Evo rješenja za smrznutu bravu i zamagljena stakla Hladan vjetar, sklisko tlo i zrak toliko leden da ne osjećate prste ni minutu nakon što ste izašli iz kuće. Navlačite rukavice, stružete led s vjetrobranskog stakla, jedva otključavate napola smrznutu bravu i molite se da auto upali od prve - poznato?

Odlazak na posao zimi vjerojatno je najveća noćna mora svakog vozača. Osim što često trebate čistiti snijeg oko automobila kako biste uopće izašli na cestu, trebate očistiti i sam automobil od leda. Naravno, ustajete se najmanje pola sata ranije nego inače da biste to napravili, a onda, kao da sve to nije dovoljno, shvatite da se brava na vratima smrznula. Nakon 20-ak minuta nekako uspijevate odlediti bravu i ući u automobil, no tada slijedi još jedan problem - auto neće upaliti. Kako ne biste zbog ovakvih situacija gubili živce svako drugo jutro, donosimo nekoliko praktičnih savjeta koji će vam olakšati ove hladne zimske mjesece.

Pijesak sprječava magljenje stakla

Topao zrak u dodiru s hladnom površinom dovodi do kondenzacije, zbog čega i dolazi do magljenja stakla u automobilu. Ako je staklo s unutarnje strane prljavo, više će se magliti jer čestice prljavštine i prašine pomažu stvaranju kapljica na staklu. Stoga, jedan od načina da smanjite magljenje stakla jest da ih održavate čistima. Također, snijeg s cipela ili jakne te mokar kišobran potaknut će magljenje pa kada god možete, spriječite unos takvih izvora vlage u automobil. Ono što će dodatno pomoći u sprječavanju ili barem smanjenju magljenja stakla jest silikonski pijesak za mačke. Uspite ga u staru čarapu, zavežite i smjestite pod sjedalo automobila - on će stalno upijati vlagu, samo ga se s vremena na vrijeme sjetite promijeniti.

Foto: Guliver/Shutterstock

Krpu za brisanje stakla poželjno je izbjegavati. S njom ćete trenutno odmagliti staklo, ali ono će se nastaviti magliti dok se auto ne ugrije, a ostavit će "packe" koje će vam kasnije smetati.

Bravu će odlediti antibakterijski gel

Smrznuta brava na automobilu čest je problem kod starijih automobila, ali nije nerješiv. Štoviše, postoji vrlo jednostavno i elegantno rješenje - sprej za odmrzavanje brava koji se uštrca u bravu, odledi ju i pritom još neko vrijeme sprječava njezino zaleđivanje. Ako nemate sprej, drugi je način zagrijavanje ključa. Šibicama ili upaljačem lagano zagrijte ključ (pritom pazite da ne oštetite plastično kućište) i pokušajte ga staviti u bravu. Držite ga nekoliko trenutaka u bravi dok se toplina ne proširi i pokušajte ga okrenuti. Ako se ključ i dalje ne okreće, ponovite postupak nekoliko puta i pritom lagano okrećite ključ kako ne bi puknuo. Također, u odleđivanju brave može pomoći i običan antibakterijski gel za ruke. On sadrži alkohol koji može otopiti led, stoga nanesite manju količinu gela na ključ i na bravu te pokušajte otvoriti vrata automobila. Foto: Guliver/Shutterstock

Nikako nemojte koristiti vruću vodu da biste odmrznuli bravu jer se, osim što će teško doprijeti unutar brave, zbog niske temperature ili hladnog vjetra može smrznuti, što će dodatno zakomplicirati situaciju.

Alkohol i voda za odleđivanje stakla

Prije nego što krenete u borbu sa slojem leda na vjetrobranskom staklu upalite automobil i uključite grijanje. Dok se staklo polako grije iznutra, pošpricajte ga izvana sprejem za odleđivanje stakla koji možete kupiti u većini trgovina. Sprej možete napraviti i kod kuće. U bocu s raspršivačem ulijte 1/3 vode i 2/3 medicinskog alkohola. Promućkajte i jednostavno pošpricajte stakla, kao što biste učinili i s kupljenim sredstvom za odmrzavanje. Ako je led na staklu deblji, vjerojatno će mu trebati duže da se otopi, pa u tom slučaju posegnite i za strugalicom za led. No nikako nemojte zaboraviti odlediti ili barem odlijepiti brisače jer ako ih upalite dok su ledom zaljepljeni za staklo, potrgat će se.

Foto: Guliver/Shutterstock

Nikada ne polijevajte vjetrobransko staklo vrućom vodom. Osim što nećete ništa postići jer će se voda najvjerojatnije smrznuti i stvoriti još jedan sloj leda, razlika u temperaturi zraka i vruće vode može čak dovesti do puknuća stakla, a to je svakako trošak koji želite izbjeći.

Vozilo ne treba dugo zagrijavati

Iako mnogi misle da automobil prije kretanja zimi treba najprije ugrijati, to ponajprije ovisi o njegovoj starosti. Naime, stariji automobili možda trebaju kratko zagrijavanje od maksimalno dvije minute jer za hladnog razdoblja ulje postane gušće. Dovoljno je kratko ugrijati motor da ulje počne normalno podmazivati, pa nema potrebe puštati auto da radi u leru deset minuta ili više. S druge strane, noviji automobili imaju napredniji sustav sa senzorima u sistemu ubrizgavanja goriva pa zagrijavanje takvog motora prije kretanja nije uopće potrebno. Usto, za vozila na dizelska goriva preporučuje se točiti gorivo namijenjeno zimskim uvjetima kao što je Eurodiesel Arktik koje se ne smrzava pri niskim temperaturama, a možete ga pronaći na benzinskim postajama Ine. Uz takvo gorivo osigurani su miran start i neometan rad motora u ekstremnim zimskim uvjetima.

Foto: Guliver/Shutterstock

Neovisno o starosti automobila koji vozite, nikada ne biste za hladnih mjeseci trebali odmah po kretanju snažno nagaziti na gas. Da biste očuvali motor, poželjno je ne opterećivati ga jakim gasom dok ne postigne radnu temperaturu.

Čarape za snijeg nisu priznata oprema

Iako je oboje namijenjeno snježnoj i zaleđenoj cesti, i jedno i drugo imaju svoje prednosti i mane. Lance je možda teže staviti na kotač, ali barem ne morate pomicati auto da biste ih postavili. S druge strane, čarape je lakše staviti, ali morate pomaknuti auto da biste obukli cijeli kotač. Usto, i jedne i druge treba skidati tamo gdje nisu potrebni - na očišćenoj cesti koja ne zahtijeva takvu zimsku opremu. Naravno, čarape je lakše složiti i zauzimaju manje mjesta u prtljažniku nego lanci, no puno će prije dotrajati od lanaca pa, unatoč tome što su jeftinije, financijski vjerojatno nisu toliko isplative. No, najveći je problem to što u Hrvatskoj, kao i u mnogim inozemnim zemljama, čarape za snijeg nisu priznate kao zadovoljavajuće u uvjetima kada je potrebno korištenje zimske opreme tj. lanaca za snijeg.

Foto: Guliver/Shutterstock

Imate li ljetne gume, najsigurnije rješenje jest da kupite lance za snijeg jer ste tako sigurni da nećete imati problema zaustavi li vas policija. Međutim, ako imate zimske gume, a ne da vam se mučiti s postavljanjem lanaca, čarape su jednostavnije rješenje i pritom nećete imati problema s propisima za zimsku opremu.

Svatko može upaliti auto na kleme

Za hladnih zimskih dana nije neobično da vam se auto neće upaliti. Dogodi li se to, vjerojatno je u pitanju prazan akumulator. Da biste upalili vozilo, morat ćete se obratiti susjedu ili slučajnom prolazniku kako biste uz pomoć njegova vozila upaliti svoje. Najbolje je vozilo s ispravnim akumulatorom parkirati ispred svojega kako bi bilo što bliže (da kabeli ne budu prenapeti). Uzmite kleme i spojite crnu na negativan pol (označen minusom), a crvenu na pozitivan pol (označen plusom). Pritom vodite računa o tome da štipaljke kabela najprije spojite na prazan akumulator, a tek onda na ispravan (prvo spajate jedan kabel na oba automobila, potom drugi). Kad povežete oba akumulatora, pokušajte upaliti auto. Ako ne uspijete iz prve, upalite drugi automobil na čiji se akumulator spajate kako se ne bi ispraznio te pokušajte ponovno upaliti svoj. Nakon što upalite automobil, trebate skinuti kleme obrnutim redoslijedom. Dakle, najprije skidate crni kabel sa svog automobila, a zatim s onog pomoću kojeg ste upalili svoj. Isto napravite i s crvenim kabelom.

Foto: Guliver/Shutterstock

Kada upalite auto na kleme, sljedećih ga 20-ak minuta vozite na većem broju okretaja kako bi se akumulator ponovno napunio.