Broj oboljelih od malignih bolesti diljem svijeta u stalnom je porastu. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će broj oboljelih u svijetu u sljedećih 20 godina porasti na oko 30 milijuna godišnje, a broj umrlih porast će s 9,5 milijuna, koliko ih je bilo 2018., na 16,4 milijuna.

Kao i u svijetu, možemo očekivati da će broj slučajeva raka rasti i u Hrvatskoj. Kod nas su maligne bolesti drugi najčešći uzrok smrti, odmah iza srčano-žilnih bolesti. Prema posljednjim dostupnim podacima iz 2018. godine, od invazivnog raka umrlo je ukupno 13.809 ljudi, od čega 8049 muškaraca i 5760 žena. No taj bi se broj mogao smanjiti kad bi preventivni pregledi postali uobičajena navika građana.

Kolonoskopija

U Hrvatskoj je rak debelog crijeva drugi uzrok smrtnosti od zloćudnih bolesti, kod muškaraca iza raka pluća a kod žena ispred raka dojke. Godišnje se otkrije oko 3500 novooboljelih, no u više od polovice slučajeva bolest je već proširena. U tom slučaju šanse za preživljavanje su samo 10%, a oboljeli koji su dijagnozu dobili u prvom stadiju imaju šansu za preživljavanje od čak 90%. Posebno je opasno to što se rak crijeva sporo razvija, najčešće to traje od osam do deset godina.

Liječnici preporučuju da se u dobi između 50. i 74. godine povremeno učini pregled stolice. Sve osobe s pozitivnim nalazom pozivaju se na kolonoskopski pregled radi utvrđivanja uzroka pojave krvi u stolici svake dvije godine. Tim pregledom moguće je ujedno uzeti uzorak tkiva za analizu i, ako se otkrije polip, odstraniti ga, čime se sprečava nastanak raka.

Mamografija i ultrazvuk dojki

Prema posljednjim podacima Registra za rak, u 2017. godini zabilježeno je 2767 novih slučajeva raka dojke, a u 2019. godini umrle su 752 žene. Ključni dio prevencije raka dojke najprije je samopregled, koji svaka žena treba početi prakticirati od 20. godine i provoditi ga jedanput mjesečno između 5. i 10. dana menstrualnog ciklusa.

Osim toga, ultrazvučni pregled još je najpouzdanija metoda pregleda u svim dobnim skupinama, posebno kod mladih žena. Kod žena starijih od 40 godina preporučuje se učiniti mamografiju. Naime, zbog mnogo mliječnog tkiva kod mlađih žena mamografija nije dovoljno učinkovita. Nakon 35. godine mliječno tkivo počinje propadati, a nadomještaju ga masno i vezivno tkivo, što olakšava mamografski pregled.

No iako rak dojke najčešće pogađa žene zrelije dobi, od njega sve češće obolijevaju i mlađe žene, koje nisu obuhvaćene preventivnim pregledima.

Papa-test

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ginekološki karcinomi čine od 18 do 20% svih malignoma u žena. Najčešći je karcinom tijela maternice, od kojeg u Hrvatskoj svake godine oboli novih od 500 do 530 žena. Posebno opasno kod ginekoloških karcinoma jest izostanak simptoma u ranim fazama bolesti, a kad se pojave, bolest je uglavnom već u odmakloj fazi te je liječenje dulje a prognoza lošija.

Primjerice, ako se karcinom tijela maternice otkrije u prvom stadiju, šanse za preživljavanje su 95%, u drugom 72%, u trećem 42%, a u četvrtom i posljednjem samo 20%. Kod karcinoma vrata maternice šanse za izlječenje u prvom stadiju su čak 99%, a u četvrtom samo 14%. A Papa-test, kojim se utvrđuje prisutnost karcinoma maternice, traje samo jednu minutu. Zato je izrazito važno jedanput godišnje odlaziti na preventivne ginekološke preglede, koji uključuju Papa-test, ultrazvuk, tekućinsku citologiju i sl.

Rendgensko snimanje pluća

Rendgenska snimka pluća korisna je u prikazivanju novonastalog patološkog zbivanja u organizmu, primjerice upale pluća ili raka pluća, koji je najčešći oblik raka kod muškaraca, a treći po učestalosti kod žena. Najčešći je uzrok smrti među malignim bolestima te uzrokuje 1,69 milijuna smrti godišnje u svijetu. Prema podacima Hrvatskog registra za rak za 2016. godinu, u Hrvatskoj je od raka pluća oboljelo ukupno 3068 ljudi. Prema posljednjim podacima, u 2018. godini je od raka pluća umrlo 2957 ljudi, od toga 860 žena i čak 2097 muškaraca.

Godišnje se otkrije više od 3000 novih slučajeva raka pluća, pri čemu je u 90% slučajeva riječ o pušačima. Nažalost, gotovo isti broj bolesnika umire svake godine jer rak pluća ima tendenciju širenja ili metastaziranja vrlo rano nakon formiranja, što ga čini vrlo opasnim za život i jedan je od oblika raka koje je najteže liječiti. No ako se otkrije u najranijoj fazi, šanse za preživljavanje mogu biti i do 50%.

Digitorektalni pregled

Karcinom prostate spada u najčešće maligne bolesti kod muškaraca, a njegova učestalost raste s dobi. Uglavnom se bilježi nakon 50. godine, a vrhunac pojavnosti je između 70. i 74. godine, kad je oko 400 novih slučajeva godišnje. Tumor prostate najčešće raste polako tijekom mnogo godina i za to vrijeme najčešće nema simptome ili vanjske znakove. Simptomi se pojavljuju tek kad se proširi na okolna tkiva i organe. Najčešća mjesta metastaza raka prostate su kosti, pluća i jetra.

Rano otkrivanje značajno utječe na uspjeh liječenja i stopu preživljenja te se procjenjuje da je životni rizik od smrti od raka prostate 2,8%. Kontrolni pregledi prostate preporučuju se muškarcima starijim od 40 godina, a oni uključuju digitorektalni pregled i krvni test, kojim se mjeri razina prostata specifičnog antigena (PSA).

Zbog suvremenog stila života zdravlje često stavljamo u drugi plan. Nezdrave prehrambene navike, stres i nedovoljna količina sna samo su neki od rizičnih ponašanja kojima potiho ugrožavamo vlastito zdravlje. Zato još danas učinite nešto za sebe i naručite se na sistematski ili specijalistički pregled. Jer kad je riječ o zdravlju, uvijek je bolje spriječiti nego liječiti.

