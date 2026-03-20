Parasportaši – pobjede ne dolaze iz savršenih okolnosti, nego iz upornosti i snage duha

Svaka sportska disciplina ima svoju kategoriju, razinu i ligu, no nijedan vid natjecanja ne može se usporediti s Olimpijskim igrama. One su sinonim izvrsnosti, discipline i predanosti, a biti olimpijac znači dosegnuti apsolutni vrh svjetskog sporta. Međutim, biti paraolimpijac znači nešto posve drugo. To znači dosegnuti vrh unatoč preprekama koje bi mnoge zaustavile na samom početku. To znači pobijediti unatoč svim okolnostima, očekivanjima i predrasudama, a zatim i ući u borbu za sportski rezultat u konkurenciji s najboljima od najboljih. Upravo zato je veličanstveno biti olimpijac, a biti paraolimpijac – to je nadljudski. To je priča o snazi koja nadilazi sport i priča o sportašima koji ne pomiču samo granice rezultata, već i granice mogućeg. Pritom ne osvajaju samo medalje, nego i poštovanje. Ruše predrasude i mijenjaju način na koji gledamo svijet. U tome im je uvijek potreban netko tko će ih pratiti, bodriti, dijeliti svaki izazov i biti im podrška u svim pothvatima, kako onima na sportskim terenima, tako i onima izvan njih. Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) takvog je partnera pronašao upravo u još jednom domaćem sinonimu snage, izvrsnosti i predanosti.

Predani kulturi inkluzije i jednakih prilika

Društvena pravednost, empatija, razumijevanje i jednake mogućnosti vrijednosti su koje s HPO-om ponosno dijeli upravo Grupa KONČAR, nositelj domaće industrije i regionalni lider u elektroenergetici, urbanoj mobilnosti, obnovljivim izvorima energije te digitalnim rješenjima i platformama. Štoviše, to su ujedno temeljna načela ove stoljetne domaće tvrtke koja već dugi niz godina, osim simbola tehnološke izvrsnosti, predstavlja i posebno istaknutu figuru u društvenoj zajednici. Kao njezin aktivan član, koji svojim svakodnevnim djelovanjem neprekidno potvrđuje svoju brigu o čovjeku te predanost raznolikosti i inkluziji, KONČAR s posebnim ponosom njeguje partnerstvo s HPO-om.

- Zahvalni smo na prilici za ovako blisku suradnju s Hrvatskim paraolimpijskim odborom, prije svega jer je riječ o organizaciji i pojedincima za koje imamo neizmjerno poštovanje, koji za nas predstavljaju neizmjernu inspiraciju i s kojima naposljetku dijelimo brojne zajedničke vrijednosti. Osim što ovim partnerstvom nastavljamo motivirati mlade na težnju prema izvrsnosti i savladavanje osobnih prepreka te graditi pravednije i poticajnije društvo u cjelini, na ovaj se način također trudimo pružati stvaran i osjetan doprinos u podizanju svijesti o izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju osobe s invaliditetom - ističe Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Ratko Kovačič i predsjednik Uprave KONČARA, Gordan Kolak | Foto: Končar

Svako dijete s invaliditetom u Hrvatskoj zaslužuje pristup sportu

Vrijednost ovakvih oblika podrške istaknuo je Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, koji ističe kako parasport ne smije ovisiti o entuzijazmu pojedinaca ili kratkoročnim projektima. „Naš je cilj izgraditi stabilan i održiv sustav koji će svakom djetetu s invaliditetom u Hrvatskoj omogućiti pristup sportu, bez obzira dolazi li iz velikog grada ili manje sredine. Upravo zato provodimo projekt Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj koji je usmjeren na inkluziju, rekreaciju i sustavno uključivanje djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti“, dodaje.

Riječ je o projektu kojim HPO širi mrežu klubova, ulaže u infrastrukturu i neprekidno educira stručni kadar. Danas u sustavu broje više od 50 educiranih trenera i instruktora koji rade u različitim krajevima Hrvatske i u više sportova, čime se značajno povećava dostupnost parasporta na mjestima gdje ranije nije bio prisutan.

- Time izravno doprinosimo povećanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje u sportskim aktivnostima. Sustavno povećavamo dostupnost programa i broj uključenih sportaša jer znamo da bez široke baze nema ni vrhunskih rezultata. Jednako je važno da sportaši i njihove obitelji osjećaju sigurnost, da znaju kako iza njih stoji organiziran sustav, stabilni partneri i jasna strategija razvoja - ističe Kovačić.

Podrška vrhunskim sportašima i ostvarivanje međunarodnih sportskih rezultata dio su redovitih djelatnosti Hrvatskog paraolimpijskog odbora, dok je ovaj projekt usmjeren na jačanje baze, razvoj lokalnih programa i osiguravanje jednakih mogućnosti za uključivanje u sport. Kako naglašavaju u HPO-u, bez široke i dostupne baze nema dugoročnog razvoja sustava.

- Medalje su važne i na njih smo ponosni, ali još je važnije da gradimo okruženje u kojem parasport postaje prirodan i dostupan dio života svakog djeteta i svake osobe s invaliditetom u Hrvatskoj - zaključuje Kovačić.

Za društvo koje prepoznaje izazove i slavi pobjede nad preprekama

Koliko je truda, odricanja i upornosti potrebno za uspjeh u parasportu, najbolje zna Dino Sinovčić, dvostruki svjetski prvak, europski prvak i nositelj dvije paraolimpijske bronce u plivanju. Kao vrhunski sportaš koji već godinama na najozbiljnijim natjecanjima potvrđuje svoj položaj među tri najbolja u svijetu, Dino itekako poznaje značenje borbe, ne zbog medalja, nego zbog sebe, svojih snova i zbog svih ljudi koji su vjerovali u njega i naposljetku, kako sam kaže – zbog inata i želje da i dalje bude u samom svjetskom vrhu. Djeci koja danas prolaze izazove s kojima se i on borio poručuje da nitko nije manje vrijedan ako mu možda treba više vremena ili prilagodbe za određene situacije i da se nikada ne ograničavaju mišljenjima drugih.

- Sport me naučio da prepreke nisu znak da staneš, nego da pronađeš alternativna rješenja za svladavanje tih istih prepreka. Svaki pad me naučio disciplini i puno sam više naučio od svakog poraza nego od pobjede. Jednostavno treba biti uporan i discipliniran, a rezultat će danas-sutra doći, samo je pitanje vremena - ističe Dino.

Dino Sinovčić, hrvatski paraolimpijski plivač | Foto: Končar

Želja mu je da ljudi više razumiju parasportaše i činjenicu da im sport nije samo rekreacija. „Mi smo isto vrhunski sportaši kao i sportaši bez invaliditeta i ulažemo jednake, ako ne i veće napore u cijeli trenažni proces jer je naš život sam po sebi dosta kompliciraniji. Ako k tome dodamo vrhunski sport, takva odricanja malo tko može fizički, a i psihički podnijeti.

- S te strane, vjerujem da smo i mi svih ovih godina dali ljudima primjer da jednostavno ovdje više nije riječ o našoj rehabilitaciji ili rekreaciji, već o vrhunskom sportu gdje su naša imena upisana u europske i svjetske medalje - zaključuje.

To je u konačnici i zajednička misija HPO-a i KONČARA. Svojim djelovanjem i naporima skreću zasluženu pozornost na prepreke s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, na nevjerojatnu izdržljivost parasportaša i njihovu hvalevrijednu težnju prema izvrsnosti te ono najvažnije – doprinosu u stvaranju društva koje ne zatvara oči ni ne okreće leđa pred izazovima svojih najranjivijih članova, već pruža ruku podrške i slavi njihove uspjehe.