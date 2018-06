Otkrivamo kako na pametan način izaći iz hrpe dugova

Prema podacima Financijske agencije za 2017. godinu, na kraju prosinca je u blokadi bilo skoro 320 tisuća građana, a njihov je ukupni dug iznosio 42,76 milijardi kuna. Najviše dužnika bilo je u Zagrebu, njih 61,531 koji su dugovali 12,3 milijarde kuna. Sukladno tome, možemo zaključiti da iako stvari idu nabolje, još uvijek postoji velik broj ljudi koji pokušava stati na kraj ovom problemu.

U narodu je odavno poznato da postoje tri stvari o kojima ne treba raspravljati: vjera, politika i novac. Sukladno tome, razgovor o novcu postao je tema od koje mnogi zaziru, iako ne bi trebali. Ako ste se nekada našli u situaciji u kojoj vam je bilo neugodno reći da ste u dugovima ili potražiti pomoć u njihovu rješavanju, donosimo vam nekoliko savjeta kako tom ozbiljnom problemu pristupiti na pravi način.

Suočite se s realnošću

Ako smo nešto do sada naučili, to je da problemi neće nestati pravimo li se da ih nema. Prvi korak u borbi protiv dugova je priznati samom sebi koliko su oni veliki. Počnite s pregledom bankovnog stanja i koliko god vam bilo teško, izvucite iz ladice sve neplaćene račune. Nakon toga, napravite popis dugova i krenite s otplaćivanjem najvažnijih.

Foto: Pexels

Nemojte dizati nove kredite kako biste otplatili stara dugovanja jer to može samo povećati problem, upozoravaju stručnjaci - Većina ljudi kad se nađe u dugovima često napravi tu grešku da se dodatno zadužuje i ulazi u još veća dugovanja što ih dovodi u začarani krug. - upozorava Zrinka Kovačić, osobni bankar Addiko banke.

Ne sramite se pitati za savjet!

Ako usprkos svojim najvećim naporima ne možete naći formulu za rješavanje dugova, nemojte se ustručavati potražiti pomoć. Svi mi ponekad mislimo da se određena situacija događa samo nama i osjećamo sram, a zapravo se događa svima. U tom ćete slučaju najbolje savjete svakako dobiti od stručnjaka za financije - Svima koji su u dugovima savjetujemo refinanciranje svojih obveza. Na taj im način omogućavamo kredit s anuitetom koji je manji u odnosu na sve postojeće obveze (minus po tekućem računu, kartice, krediti drugih banaka). - objašnjava Zrinka Kovačić te dodaje da će u tom slučaju imati jednu obvezu i lakše će raspolagati sa svojim primanjima.

Isplanirajte budžet na vrijeme

Normalno je da ne možete sve dugove otplatiti u roku od mjesec dana pa odredite koliko ćete novaca mjesečno izdvajati kako biste počeli s otplaćivanjem najvažnijih. Ovo je također dobra prilika za procjenu svojih navika potrošnje, a pritom ćete vidjeti možete li smanjiti svakodnevne troškove bez kojih možete živjeti. Jednostavni koraci kao što su odustajanje od jutarnje kave u kafiću ili dostave ručka na posao, mogli bi značajno promijeniti vaše novčano stanje.

Foto: Pexels

- Ljudi bi trebali živjeti u skladu sa svojim primanjima te nastojati od svoje mjesečne plaće odvajati za štednju makar to bilo i 100 kn. Naravno, ako imaju dodatnog prostora u svojim financijama. - kaže naša sugovornica i dodaje da je potrebno napraviti kućni proračun i voditi ga u skladu sa svojim mogućnostima.

Budite oprezni

Prije podizanja svakog kredita ili zajma, razmislite na što se točno obvezujete. Možda će vam u tom trenutku stvari izgledati dobro jer se veselite novom stanu, automobilu i slično, no morate razmišljati o budućnosti koja vas čeka. Nemojte smetnuti s uma to da u jednom trenutku može doći do bitne promjene ekonomskih uvjeta, primjerice ako ostanete bez posla, koja može dovesti do toga da više ne možete plaćati rate kredita. Također je vrlo bitno analizirati sve troškove kredita, kako vas konačni trošak ne bi iznenadio. Ako vaša trenutna banka ne zadovoljava uvjete koji su vam potrebni, uvijek vam ostaje prelazak u novu banku.

Iako naša sugovornica tvrdi da su pri dizanju kredita ljudi oprezniji nego prošlih godina, opreza nikad dosta.