Pripremite kokice: Top 5 napetih i uzbudljivih serija koje ćete pogledati u jednom dahu

Za sve više ljudi u dobi između 18 i 34 godine streaming platforme su primarna adresa za gledanje videosadržaja, a linearna televizija tu bitku već godinama gubi. Podaci Eurostata za 2022. godinu pokazali su da je više od 80% mladih Europljana preferiralo streaming u odnosu na TV, a da je taj broj posljednjih godina narastao, potvrdilo je i prošlogodišnje istraživanje Nielsena.

Osim do promjena u izvoru zabave, došlo je do promjene u načinu gledanja videosadržaja. Određena istraživanja već sad upućuju na to da više od 70% pripadnika generacije Z radije gleda serije i filmove na telefonu nego na TV-u, a predviđa se da će već u ovoj godini 50% ukupnog videosadržaja biti konzumirano isključivo na pametnim telefonima.

Streaming servisi kao što su Netflix, Max i SkyShowtime toliko su popularni da su danas u većini slučajeva zamijenili TV jer neprestano nude pregršt sadržaja koji privlači pozornost, često je dostupno više epizoda odjednom te nema dugotrajnih reklama, na koje nas je televizija naviknula.

Pritom nude razne žanrove, od drama, preko trilera i dokumentaraca, do komedija i znanstvene fantastike, pa svatko može pronaći nešto za svoj gušt. Doznajte koje su serije trenutačno iznimno gledane na spomenutim servisima i čime su privukle gledatelje diljem svijeta.

Igra lignje 2

Ako se nekoj platformi može pripisati globalna popularizacija korejskih serija i filmova, to je svakako Netflix. No serija koja se pritom najviše istaknula definitivno je "Igra lignje'' (Squid Game) redatelja Hwang Dong-hyuka. Već nakon prve sezone ova distopijska serija pokupila je 14 nominacija za nagradu Emmy, od kojih je osvojila šest, uključujući onu za najboljega glavnoga glumca, koja je pripala Leeju Jung-jaeu (Seong Gi-hun).

Dugo iščekivana druga sezona također je dobila iznimno pozitivne kritike te je pozornost gledatelja zadržala novim, ali jednako osebujnim, igrama, ekscentričnim likovima, brutalnim scenama i neočekivanim obratima. "Igra lignje" i u drugoj sezoni služi kao svojevrsna kritika današnjeg društva, suvremenoga kapitalizma te pruža odličan prikaz ‘’iluzije izbora’’.

Sve epizode već sada možete pogledati na Netflixu, a budite sigurni da će vas kraj druge sezone ostaviti u napetom iščekivanju treće. Pritom je dobra vijest da na nju nećete dugo čekati jer je najavljena već za lipanj 2025.

Crne Golubice

U istraživanju Deloittea više od 70% Amerikanaca priznalo je da su odgledali cijelu sezonu serije u roku od nekoliko dana. Ako se i vi prepoznajete u ovom opisu te upravo sad tražite materijal za dobar ‘’binge watch’’, Netflixova serija ‘’Crne Golubice'' (Black Doves) ispunit će sva vaša očekivanja.

Keira Knightley sjajno se snašla u ulozi Helen, brižne majke i tradicionalne žene ministra obrane, koja u pozadini krije tajni identitet špijuna. Nakon što čovjek kojeg je voljela biva ubijen, organizacija Crne golubice doznaje da postoji opasnost od otkrivanja Helenina tajnog identiteta, pa tad u priču ulazi Sam (Ben Whishaw) kao njezin zaštitnik.

Zbog sjajne glume u špijunskoj priči o ljubavi i izdaji Knightley je bila nominirana za prestižni Zlatni globus i Critics Choice Awards u kategoriji najbolje glumice, a serija je zaradila nominaciju GLAAD Media Award u kategoriji ‘’Outstanding New TV Series’’. Prva sezona ima šest epizoda i sve su dostupne na Netflixu, a potvrđeno je da je na putu i druga sezona.

Bijeli lotos 3

Treća sezona višestruko nagrađivane društvene satire ‘’Bijeli Lotos’’ (The White Lotus) na Maxu je premijerno prikazana 17. veljače, dok nove epizode u ponudu dolaze ponedjeljkom. Radnja je ovog puta smještena u ekskluzivnom tajlandskom odmaralištu te nastavljamo pratiti avanture različitih gostiju i zaposlenika tijekom tjedan dana boravka u Bijelom Lotosu.

U ovoj sezoni upoznajemo nove likove, ali jednako disfunkcionalne kao što smo se naviknuli. U odmaralište stižu kućanica Kate (Leslie Bibb), razvedena odvjetnica Laurie (Carrie Coon) i poznata TV glumica Jaclyn (Michelle Monaghan), školske prijateljice koje se u odrasloj dobi žele ponovno povezati, no u međuvremenu će shvatiti da si još štošta zamjeraju…

Tu je i glavna bogataška obitelj, predvođena gladnim financijašem Timothyjem (Jason Isaac) i njegovom smušenom suprugom Victorijom (Parker Posey) te njihovo dvoje djece. A na kraju imamo i par s razlikom u godinama: slobodoumnu Chelsea (Aimee Lou Wood) i njezinog mnogo starijeg dečka Ricka (Walton Goggins).

Vraćaju se i neki likovi iz prethodnih sezona, poput spa menadžerice Belinde, a vraća se i pitanje tko je u odmaralištu ubijen.

Pitsburška bolnica

Producentu i tvorcu serije ''Pitsburška bolnica'' (The Pitt) pošlo je za rukom ono što mnogima prije njega nije, a to je prikazati radni dan medicinskog osoblja na zanimljiv, uzbudljiv, ali i vrlo realističan način - i to sve u stvarnom vremenu.

Serija prikazuje realne izazove s ​​kojima se suočavaju zdravstveni radnici u današnjoj Americi, gledano kroz objektiv heroja na prvoj crti koji rade u modernoj bolnici u Pittsburghu u Pennsylvaniji. Svaka epizoda prati jedan sat petnaestosatne smjene dr. Robbyja (Noah Wyle) kao glavnog pomoćnika u hitnoj ambulanti Traumatološke bolnice u Pittsburghu. Seriju možete pratiti na streaming platformi Max, gdje nove epizode u ponudu dolaze petkom te ih je trenutno dostupno osam od ukupnih 15.

Prema pisanju New York Timesa, serija je svojom točnošću u uporabi medicinske tehnike i terminologije oduševila čak i stvarne liječnike te se većina slaže kako je riječ o medicinskoj seriji koja nije poput ostalih. To mišljenje dijele i kritičari i publika, a pokazuje to i visoka ocjena 8,4 na IMDb-u te 93% na Rotten Tomatoesu.

Agencija (The Agency)

Volite li kriminalističke trilere, vrijeme je da se upoznate s uzbudljivom serijom ‘’Agencija'' (The Agency), američkom inačicom čuvene francuske špijunske serije ‘’Biro’’ (Le Bureau des Legendes). S obzirom na radnju, ‘’Agencija'’ također nastavlja tradiciju ‘'Domovine’’ (Homeland), jedne od najuspješnijih serija Showtimea, i pritom gledatelje još dublje vodi u svijet kompleksnih karaktera, intriga i podmetanja.

Jedan od dodatnih motiva za gledanje svakako je sjajna glumačka postava, koju čine Michael Fassbender i Richard Gere ispred kamere te George Clooney kao izvršni producent iza kamere. Radnja serije počinje povratkom Martiana (Fassbender), tajnog agenta CIA-e, u London, gdje se situacija ubrzo zakomplicira jer se u njegovu životu pojavljuje žena u koju se zaljubio tijekom tajne operacije.

Hoće li Martian morati birati između ljubavi i posla, doznajte svakog ponedjeljka na streaming servisu SkyShowtime, gdje su četiri epizode već dostupne za gledanje.