Priča o uspjehu: Od studentice do direktorice

Trebao je to biti samo ljetni posao koji će odraditi i posvetiti se karijeri u turizmu, no sudbina i okolnosti htjeli su drugačije.

Marina Blažević, direktorica Odjela za prodaju korporativnim korisnicima, već 12 godina radi u A1 Hrvatska. S 22 je godine kao studentica počela radila u prodaji, a svojim je trudom i zalaganjem došla do mjesta direktorice. Nije to bio lagan put. Davala je 150 posto od sebe, a ključni ljudi njezin su trud i zalaganje brzo prepoznali.

- Iako mi je plan bio potpuno drugačiji, prodaju sam jako zavoljela. Svidjelo mi se što mogu nekome pomoći i cijelo vrijeme trudila sam se biti što bolja. Brzo sam napredovala i postala asistent voditeljima ključnih kupaca - priča Marina. Kako je pokazivala odlične rezultate, vrlo brzo došla je do pozicije key account managera, a potom i do pozicije voditelja tima u Odjelu prodaje korporativnim korisnicima.

Foto: A1

- Uvijek kažem da se ne treba bojati pogriješiti. Ja sam imala priliku griješiti i na tome učiti. Uvijek ističem kako sam do ove pozicije došla, između ostalog, i zahvaljujući svojim šefovima. Od njih sam učila, oni su me gurali u nepoznato i ohrabrivali da prihvatim izazove - kaže Marina i ističe da uvijek treba analizirati sebe kako biste shvatili gdje i kako griješite. Svjesna je, kaže, da je dobila priliku, a poticaj od šefa od velike je važnosti za svakog djelatnika.

- Iz sadašnje perspektive, puno je lakše biti zaposlenik nego šef. Kad si nadređen, moraš znati kako tvoj djelatnik diše, što on želi - ističe Marina. Dodaje i kako je uvijek voljela raditi sa šefovima koji daju otvoren feedback, a to i sama primjenjuje u radu s članovima svog tima. Smatra da je ženama danas teže nego muškarcima, ali da se uz dobru organizaciju mogu uskladiti privatni i poslovni život. Ističe kako je i podrška obitelji također jako važna za to.

- Ja, srećom, imam podršku cijele obitelji pa bez problema usklađujem majčinske i poslovne obaveze, a i A1 Hrvatska kao kompanija to omogućuje svojim djelatnicima pomoću različitih benefita, među ostalim i fleksibilnim oblicima rada i vrtića u sklopu kampusa - zaključuje naša sugovornica.