Ovo je pet mogućih razloga zbog kojih je vaš dom neuredan

Do čistog doma ne dolazi se preko noći - on zahtijeva stalnu brigu i trud. Međutim, to ne znači da trebate čistiti i glancati danonoćno kako bi vaš dom blistao nego treba znati što i koliko često čistiti, odnosno pospremiti. I, vjerujte nam, vrlo brzo ćete uočiti promjenu na bolje u svom domu ako počistite ili pospremite pomalo svaki dan, tj. održavate dom urednim, umjesto da se čišćenja primite tek onda kad se zaista više ne snalazite u neredu ili tek kad vam se najave gosti.

Primjerice, "stručnjaci za čišćenje" - ako ih tako možemo nazvati - smatraju da bismo svakodnevno trebali oprati posuđe, dezinficirati sudoper i umivaonik, promijeniti kuhinjske krpe, isprazniti smeće i prozračiti dom. Svaka tri dana bilo bi dobro promijeniti ručnike za tijelo, obrisati prašinu i usisati, a jedanput tjedno izbaciti iz hladnjaka hranu kojoj je istekao rok trajanja, prebrisati kuhinjske uređaje, očistiti mikrovalnu i ogledala, promijeniti posteljinu i tako dalje. Jedanput mjesečno bilo bi poželjno oprati prozore, tepihe, rolete, perilicu, sušilicu rublja, hladnjak i zamrzivač te ukloniti kamenac, a svake godine bilo bi odlično kad biste posvetili pažnju pranju zavjesa te čišćenju žljebova, kamina i dimnjaka.

Foto: Shutterstock

Međutim, čak i ako pratite ovaj raspored, to ne znači da ste riješili problem s urednošću. Donosimo još pet vrlo čestih razloga zbog kojih je vaš dom uvijek neuredan.

1. Imate loše navike

Stoji li vam stalno na krevetu hrpa odjeće - što nošene što one koju ste ujutro prije posla samo isprobali i nije vam se dalo vratiti je u ormar? A kad se spremate na spavanje, prebacujete je na stolac, zar ne? I tako to izgleda danima (možda i tjednima?) dok ne sakupite volju da je bacite u pranje ili vratite u ormar.

Nažalost, loše navike poput neurednosti i lijenosti mogu biti jedan od glavnih razloga zbog kojih vam dom nije uvijek najblistaviji. Ovdje je rješenje ono što su vam vaši roditelji i profesori vjerojatno cijelo djetinjstvo govorili: "Ne ostavljaj za sutra ono što možeš riješiti danas". I unatoč tome što si to možda ne želimo priznati, bili su u pravu jer, složit ćete se s tim da sutra vrlo lako može postati prekosutra ili onaj dan poslije toga i tako dalje. Zato vraćajte stvari na svoje mjesto čim ih prestanete koristiti i sve što želite ostaviti za ono čarobno "sutra" probajte riješiti odmah ili barem djelomice. Recimo, ne morate odmah prljavu majicu oprati, ali nemojte je ostaviti na krevetu u sobi nego je odložite u košaru za rublje.

Foto: Shutterstock

2. Stvari nemaju svoje mjesto

Ako određene vaše stvari nemaju stalno mjesto u domu te ih nakon korištenja ostavljate gdje god stignete, vrlo je vjerojatno da će u skorije vrijeme nastati popriličan nered. Suzdržite se zato od toga da svaku sitnicu s kojom ne znate kamo biste trpate u jednu ladicu ili stavljate na regal na kojem je ionako već previše stvari. Potrudite se kategorizirati sve stvari koje posjedujete i prema tome ih smjestite na određeno mjesto u domu, a ako stvarno ne znate kamo biste mogli smjestiti neku stvar, zapitajte se treba li vam ona zaista.

Američka TV voditeljica Oprah Winfrey savjetuje da se u tome što zadržati a što odbaciti trebate voditi sljedećim kriterijima:

3. Imate previše stvari

Iza neurednog stana ili kuće može stajati i problem gomilanja stvari. Naime, najčešće nepotrebno gušimo dom plastičnim posudama za hranu, knjigama, gotovo praznim proizvodima, starom odjećom, igračkama, sportskom i zimskom opremom, poštom i papirima, malim kuhinjskim uređajima, začinima, bocama za vodu, zastarjelim kabelima i punjačima i slično. Jeste li znali da u Hrvatskoj, prema rezultatima nacionalnog istraživanja Hrvatskog Telekoma, provedenog u okviru kampanje "Poziv koji ne propuštaš", trenutno postoji čak pet milijuna mobitela koji se ne koriste? I od toga svaki građanin Hrvatske ima u prosjeku dva takva mobitela, a porazno je što gotovo svaki deseti građanin mobitele koje ne koristi baca u obično smeće.

Napravite mjesta u svom domu tako da odnesete sve male elektroničke uređaje, poput fiksnih telefona, tableta, routera, medijskih prijavnika/TV dekodera, punjača, prijenosnih punjača, vanjskih baterija, kablova, laptopa, pametnih satova i slušalica, u najbliži T-Centar. Oni će osigurati da se svi prikupljeni mobiteli i oprema odgovorno i propisno zbrinu u skladu s ekološkim standardima.

Foto: Shutterstock

4. Perfekcionist ste

Vjerojatno biste od osobe koja sebe opisuje kao perfekcionista očekivali da ima "perfektnu" kuću, zar ne? Ipak, stvarnost je takva da često ta goruća želja da nešto izgleda savršeno sprečava perfekcioniste da imaju uredan dom o kakvom sanjaju. Uvijek im je nešto na putu do tog cilja - ili nemaju savršen rokovnik u kojem će pratiti svoje dnevne zadatke, ili nemaju vremena, ili im kuća nikad nije prazna... Stvar je u tome da ne postoji savršeno vrijeme za čišćenje doma. Zato nemojte više čekati ni trenutka nego se prihvatite posla! Osim toga, perfekcionistima je teško shvatiti da je dom u kojem žive upravo to - dom, mjesto na kojem boravite, jedete, spavate, živite. Zbog toga trebate prihvatiti da vaš dom nikad neće i ne bi trebao izgledati, kako bi se reklo, kao "apoteka". Takva očekivanja nisu realna, pa čak i ako vam je stan zaista uredan i čist, možda vam se tako ne čini zbog previsokih očekivanja.

5. Kupujete stvari koje vam nisu potrebne

Slažete li se da nam velik dio onoga što kupujemo zapravo nije potreban? Sigurno nam ne trebaju tri hidratantne kreme istodobno, nekoliko gelova za tuširanje i deseci proizvoda za kosu. A ne trebaju nam ni deset pari tenisica, pet jakni ili kaputa, televizor u svakoj sobi ili čaša vina uz svaki obrok, ali svejedno si to priuštimo. Razlozi za to su višestruki, baš kao i rješenja da prestanete s tom navikom. Primjerice, pokušajte zapisivati svoje troškove, prestanite stalno pregledavati web shopove i Instagram, ne kupujte stvari koje ne možete jednostavno vratiti, isprobajte odjeću prije nego što je kupite, uzmite si 30 dana za razmišljanje prije nego što odlučite kupiti neku novu stvar, organizirajte stvari koje trenutno imate... Smanjite kupnju nepotrebnih stvari i smanjit ćete i nered u svom domu jer za svaku stvar potrebno je imati mjesta. Zapamtite, impulzivne kupnje ne štete samo vašem budžetu nego i prostoru u kojem živite.

