Punoća i debljina usana otkrivaju karakter: A što vaše usne otkrivaju o vama?

Naše su usne jedan od najekspresivnijih detalja na licu, a otkrivaju mnogo o nama i kad samo šutimo. Stručnjaci su utvrdili kako oblik usnica može mnogo toga otkriti ako govorimo o psihološkim tajnama, ali i karakternim osobinama, kao što je, primjerice, to da punoća i debljina usnica čuvaju neke dublje tajne karaktera. Ako se pitate koji oblik usnica žene smatraju najatraktivnijim, to je definirani Kupidov luk, a istraživanje je pokazalo da je savršen oblik usnice u omjeru 1:2 (gornja usnica: donja usnica).

Lipsology ("lip analysis") grana je koja istražuje oblik, veličinu i boju usnica kako bi ustanovila osobne karakteristike i emotivne tendencije. Prema istraživačima, oblik usnica otkriva naše emotivno stanje, stupanj samopouzdanja, inteligencije, otvorenosti, ali i mnogo drugih osobina, kao što su način komunikacije, način na koji se nosimo s ljutnjom, koje su nam slabosti, a koje jake strane. A prema kineskom načinu čitanja lica, usnice otkrivaju emocije osobe isto kao i karakter, ali i zdravlje.

Analizirat ćemo šest tipova usnica, a vi pogledajte što oblik vaših usnica govori o vama!

Pune usne

Ako su vaše usne pune, onda ste vjerojatno empatičan individualac koji prije svega cijeni vrijednosti u odnosima s drugima. Žene s punim usnicama ekstremno su samopouzdane i hrabre, često ih definiraju kao društvene leptiriće, ali su isto tako vrlo velikodušne i brižne kad su u vezi. Kad one vole, vole duboko i jako. Vrlo su strastvene i jednog dana mogu biti odličan roditelj. Žene koje imaju pune usne ostaju bliske s obitelji i prijateljima, vole zabavu i izlaske. Često ih doživljavaju kao strastvene, ekspresivne i fizički atraktivne. Osobe s punim usnicama trebaju pripaziti na brzopletost i tvrdoglavost.

Punija donja usnica

Ako je vaša donja usnica veća od gornje, onda ste vjerojatno osoba koja se zna zabavljati. Vi ne uživate u rutini, za vas nije posao od 9 do 5 – vama treba karijera u kojoj se možete izraziti. Uživate u životu i zabavi, a vaš lifestyle može se opisati kao energičan. Volite spontanost, a planove radite kako dođe potreba za njima. Vrlo ste znatiželjni i otvoreni prema novim mogućnostima, a možete biti veoma senzualni i ekspresivni ako to želite ili ako ste u pravom društvu. Uglavnom ste izravni s tendencijom isprobavanja novih stvari.

Punija gornja usnica

Osobe s punijom gornjom usnicom mogu biti poznate kao ljubitelji drame. Imate tendenciju da o sebi mislite visoko, ali volite biti prihvaćeni upravo onakvi kakvi jeste. Ono što također volite jest biti svačiji favorit jer vi jednostavno volite pažnju. Karizmatični ste i volite život u njegovoj punini. Osobe s punijom gornjom usnicom teško je zastrašiti, one vole promatrati situaciju neko vrijeme i onda biti sigurne da je ono što izlazi iz njihovih usta ispravno usmjereno, a istinito. Vaša jaka strana je također humor; od same fore do tajminga kad je plasirate – uvijek je dobro prihvaćeno. Možete biti prihvaćeni kao intelektualac, a i vrlo ste načitani. Vi ste kompetentna osoba, koja dobro komunicira o svojim idejama i artikulirano izražava misli.

Tanke usnice

Osobe s tankim usnicama su rezervirane i oprezne, a drugi vas mogu doživjeti kao vuka samotnjaka s vremena na vrijeme. Vi jednostavno uživate u samoći jer je vaša osobnost introvertirana – vi ste sami sebi dostatni i uvjereni u svojoj samoći. Kad je riječ o grupama, brzo se sprijateljite s ljudima i brzo ulazite u razgovore s drugima. Odlučni ste kad zacrtate neki cilj, a često se zna dogoditi da nadmašite vlastita očekivanja. Kad su drugi ljudi u pitanju, mogli biste imati problema u slaganju s osobama koje imaju pune usnice.

Definirani Kupidov luk

Ako su vaše usnice u obliku definiranoga Kupidova luka, vi ste dobar komunikator. Imate dobar odnos s riječima, a vaša pažljiva i dobra komunikacija uvijek zainteresira sugovornika za vašu priču. Kreativni ste i vaš je um brz, ali to nekad ne ide u vašu korist. Trebali biste ipak malo razmisliti prije nego što počnete govoriti, pogotovo kad ste ljuti. Imate jaku memoriju i poprilično ste vješti kad želite nešto ostvariti. Svjesni ste svojih sposobnosti i imate poprilično jedinstven način izražavanja. Produktivni ste i uspješni, a čak možda i uspješno manifestirate želje. S vremena na vrijeme možete biti reaktivni i impulzivni. Volite spontanost, ne volite rutinu i monoton način života. Izrazito ste romantični i poprilično popularni kod suprotnog spola.

Nedefinirani Kupidov luk

Usnice koje imaju nedefiniran Kupidov luk znače da je riječ o odgovornoj osobi na koju se može osloniti. Efikasni ste u rješavanju problema, dobri u ostvarivanju rokova i općenito uspješni u upravljanju vremenom. Možda nekada dajete više nego što bi trebalo, jer vam emotivne granice nisu najjača strana. Osobe s nedefiniranim Kupidovim lukom znaju s vremena na vrijeme zanemariti vlastite potrebe i općenito brigu o sebi, a sve kako bi ugodile drugima. Vjerodostojni ste, poprilično zreli i nosite se s izazovima promišljeno. Na prvo mjesto trebali biste staviti sebe jer vaš fokus odlazi na tuđe potrebe, a nije na odmet ni naučiti manje potiskivati osjećaje upravo zbog toga.