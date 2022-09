Ovo će vas nasmijati: Priče ljudi koji su se našli u neugodnoj situaciji s probavnim tegobama

Pokušajte se na trenutak prisjetiti priča kojima ste se u društvu najglasnije smijali. Nekoliko je mogućnosti, ali su nemale šanse da se upravo prisjećate neke anegdote u kojoj prijatelj nekog prijatelja ima neočekivane probavne tegobe. Važno je zadržati na umu ovaj dio s prijateljevim prijateljem, uvjerit ćete se uskoro, jer se proljev nikad ne događa nama. Osobito ne onaj "eksplozivni", koji uključuje potrebu za novim setom donjeg rublja. Ili?

Gumeni bomboni i zaštopani zahod

Vjerojatno ste čitali o onim "sugar free" gumenim bombonima koji imaju nevjerojatno laksativno djelovanje i mislili da ljudi pretjeruju. Kako gumeni bomboni mogu imati instantan "eksplozivni" učinak? E pa anonimni prijatelj stanovitog Matije uvjerio se na vlastitom primjeru da bi nekim pričama ipak trebalo vjerovati naslijepo.

- Prijatelj je putovao vlakom iz Frankfurta u Pariz i kupio je na kolodvoru 'sugar free' gumene bombone. Da, one gumene bombone. Pojeo je cijelu vrećicu. Došao je u hotel, obavio na recepciji hotela sve što je trebao i otišao prošetati. Ulovili su ga grčevi, ali nasreću, nije bio daleko od hotela. Na jedvite se jade dokopao hotelske soba, a dočepao se čak i WC-a. Problem je uočio kad je shvatio da je školjka ostala čista, za razliku od okolnih pločica po zidu i podu - smije se Matija.

Sličnu je sudbinu doživio i Ivan, supatnik po muci protagonista naše prethodne priče.

- Moj tadašnji dečko, današnji muž, vratio se te večeri kasno iz izlaska s prijateljima. Točno se sjećam da je bilo 4 sata jer je toliko nasilno uletio u kupaonicu da me probudio. Prepala sam se da mu se nešto dogodilo, pa sam otišla provjeriti što se zbiva. I bome sam imala sam što vidjeti! Ivan je sjedio na školjci, ali je zaboravio skinuti gaće. Kad je shvatio što je učinio, skinuo je gaće, rezao ih i bacio ih u školjku! Da bi stvar bila bolja, nakon što je ustao i zaputio se do tuša, za sobom je ostavljao tragove na novom bijelom kupaonskom tepihu, koji je naknadno, isto kao i gaće, rezao i bacio u WC školjku. Idući dan morali smo zvati majstora – iskreno opisuje simpatična Ivana.

'Imala sam proljev, ali ne i WC papir'

U vezama koje su tek na početku uvijek se pazi, osobito na to da se očuva iluzija osobe koja ne vrši nuždu. No što kad se situacija otme kontroli, a stvari se odigraju protivno planu? O tome nam svjedoči Manuela iz Zagreba, koja je dečka u stanu prvi put posjetila nakon mjesec dana druženja.

- Večer je trebala biti prekrasna. Dečko je skuhao večeru, postavio svijeće, a ja nisam ništa jela jer sam znala da ću jesti kod njega. Međutim, moj je trbuh počeo proizvoditi zvukove koji su prvih nekoliko puta čak bili simpatični, barem dok nije došao onaj zvuk koji govori 'pronađi najbliže mjesto s WC školjkom'. Ispričala sam se i otišla na toalet. Proljev. Kako bih zakamuflirala zvukove, gledala sam neke videe. Bila sam uvjerena da sam majstorski to izvela. Sve dok nisam shvatila sam da u kupaonici nema WC papira. Što ću, jadna, uzela sam ručnik i njime se obrisala. Nakon toga sam ga sakrila u majicu i pospremila ga u ruksak. Grozno. Nikad me nije o tome ništa pitao – priča nam Manuela, još s dozom srama.

Premda će se većina ljudi sakriti iza priča prijatelja, neki se od nas mogu smijati i vlastitoj nesreći. Naš kolega iz redakcije pravi je primjer takvog čovjeka. Tina je, naime, nesmiljena sudbina zatekla na terenu. Nakon što je sa snimateljskom ekipom obišao velik dio Hrvatske u deset dana, uhvatio je trenutak predaha i odlučio skuhati nešto na žlicu za sebe i kolege.

- Za potrebe priče važno je istaknuti da smo nas tri kolege boravili u jednosobnom apartmanu. Budući da u muškom društvu pustiti vjetar nije neki osobiti skandal, nisam se previše brinuo. Dok mi niz nogu u trapericama, uz onaj nepogrešiv zvuk eksplozivnog proljeva, nije potekla topla tekućina. Momentalno me oblio hladan znoj. Odjurio sam u kupaonicu. Gaće sam bacio, a hlače oprao sapunom u kadi i spakirao ih u vrećicu koju sam našao. Nakon što sam izašao iz kade, sam shvatio da od muke nisam ponio ni ručnik ni zamjensku odjeću, pa sam gologuz s vrećicom s mokrim hlačama pod rukom morao išetati među kolege, koji su se previjali na podu od smijeha. Kako smo bili pri kraju putovanja, ponestalo mi je čistih gaća, pa sam sljedeći dan bio commando, a čekalo nas je 16 sati vožnje po brdovitome makadamskom terenu u autu koji nije namijenjen za to. Bolonjez je inače bio dobar, ali kolege s terena u životu nisam više pogledao u oči – prisjeća se Tin samo s trunkom srama.

Bombastični zvukovi i gaće u slastičarnici

Isabella iz Gospića ispričala je priču o svojem bratu, za kojeg se nada da neće baš ovaj članak pročitati jer je to bila njihova "obiteljska tajna". Ali napokon, kaže, ima priliku nasmijati malo veći broj ljudi osim obitelji.

- Brat se vraćao s posla. Proljev ga je uhvatio samo nekoliko metara ispred njegove zgrade, ali nije mogao zadržati, pa se poslužio WC-om obližnje slastičarnice, u koju inače redovito zalazi. Na njegovu veliku nesreću, do WC-a nije stigao na vrijeme. Zbog šoka i nevjerice nije se baš najbolje snašao, pa je odlučio kako je ostaviti prljave gaće u WC-u slastičarnice u kojoj ga znaju po imenu i prezimenu sjajna izlazna strategija. Otad tu slastičarnicu zaobilazi u širokom luku, premda još i danas plače za njihovim kremšnitama – nasmijala se od srca Isabella.

Spas u zadnji čas

Bez obzira na to koliko ovakve anegdote mogu biti smiješne, ne želite da se dogode vama - osobito ne kad znate da ih možete izbjeći u širokom luku. Sve dok razumijemo okolnosti koje najčešće dovode do proljeva i kako ih spriječiti. Naime, do problema s proljevom može doći uslijed virusnih ili bakterijskih infekcija, uzimanja antibiotika, putovanja, promjene prehrane i ostalog, a svima im je zajednička pojava narušavanje ravnoteže crijevne mikrobiote. No veći problem od nelagode i učestalih posjeta toaletu je opasnost od dehidracije, kojom jači i dugotrajniji proljevi nerijetko kulminiraju.

Tijekom proljeva kroz tekuću stolicu gubimo vodu i elektrolite, a ukoliko ga prate i povraćanje i povišena tjelesna temperatura ti gubitci mogu biti značajni i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Osim evidentno potrebne nadoknade vode i elektrolita, poželjno je nadoknaditi i proljevom izgubljene dobre probiotičke bakterije te tako vratiti i svoju crijevnu mikrobiotu u ravnotežu.

„Dobre“ mliječno-kisele (probiotičke) bakterije mogu se pronaći u mnogim mliječnim proizvodima, ali kontrolirani pripravci kao što su npr. Linex® forte kapsule, pouzdaniji su izvor jer imate kontrolu nad količinom i kvalitetom unesenih probiotika. Linex® forte i Linex® baby prašak za oralnu upotrebu su na hrvatskom tržištu jedini registrirani kao probiotički lijek, te su kao takvi prošli stroge regulatorne procese i provjereno sadrže deklariranu, visoku koncentraciju probiotičkih bakterija. Koriste se za prevenciju i kao dodatna terapija u liječenju proljeva, nadutosti i ostalih probavnih tegoba koje su posljedica promjena u crijevnoj mikrobioti.

Izvori:

Diarrhea/Cleveland Clinic. Dostupno na: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4108-diarrhea, pristupljeno u rujnu 2022.

All About Electrolyte Disorders. Dostupno na: https://www.healthline.com/health/electrolyte-disorders, pristupljeno u rujnu 2022.

Sažetak opisa svojstava lijeka Linex forte

Sažetak opisa svojstava lijeka Linex Baby prašak za oralnu suspenziju

Uputa za Linex Baby kapi

Uputa za Linex Complex