Evo što napraviti kad vam auto na cesti počne proklizavati

Ako idete na skijanje ili se pak vraćate s njega, vjerojatno vam zadnje vijesti o snježnim lavinama u Austriji, ali i onima koje ozbiljno prijete Njemačkoj, nisu baš bile ohrabrujuće. Snježna mećava, zaleđene ceste i duboki snijeg svake godine iznova prijete vozačima pa vam u ovom tekstu donosimo savjete kako postupiti u takvim situacijama.

1. Zapeli ste u dubokom snijegu

Ako autom zapnete u dubokom snijegu prvo probajte iskopati snijeg koji se nalazi oko guma te onaj koji se nalazi u smjeru kojim auto ide naprijed i nazad. No pritom nemojte zaboraviti maknuti i snijeg koji se nalazi ispod prednjeg ili srednjeg dijela automobila. Isprva ćete htjeti stisnuti gas najjače što možete kako biste izvukli automobil iz snijega, no to definitivno nije najbolja opcija jer ćete ga tako dodatno ukopati. Najbolje je lagano stisnuti pedalu i pustiti ju te taj postupak ponoviti nekoliko puta kako biste stvorili pokret ''ljuljanja'' jer je to ono što će osloboditi vaše vozilo, a ne snaga. Polako idite naprijed nazad, a ostali putnici u vozilu mogu vam pomoći tako što će gurati automobil sa stražnje strane.

Ako ga ni tada ne uspijete osloboditi, vrijeme je da pokušate poboljšati trakciju pod kotačima. Tu vam od velike pomoći mogu biti stvari poput vreće s pijeskom, soli, prljavštine ili čak mačjeg pijeska. Ispod guma bacite nekoliko šaka pijeska ili soli kako one ne bi klizale, a zatim ponovno pokušajte pokrenuti automobil.

Foto: Guliver/Shutterstock

2. Auto počne proklizavati

Kada izgubite kontrolu nad svojim autom, vaš će prvi instinkt biti stiskanje kočnice. Ali to je nagon kojemu se trebate oduprijeti. Naime, to će klizanje po zaleđenoj autocesti učiniti još rizičnijim, stoga biste prvo trebali usporiti svoje vozilo tako da polako maknete stopalo s papučice gasa. Ako su vaši stražnji kotači ti koji su prvi počeli proklizavati, lagano okrenite kotače u smjeru u kojem klizite dok polako mičete nogu s papučice gasa - ali nikako ne kočite! S druge strane, ako su prednji kotači ti koji su proklizali, maknite nogu s papučice da automobil uspori. Tek nakon nekoliko sekundi, ako još uvijek nemate kontrolu nad svojim automobilom, lagano pritisnite kočnicu.

No, kako bi ste ipak izbjegli klizanje po ledu, držite se osnovnog pravila – vozite sporije!

Foto: Guliver/Shutterstock

3. Našli ste se usred mećave

Prvo što trebate napraviti usred snježne mećave jest osigurati da je vanjski ispušni sustav automobila čist od snijega tako da se u automobilu ne nakuplja ugljični monoksid. Jednom kada zaglavite u automobilu u snježnoj oluji, najbolje je da ostanete na mjestu, osim ako ne vidite zgradu u blizini. Automobil trebate ugasiti i upaliti samo povremeno kako biste se zagrijali, a zatim ga opet ugasiti. Pri svakom uključivanju grijača trebali biste provjeravati i stanje ispušne cijevi.

U ovoj situaciji trebate ostati hidrirani jer što ste više hidrirani, to će vam biti toplije. Ako nemate bocu vode u automobilu, snijeg će poslužiti kao izvor vode. Držite pojas na sebi i uključite svjetla za opasnost jer, čak iako se vi ne krećete, postoji mogućnost da vas drugi automobil udari. Uključite upozoravajuća svjetla ili postavite signale pokraj ceste kako biste upozorili druge vozače i/ili potencijalne spasioce da ste tamo.

Foto: Guliver/Shutterstock

Oprema koju morate imati u svom automobilu

Prije polaska na put trebate uzeti u obzir nekoliko važnih faktora. Primjerice, ako koristite dizelsko gorivo, tijekom niskih temperatura može doći do njegova smrzavanja. Upravo zato vodite računa o tome da u zimskim uvjetima koristite kvalitetno gorivo poput Eurodizel Arktik goriva koje se ne smrzava na temperaturama čak i do -30°C, a možete ga natočiti na Ininim maloprodajnim mjestima. Od drugih stvari koje će vam u slučaju opasnosti biti od velike koristi svakako trebate imati:

strugalicu za snijeg i led

krpu i tekućinu za vjetrobranska stakla

lopatu

rukavice i deku

kutiju prve pomoći

kabele za paljenje

svjetiljku ili reflektor

vodu

pijesak, sol

Jeste li se već našli u sličnoj situaciji i kako ste postupili?