537 milijardi američkih dolara? Dobitnik (ili dobitnica), doduše, odlučio je ostati anoniman, pa ne znamo gdje je taj silni novac završio, ali smo pronašli nevjerojatnu priču o najpoznatijem hrvatskom dobitniku.

Najnesretniji sretnik na svijetu

Stariji će se čitatelji sigurno sjećati ovog imena. Riječ je o hrvatskom igraču lota čija je sreća stekla globalnu slavu, i pritom ne mislimo samo na njegovu sreću prilikom odabira brojeva. Frane Selak je rođeni srećković! Potvrdilo se to nebrojeno mnogo puta tijekom njegova zanimljivog života. Rođen je 1929. godine na moru. U čamcu. Otac i majka krenuli su u ribolov, no Frane je bio nestrpljiv i majka ga je rodila nedaleko od obale Dubrovnika. Tijekom djetinjstva dva su ga puta spasili od teških bolesti. Prvi su put svećenici blagoslovili njegovu košuljicu kad mu je bilo 11 mjeseci, a s 11 godina vid su mu spasile časne sestre i njihove ljekovite trave.

No pravi su problemi počeli tek nakon što je prebolio dječje bolesti. Dok je radio u Modriči kao profesor glazbenog odgoja, često je putovao đačkim autobusom. Vozač Ahmet i on ostali su sami i odlučili su popiti jednu putnu rakiju. Ahmet i malo više. Prvi je put te 1962. za dlaku izbjegao smrt nakon što je autobus kojim je putovao završio u ledenoj rijeci. On se izvukao sa slomljenom rukom i upalom pluća.

Godinu dana nakon toga sudjelovao je u zrakoplovnoj nesreći. Let iz Zagreba za Rijeku završio je kobno nakon što se avion zabio u stijenu. Kad se probudio u bolničkom krevetu, u novinama je pročitao da je jedini preživio pad, a spasio se tako što je čudom sletio na plast sijena. Nećete se iznenaditi kad čujete da mu je to bio prvi i zadnji let u životu.

Četiri godine poslije toga, nova prometna. Ponovno je završio u ledenoj rijeci, ovaj put automobilom. Jedini je od pet suvozača preživio. E, da. Frane je još jedanput prije toga pao u ledenu rijeku – taj put iz jurećeg vlaka. Usput je iz Neretve izvukao i majku svog prijatelja.

Idući mu se put sreća osmjehnula četiri godine kasnije, kad mu se zbog tehničke greške zapalio spremnik goriva. Tri godine potom - nova nesreća. U autu se, također zbog tehničke pogreške, zapalio ventilacijski sustav. Ostao je bez malo kose, ali osim toga, iz požara je izašao neokrznut.

Frane je tijekom turbulentnih ranih 90-ih uspio voziti bez većih poteškoća, ali ga je 1995. udario autobus. Lakše je ozlijeđen. Sljedeće godine imao je novi kobni susret s autobusom. Kad je pokušao izbjeći UNPROFOR-ovo vozilo koje mu se približavalo s druge strane kolnika, sletio je s litice. Od siline je katapultiran kroz vjetrobransko staklo, i to samo nekoliko sekundi prije nego što je njegova Škoda eksplodirala u 300 metara dubokoj provaliji. Franu je spasila krošnja stabla u kojoj se zaustavio.

A onda je odlučio sreću okušati u lutriji. Zaokružio je brojeve i uplatio listić. Nakon što je pročitan zadnji broj, Frane je bio sretni dobitnik 6,4 milijuna kuna. Kupio je kuću u Petrinji, pokraj nje je sagradio kapelicu, a ostatak je podijelio poznanicima. Umro je 2016. u dobi od 87 godina.

Što biste vi s novcem?

Jedno je britansko istraživanje pokazalo kako čak 59% loto milijunaša nakon dobitka daje otkaz i ni na koji način ne sudjeluje na tržištu rada. Raditi nastavlja manje od 20%, a malo manje od 15% osvajača novac ulaže u nove biznise. Potpuno razumljivo, više od 80% dobitnika seli se u luksuznije nekretnine, gotovo redovito opremljene vlastitim spa oazama.

Ako se pitate čiste li svoje vile sami, odgovor će vas možda iznenaditi. Samo 30% loto milijunaša zapošljava kućnu pomoć, a u garažama najradije drže nove modele BMW-a i Mercedesa. Većina njih možda ne putuje svijetom, ali kad putuju, onda to rade sa stilom. Naime, čak 68% dobitnika odsjeda isključivo u hotelima s 5 zvjezdica.

S obzirom na golemi iznos od 901 milijun kuna, koji će neki sretnik možda osvojiti već ovih dana, zanimalo nas je što biste s tim novcem učinili vi. Biste li ih, poput Frane, podijelili prijateljima i poznanicima, biste li novac uložili ili ga nemilosrdno potrošili na nezaboravna životna iskustva.

Gordana (37), Trogir

Ono, brate, 900 milijuna kuna! Da to osvojim, prvo bih bez ikakvog stresa završila svoju nekretninu na moru, namirila dijete, roditelje, brata, sestru... Onda bih otišla na put oko svijeta, pomogla samohranim majkama, djeci koja nemaju nikoga…

Ovo sve bih, naravno, napravila pod uvjetom da ne poludim kad osvojim tu cifru. No poznajući sebe, mislim da bih živjela kao i dosad. Razlika je jedino što bih sebi mogla priuštiti mnogo više stvari.

Marko (32), Zagreb

Da osvojim toliko love, prvo bih putovao svijetom. Vjerojatno se ne bih vraćao u Hrvatsku nego bih ostao živjeti negdje putem, gdje bi mi bilo lijepo. Lovu bih uložio i otvorio studio koji radi videoigre. Povukao bih stručnjake iz cijelog svijeta da rade umjesto mene. Radio bih koliko želim i što želim, ali nastavio bih nešto raditi, da mi baš ne bude dosadno.

Jelena (43), Zagreb

Da dobijem 120 milijuna eura, podignula bih sav novac, odvela sestru na ručak i dala joj polovicu. Nakon toga bismo angažirale odvjetnički ured koji se bavi trgovačkim pravom i konzultanta za ulaganje te tim novcem u vlasništvu 50:50 kupile neku ozbiljno dobru globalnu IT kompaniju. Profitom koji bi izlazio iz tvrtke prvo bih osnovala zakladu za djecu oboljelu od karcinoma. Osvojeni novac tako bi se sam dodatno oplemenio kroz uspješan biznis, a kompanija bi bila iznimno fokusirana na rad zaklade. Bilo bi to moje životno djelo, a krajnji cilj svakako bi bila gradnja dječje bolnice u Hrvatskoj, koja bi bila u vlasništvu kompanije, a dostupna besplatno svoj djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Pia (27), Split

Za početak bih kupila mnoštvo nekretnina, jer ako ostanem bez novca, a vjerujem da se svaki novac može potrošiti, pa tako i ovaj, da na kraju imam od čega živjeti. Nerijetko čujemo da su dobitnici na lotu s vremenom spali na prosjački štap. Usto, ako mi nešto ostane, kupila bih sebi i privatni jet da mogu otputovati kad god poželim, bez gužvi i čekanja u redovima na aerodromima. Ostatak bih potrošila na lagodan život.

Recite nam u komentarima na što biste vi potrošili Eurojackpot!