Otkrili smo uređaj koji potpuno čisti pećnicu snagom suhe pare za samo deset minuta!

Sjećate se nedavne priče o jednoipolgodišnjem dječaku koji se otrovao jer je u usta gurao ručice koje su prije toga dirale površinu na kojoj su bili ostaci kemijskog sredstva za čišćenje? Ako ste roditelj, vjerojatno ste se zgrozili već i od pomisli na to, ali i još malo dalje gurnuli sredstva za čišćenje na polici, tako da najmanji članovi kućanstva ne mogu do njih.

U pravom trenutku u ruke nam je na testiranje došao uređaj za čišćenje koji ne treba niti jedno drugo sredstvo osim vode, a ima rezultate s kakvim se dosad nismo susreli! U pitanju je uređaj EV Atlantis u zastupnuištvu tvrtke Tentigo d.o.o.

Demonstracija sile suhe pare

EV Atlantis izgledom podsjeća na usisavač – maleni, moderni usisavač od inoxa, s crijevom na koje se mogu staviti različiti dodaci za detaljnije čišćenje. Njegova težina je 6,5 kilograma. No već na početku rada ovog moćnog uređaja postaje jasno da je Atlantis nešto sasvim drugačije.

Stanu u kojem je demonstriran uređaj potrebna je adaptacija, pa je tako prostora za dokazivanje Atlantisove moći bilo na pretek; od kamenca u kupaonskim sanitarijama, odvodima koji vrlo dugo nisu bili pošteno očišćeni, otvoren izlaz na terasu zgrade, a samim time pojačan ulaz prašine u stan, ploče na terasi koje nisu očišćene dulje od 50 godina, kamenac u sanitarnom čvoru, nečistoće na zidovima koje nastanu u prolazu (gume od bicikla) te, naravno, neizostavni dodatak "vječitom" čišćenju – zaigrani i aktivni pas.

Možda i da odmah na početku napišemo najimpresivniji podatak, a taj je da uz ovaj uređaj ne treba niti jedan drugi popratni uređaj za čišćenje, a ono što je još fascinantnije – ne treba mu niti kap bilo kakvog sredstva za čišćenje. Doslovce mu ne treba ni kap limuna za osvježavanje, uređaj će suhom parom riješiti apsolutno svaku, pa i najmanju nečistoću.

Atlantis je visokotlačni čistač kojem doslovno trebaju dvije stvari: voda iz slavine i struja, on sve što dotakne u radu, čisti snagom suhe pare. U spremink Atlantisa ulijemo mjericu obične vode, pričekamo nekoliko minuta i uređaj je spreman za rad. Na uređaju postoje tri razine (stupnja pare) koje možemo izabrati, ovisno o površini i nečistoći koje se želimo riješiti, "1" je za osjetljive materijale, "2" za srednje i "3" za najotporniji materijal, poput kamena.

U sat vremena, koliko smo isprobavali sve moći Atlantisa, suhom parom prešli smo preko kutne garniture, tepiha, poda, zidova i prozora u dnevnoj sobi, a rezultati su bili vidljivi u istom trenutku u kojem je uređaj počeo raditi. Budući da je riječ o procesu pretvaranja vode u suhu paru – vlaga ne ostaje nakon čišćenja kao što ostane u radu s drugim parnim čistačima. Razlika je u pritisku koji Atlantis vrši, a koji je na tržištu trenutno najviši mogući - čak nevjerojatnih 7 bara, a drugi uređaji rade u prosjeku na 3,5 bara. Upravo je takav pritisak zaslužan za apsolutnu dezinfekciju - on ubija 99,9% bakterija i virusa, ali i za nastanak suhe pare, kojom čisti; sve površine koje on dotakne su na dodir ruke – suhe.

Nema više potrebe zvati majstore za odčepljivanje sifona

U praksi je to izgledalo tako da, kad smo s nastavkom za čišćenje tkanina (umotan u krpu od mikrofibre) počeli čistiti dio kutne garniture na kojoj spava pas, prvi "udar" pare kao da podigne sve ono čega se želimo riješiti - odmah se osjetio onaj "miris" kakav može "osigurati" mokar pas. No taj moment i zbog siline pritiska pod kojim radi, brzo nestane te se odmah javlja ugodan miris čistog. 10 minuta je bilo dovoljno da se potpuno očisti i dezinficira kutna garnitura, koja na kraju izgleda kao da je nova. Isto je bilo s tepihom, gdje za veliku mrlju od vina mu treba da ju riješi, otprilike - desetak seknudi. Radijatori su dječja igra za snagu suhe pare; pritisak usmjeren u rebra radijatora iz njega će izbaciti nakupljenu prašinu skupljanu godinama.

Atlantis će tek u kuhinji pokazati svoje pravo lice, odnosno barem ono zbog kojeg ćemo vidjeti njegovu pravu moć. Popriličan šok bio je moment u kojem smo Atlantisom počeli čistiti bočni odvod na sudoperu – za koji vjerujemo da ga niste shvaćali toliko "ozbiljno" kao veliki odvod na dnu sudopera. Pritisak je iste sekunde dignuo u zrak upravo onaj vonj koji doživimo kad se sudoper "zaštopa" i nestao, a onda su iz bočnog odvoda počele ispadati mrvice i komadići koji su podsjećali na grumene zemlje. Budući da nitko u kućanstvu ne baca zemlju u taj odvod, kroz razgovor s g. Davorom Komušarom iz tvrtke Tentigo dobili smo odgovor:

- Minijaturne čestice koje odlete s mlazom vode u ovaj odvod nisu ništa drugo nego različiti ostaci hrane koju peremo s posuđa, dok ga peremo, a onda se oni talože u ovom odvodu. Tako da su ovi komadi koje vidimo ustvari dugogodišnje taloženje najmanjih čestica hrane sa suđa - objašnjava sugovornik.

U sudoperu će Atlantis, naravno, poslužiti i kao ekstra efikasan odčepljivač glavnog odvoda. S posebnim nastavkom, koji izgleda slično kao standardni, gumeni odčepljivač, on će sa svojih impresivnih 7 bara dezinficirati, ali i pošteno počistiti sifone.

Pećnica je ustvari možda i najbolji pokazatelj kako brzo čisti ovaj uređaj, budući da je ista boljka svake domaćice. Iako smo svjesni važnosti korištenja prirodnih pripravaka u čišćenju pećnice jer ne želimo da se ostaci kemikalija pomiješaju s našim idućim pećenjem - svjesni smo isto tako da zagorjele ostatke hrane, koji se zapeku ne možemo samo tako skinuti 'natapljanjem u limunovom soku i sodi bikarboni'. Pećnicu i rešetku od pećnice, ovaj uređaj čisti besprijekorno, lako i brzo, i to neovisno o stanju vaše pećnice. Suha para pod takvim pritiskom čisti i dezinficira sve pred sobom, naočigled i u trajanju od svega 10 minuta.

Pokretanje videa... 00:16 Čišćenje rešetke iz pećnice | Video: Privatni album

Iskreno, kad od oduševljenja lupate klijenta po ramenu uz uzvike "ma daj, ajde, nemoguće", znate da je riječ o impulzivnoj reakciji zbog koje se poslije morate ispričati. Gospodin Davor objašnjava da je to tako u svakom kućanstvu u koje dođe pokazati što Atlantis može:

- Uglavnom svi ljudi vole da je prostor u kojem žive čist ili barem što čišći. Kad naši kupci na vlastite oči vide da je nešto što aktivno čiste najboljim proizvodima s tržišta ustvari čisto samo u ideji, ljudi su prvo šokirani, a onda i oduševljeni jer 'potpuno čisto' stvarno postoji - objašnjava nam gospodin Davor.

Apsolutna dominacija čistoće u sanitarnom čvoru

Suha para će efikasno i ekspresno očistiti i dezinficirati WC školjku, ali i sve dijelove na njoj, pregibe i spojeve s daskom za WC. Impresivni moment u ovom dijelu bio je kad je Atlantis usmjerio svoju snagu na kamenac koji se stvorio na školjci, pa je nakon nekoliko sekundi počeo otpadati u školjku, kao da je u pitanju mokri toalet papir. Uređaj ga je nakon par sekundi doslovno potrgao i maknuo s keramike.

Vraćanje na originalnu boju fuge jedan je od lakših zadataka za ovaj čistač, a one se neće oštetiti kao kad ih pokušavamo oribati sredstvima za čišćenje u kombinaciji sa žicom.

Pokretanje videa... 00:13 Čišćenje fuga | Video: Privani album

Za kraj demonstriranja svoje snage i učinkovitosti Atlantis je "poslužio" da stvorimo mirisnu atmosferu, kad smo u posebni nastavak stavili vrećicu mediteranskog čaja. Kad je uređaj počeo stvarati suhu paru kroz čaj, imali smo osjećaj da se nalazimo na moru i mirišemo smilje, lavandu i ostale arome. To je bio šećer na kraju demonstriranja snage ovog uređaja, ali u slučaju kad netko ima respiratorne tegobe, pogotovo kad je vrijeme prehlada i kašljanja, čaj od mente upotrijebljen na ovaj način dodatno će olakšati disanje.

Kad podvučemo crtu - ono što ovaj uređaj obećava on to i ispunjava, a činjenica da uz njega više ne treba niti jedno sredstvo za čišćenje, pa ni ono najprirodnije koje možete pronaći. Kupnjom ovog nevjerojatnog uređaja dobivate i nastavke, a to su: ravna četka za čišćenje podova, trokut četka za čišćenje stakla, tepiha, zidova i podova, 10 krpa od mikrofibre, gumeni nastavak za čišćenje odvoda, crijevo kojim kontrolirate izlaznost pare te na koje se montiraju nastavci i nastavak za skidanje tvrdokornih mrlja, na koji se dodatno mogu montirati četkice različite tvrdoće za detaljno čišćenje.

Sve informacije vezane za ovaj uređaj pronađite na stranici.